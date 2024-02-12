Глушаков и «Ростов» подпишут контракт до конца сезона. Летом хавбек может войти в штаб Карпина (Иван Карпов)

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу возможные трансферы отставки Валерий Карпин Денис Глушаков Футбол

Денис Глушаков в ближайшие дни подпишет контракт с «Ростовом» до конца сезона.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, 37-летний хавбек общался с Валерием Карпиным насчет совместной работы в тренерском штабе «Ростова» и/или сборной России, и главный тренер дончан и национальной команды допустил такое развития событий по окончании сезона.

В настоящее время Глушаков поддерживает форму на сборах «Ростова» в ОАЭ.

32 комментария
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Ответ lovkac
Тем что он далеко не Анри?
Ростов тоже далеко не Арсенал.
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Ответ Pok_Toholo
Анри в свободное время приходил в Арсенал на пару месяцев, освежал игру, чем Глушаков хуже?
Тем что он далеко не Анри?
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Карпин преемника себе готовит. Ну а что, пацан авторитетный, первых фейсов знает, с чехами вопросы решает.
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Анри в свободное время приходил в Арсенал на пару месяцев, освежал игру, чем Глушаков хуже?
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На счёт сборной это конечно перебор, а в остальном - заслужил!!!
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Только что в офф телеграмм канале Ростова попрощались с Глушаковым и пожелали удачи в карьере
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Ответ Юрий Поляков
Комментарий удален модератором
Епт
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Ну а что? Премьер Лигу на постоянку он не тянет уже, конечно, но и Байрамян не тянет уже второй сезон. Учитывая, что в центре поля играют всякие бессмысленные Мироновы, да тот же Байрамян, где-то на замену выйти вполне себе вариант.
+5
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Ответ Кино Музыка
Хорошо что у Глушакова разрешилось. Его затыркали, а это один из последних игроков приличного уровня. Как-то легко мы ими разбрасываемся.
Конечно хорошо, что разрешилось. Ещё лучше тот факт, что Глушакова в Ростове не будет.
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Просьба к поклонникам Глушакова срочно зайти в раздевалку для переобувания😂
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Ответ Alexander Norets
Только что в офф телеграмм канале Ростова попрощались с Глушаковым и пожелали удачи в карьере
Спасибо за добрую весть!!! 👍🤝
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+2
Ответ Кино Музыка
Хорошо что у Глушакова разрешилось. Его затыркали, а это один из последних игроков приличного уровня. Как-то легко мы ими разбрасываемся.
"приличного уровня" ? 😂🤦‍♀️
+4
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+2
Ответ maks44
Карпин преемника себе готовит. Ну а что, пацан авторитетный, первых фейсов знает, с чехами вопросы решает.
А со словаками?
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Ответ Ярик01
Ростов тоже далеко не Арсенал.
Поэтому Анри даже сейчас мог бы освежить его игру.
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Они уж попрощались с ним на сайте, а у вас все контракт подписывает...
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Правильный ход Карпина, своих не бросает
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Следующий тренер Ростова. Свой местный
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безумцы, сказал А.Мостовой и намахнул стопку... Закусил огурцом и подумал, а я всё равно лучшее, что произошло с росфутболом.
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Ответ Ярик01
Ростов тоже далеко не Арсенал.
А Карпин далеко не Венгер
+2
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успехов, воссоединение Валеры и Глушакова 10 лет спустя...
+4
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+1
Комментарий удален модератором
На юг, поближе к чехам.
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Культурный досуг Ростову обеспечен...самогон и банька в формировании колектива единомышленников очень хороши.,главное меру знать,а то молодых много..)))
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С бутылкой придёт)
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Хорошо что у Глушакова разрешилось. Его затыркали, а это один из последних игроков приличного уровня. Как-то легко мы ими разбрасываемся.
+8
-8
0
Кайрату проиграли, Глушакова подписываем. Это все новости со знаком "минус" или ещё чего ждать?
+2
-2
0
Ответ maks44
Карпин преемника себе готовит. Ну а что, пацан авторитетный, первых фейсов знает, с чехами вопросы решает.
а ростове армяне рулят а не чехи
0
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Ответ Russ Ivan
Помощник ГТ по банным процедурам...
Банщик
+1
-1
0
самогон то самогоном, а про серванты что забыли?
+1
-1
0
Он привезет с собой банку «миллеровского самогона»?
+2
-2
0
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