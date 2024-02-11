У «Реала» и матери Мбаппе есть противоречия. Она не хочет идти на уступки, несмотря на готовность Килиана (Marca)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы агенты Килиан Мбаппе Файза Ламари Футбол

У «Реала» непростые отношения с матерью Килиана Мбаппе.

Нападающий хочет играть за «Реал», но у клуба есть противоречия с его матерью Файзой Ламари, которая выполняет функции его агента, пишет Marca. Она не хочет идти на уступки, несмотря на то, что Килиан готов это сделать.

В отличие от лета 2022 года, теперь «Реал» хочет организовать сделку на своих условиях.

«ПСЖ» спокоен, так как понимает, что сейчас все зависит от «Реала». Клуб хочет сохранить форварда, но считает, что «ПСЖ» выше любого игрока. У парижан есть план и на случай продления контракта с Мбаппе, и на случай его ухода.

В этом сезоне Мбаппе забил 30 голов в 29 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.

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113 комментариев
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- Киля! Бери мяч, и выходи!
- Меня мама не пускает...
+121
-4
+117
Мбаппе пора повзрослеть
+39
-2
+37
Надеюсь Мадрид бубет стоять на своем,и не идти на уступки жадной мамы.Ну и Килиан ведет себя как дитё,взрослый лоб уже.Неужели нет своего мнения,или мамкино влияние настолько велико над ним...
+32
-2
+30
Ну так мама месяц назад прекрасно обозначала свою позицию, что деньги для них самое главное. Она заявила об этом открыто, поэтому даже не удивлен ее позиции. Правда такое ощущение, что Мадрид предлагает тарелку супа. Там тоже большие деньги, пускай и не такие, как в Париже, тем не менее.
+27
-5
+22
Ответ Биомеханоид
- Киля! Бери мяч, и выходи! - Меня мама не пускает...
А потом в финале лч зовет Мбаппе на обед, он уходит и забирает с собой мяч
+13
0
+13
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Риго, Мадрид не может быть третьесортным мешком. Иначе ты бы не посвящал всего себя Мадриду и не писали бы сутками на пролет оскорбления в адрес третьесортного клуба, себя то не обманывай)
+16
-3
+13
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Снова ты все перепутал, это не я в этой ветке уже оставил больше пяти комментариев про то какой Мадрид нищий и не благодарный) Спасибо, что всегда приходишь одним из первых на ветки Мадрида, верный и преданный болельщик)
+13
-2
+11
Маму нужно слушать
+12
-3
+9
Ответ vcaireac
Надеюсь Мадрид бубет стоять на своем,и не идти на уступки жадной мамы.Ну и Килиан ведет себя как дитё,взрослый лоб уже.Неужели нет своего мнения,или мамкино влияние настолько велико над ним...
эта самая мама выбила ему такой контракт, благодаря которому он после этого сезона вполне может заканчивать карьеру. и на внуков деньги останутся
+8
-1
+7
Ответ Биомеханоид
- Киля! Бери мяч, и выходи! - Меня мама не пускает...
«-Киля, принеси попить!
-Не, меня потом обратно не отпустят»©️
+7
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+6
Ответ Krauvec Cool
Маму нужно слушать
© Кори Перри.
+6
0
+6
Ответ corazon blanco
Снова ты все перепутал, это не я в этой ветке уже оставил больше пяти комментариев про то какой Мадрид нищий и не благодарный) Спасибо, что всегда приходишь одним из первых на ветки Мадрида, верный и преданный болельщик)
Не пойму, зачем общаться с этим Г. Осла проще научить петь, чем от него дождаться адекватности
+7
-1
+6
Ответ МЮ20
Комментарий удален пользователем
она белая
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+5
Оставьте его в ПСЖ уже. Пройдёт 15 лет и все про него забудут - будеи легендой Лиге 1, без ЛЧ и ЗМ.
А Реал все так же будет велик.
+8
-3
+5
Ответ Joe Black
Мбаппе пора повзрослеть
В этой ситуации противоречия потому что мать его агент, дядя.
+6
-1
+5
Ответ corazon blanco
Ну так мама месяц назад прекрасно обозначала свою позицию, что деньги для них самое главное. Она заявила об этом открыто, поэтому даже не удивлен ее позиции. Правда такое ощущение, что Мадрид предлагает тарелку супа. Там тоже большие деньги, пускай и не такие, как в Париже, тем не менее.
Почему под каждой новостью про мадрид Ригоберка оставляй свой никому не нужный комментарий? Он либо бот, либо жалкий завистник)) не знаю даже что хуже
+4
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+4
Ответ corazon blanco
Ну так мама месяц назад прекрасно обозначала свою позицию, что деньги для них самое главное. Она заявила об этом открыто, поэтому даже не удивлен ее позиции. Правда такое ощущение, что Мадрид предлагает тарелку супа. Там тоже большие деньги, пускай и не такие, как в Париже, тем не менее.
Для мамы главное не сын, а деньги?
+5
-2
+3
Ответ МЮ20
Комментарий удален пользователем
Мать чистая француженка. Это батя у него смуглый
+6
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Mother knows best.
+3
0
+3
Никогда прежде не болел так сильно за мать Мбаппе в противостоянии с моим любимым клубом:)
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0
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Ответ stepspb
Оставьте его в ПСЖ уже. Пройдёт 15 лет и все про него забудут - будеи легендой Лиге 1, без ЛЧ и ЗМ. А Реал все так же будет велик.
Заберет ЧМ или Евро и ЗМ у него в кармане
+3
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+2
Ответ Marina_Greta
Только в Реале Мбаппе действительно может достичь мирового признания, взять ЗМ и ЛЧ, в ПСЖ же он из года в год только будет терять время и мотивацию, ибо никакого прогресса там просто не будет, вариться в собственном соку в пик своей карьеры по годам такое себе занятие.
Интересно, откуда у вас столько фанатизма в голове? К примеру в Баварии или МС, он не сможет достичь мирового признания? Только в Реале? Он сейчас в ПСЖ, его не признали во всем мире как одного из лучших футболистов?
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Ответ filippa
бугага. на своем это как? - мы 3 раза не зовем? или приходи мы и подптсной увеличим и зп самую бодьшую ! я ни чего ге забыл?
Не надоели эти бредни ’про три’ раза?
Покажи хоть одну статью где Мадрид его звал официально?
Всё что есть все эти годы это лишь домыслы журналистов.
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Ответ Александр Бугаев
Комментарий удален пользователем
Да кто знает как там на самом деле. Завтра напишут что все давно согласовано.
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Ответ Ophiomorph
В этой ситуации противоречия потому что мать его агент, дядя.
Это всем известно, но это не означает, что человек не должен взрослеть. Вот Джуда сопровождают и ведут дела родители, тем не менее, посмотрите насколько он зрел, особенно для своего возраста
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Пи*дец …
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Ответ HalaMadridVamosReal
Нет, у нее Алжирские и Камерунские по моему корни.
Похоже кончились уже чистые французы
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Ну Реал вообще ничего не теряет, разве что с Мбаппе соберутся прям в формате галактикос 2.0: лучший игрок Бразилии этого поколения, лучший игрок Франции, лучший игрок Англии и т.д. А так Киллиану это больше надо. Сомневаюсь, что топы АПЛ удовлетворят ее запросы, которые не удовлетворит Реал
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"Хочу быть владычицей морскою...", как бы у разбитого корыта не остаться.
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Ответ #SharkTeam
Мать чистая француженка. Это батя у него смуглый
Она из Алжира, насколько я помню.
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