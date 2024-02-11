У «Реала» и матери Мбаппе есть противоречия. Она не хочет идти на уступки, несмотря на готовность Килиана (Marca)

У «Реала» непростые отношения с матерью Килиана Мбаппе.

Нападающий хочет играть за « », но у клуба есть противоречия с его матерью Файзой Ламари, которая выполняет функции его агента, пишет Marca. Она не хочет идти на уступки, несмотря на то, что готов это сделать.

В отличие от лета 2022 года, теперь «Реал» хочет организовать сделку на своих условиях.

«ПСЖ» спокоен, так как понимает, что сейчас все зависит от «Реала». Клуб хочет сохранить форварда, но считает, что «ПСЖ» выше любого игрока. У парижан есть план и на случай продления контракта с Мбаппе, и на случай его ухода.

В этом сезоне Мбаппе забил 30 голов в 29 матчах за « ». Его статистику можно найти здесь.