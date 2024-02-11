Буффон купил аттестат о среднем образовании в 18 лет: «Не горжусь этим. Мне нравится думать, что мое несовершенство делает меня ближе к людям»

Джанлуиджи Буффон признался, что купил аттестат о среднем образовании.

Бывший вратарь « », «Пармы», «ПСЖ» и сборной Италии сделал это в 18 лет.

«Я совершил много ошибок, особенно когда был молод. Меньше всего я горжусь тем, что купил аттестат.

Сейчас я бы не стал этого делать, потому что есть в этом что-то некорректное, будто я срезал путь, а я никогда не был сторонником этого.

Мне нравится думать, что мое несовершенство дает другим представление о человечности и делает меня ближе к людям», – сказал 46-летний экс-футболист.