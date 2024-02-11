Буффон купил аттестат о среднем образовании в 18 лет: «Не горжусь этим. Мне нравится думать, что мое несовершенство делает меня ближе к людям»

Теги Парма Ювентус Джанлуиджи Буффон сборная Италии по футболу серия А Италия Футбол

Джанлуиджи Буффон признался, что купил аттестат о среднем образовании.

Бывший вратарь «Ювентуса», «Пармы», «ПСЖ» и сборной Италии сделал это в 18 лет.

«Я совершил много ошибок, особенно когда был молод. Меньше всего я горжусь тем, что купил аттестат.

Сейчас я бы не стал этого делать, потому что есть в этом что-то некорректное, будто я срезал путь, а я никогда не был сторонником этого.

Мне нравится думать, что мое несовершенство дает другим представление о человечности и делает меня ближе к людям», – сказал 46-летний экс-футболист.

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24 комментария
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Зачем вопще была покупать отестат и хадить в школа?
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+20
Буффон был в московском метро?
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+13
Ответ songbilong
Комментарий скрыт
Человек же вроде пошутил)
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«я такой же обманщик как и простые люди»
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0
+10
Ответ songbilong
Комментарий скрыт
Как же ты слаб в иронии
+5
0
+5
Ответ riverman1980
Не может быть, ведь такого не бывает там, где свобода, демократия и сменяемость власти.
Как это взаимосвязано?
+6
-3
+3
В Европе и купил? Серьёзно? Такого же не может быть!!!!
+5
-2
+3
Ответ Krauvec Cool
Зачем вопще была покупать отестат и хадить в школа?
Что бы писат правилна))
+2
0
+2
"Мне нравится думать, что мое несовершенство делает меня ближе к людям"

Я навскидку знаю несколько десятков стран, в которых, по моим впечатлениям, чиновники и депутаты парламентов купили свои дипломы об образовании. Но есть одно "но". Их это не делает ближе к людям ;)
+4
-2
+2
Ответ saric
Как это взаимосвязано?
это ирония. при капитализме все покупается и продается. в том числе правосудие
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Ха, да у нас целый глава всероссийской федерации биатлона себе аж 3 диплома о высшем образовании купил, а тут какой-то аттестат!
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Не может быть, ведь такого не бывает там, где свобода, демократия и сменяемость власти.
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0
Ответ Budabuda
Серхио Рамос купил букварь в 35
По твоей логике:

Провалить экзамены в 18 и получить аттест позже: ❌
Купить букварь в 35: ✅
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Буффон: «Я нашел свой аттестат в мусорном баке, но сердцем не переживаю»
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Буффон купил аттестат о среднем образовании в 18: «Не гаржусь этим. Мне нравиться думать что мое не савершенство делаит меня ближе к людям»
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"У директора школы был мусорный бак вместо сердца" (с)
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Нормально, сократил дистанцию между вратарем и форвардом)
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Удачи всем комментаторам на данной ветке))
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