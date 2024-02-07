«Реал» хочет купить Йоро летом. Он уже знает, что должен отказаться от продления контракта с «Лиллем»

Теги Лилль ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Лени Йоро Футбол

«Реал» нацелился на 18-летнего защитника «Лилля» Лени Йоро.

Все действия «Мадрида» в летнее трансферное окно будут зависеть от того, перейдет ли в команду Килиан Мбаппе. Как отмечается, эта сделка выглядит все более осуществимой, хотя официально «Реал» ситуацию не комментирует.

Все остальные трансферы летом 2024 года будут осуществляться так, чтобы «Реалу» хватило денег, а угрозы стабильности клуба не возникло.

Как и защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису, Йоро нужно будет отказаться от продления контракта с «Лиллем», если он хочет оказаться в «Реале». Срок нынешнего соглашения Лени рассчитан до лета 2025 года. В «Мадриде» ожидают, что «Лилль» снизит финансовые требования по 18-летнему защитнику.

Йоро уже знает, что «Реал» хочет подписать его летом. «Лилль» тоже знает об этом уже несколько недель, пишет Marca. Сделка по его приобретению не будет простой, так как конкуренция высока. В частности, подписать Лени хочет «ПСЖ».

Сообщалось, что «Лилль» оценивает игрока в 60 млн евро.

В этом сезоне Йоро провел 26 матчей за «Лилль» во всех турнирах и забил 3 гола. Полную статистику игрока сборной Франции U21 можно найти здесь.

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48 комментариев
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Лицо, которое в профиле на спортс очень напоминает мистера Картошку из «История игрушек», если убрать волосы
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Ответ Cruel Snake
Комментарий скрыт
Вот это уже расизм. Не миф о расизме, не BLM, а настоящий расизм.
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Вспомнился Йерро. Отличный был игрок
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Ответ Dexter Morgan
Вот это уже расизм. Не миф о расизме, не BLM, а настоящий расизм.
У него конечно очень странные претензии, но это не расизм. Даже если и предположить, что он может им являться в теории, из написанного им предложения это не вытекает уж точно.
+8
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Варан #2, ждем
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Ответ Никита Алексеев
Лицо, которое в профиле на спортс очень напоминает мистера Картошку из «История игрушек», если убрать волосы
Молодой Стенли Хадсон из офиса😁
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Надо продлевать контракт и тянуть бабки из мешков)

Слушать дядю из Мадрида идея плохая, тем более этот дядя при деньгах, нужно будет - потратится))
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Ответ Under
Йерро так-то тоже
Да, точно , совсем забыл.
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Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Йерро > Пужоль
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Ответ hiper26
В Болтоне Иван Кампо играл.
Йерро так-то тоже
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Ответ a2wai
Надо продлевать контракт и тянуть бабки из мешков) Слушать дядю из Мадрида идея плохая, тем более этот дядя при деньгах, нужно будет - потратится))
Истинно!
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Ответ Верховный Лорд
Молодой Стенли Хадсон из офиса😁
Реально))
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Ответ Верховный Лорд
Молодой Стенли Хадсон из офиса😁
День кренделей.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Да, это расизм.
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Ответ Cruel Snake
Комментарий скрыт
Ну так это же Реал)
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Ответ Серхио Огурцов
Похоже у Реала цель , создать полностью чёрную команду . Только получится по стилю игры нечто похожее на африканско- клубно-французскую солянку . Понравится это зрителю ?
таковы реалии нынешнего времени, что-то сильных испанцев сейчас и не вспомню сразу, раньше на слуху были Торрес, Вилья, Хави, Иньеста, Серега Рамос, Алонсо - а сейчас сдулись, что ЧМ и ЧЕ подтверждают уже почти с десяток лет
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Ответ Серхио Огурцов
Похоже у Реала цель , создать полностью чёрную команду . Только получится по стилю игры нечто похожее на африканско- клубно-французскую солянку . Понравится это зрителю ?
Футбол - это социальный лифт-мечта.

Незачем белому европейцу рисковать в надежде стать одним из миллиона, кому повезёт стать футболистом, если при этом можно получить образование и очень прилично себя обеспечить (ну или сидеть на пособии).

Через 30 лет одни черные играть будут.
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Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ну, чувак, я, будучи дагестанцем, очень тонко чувствую ксенофобские настроения. Я с глубокого детства этим вопросом интересовался и, можно сказать, написал у себя в голове с десяток работ и защитил докторскую.
Респект.
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Ответ Dexter Morgan
Я значение этого термина без тебя знаю. Как и знаю значение многих других терминов. Только не оправдывай своё невежество этим
Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
Ну да. Как и всегда. А потом такие оскорбляют игроков и людей. И не за их личные качества. А за очевидные внешние данные.
Ну, чувак, я, будучи дагестанцем, очень тонко чувствую ксенофобские настроения.
Я с глубокого детства этим вопросом интересовался и, можно сказать, написал у себя в голове с десяток работ и защитил докторскую.
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Ответ Unknown Forusha
А говорят еще бавария Бундеслигу обворовывает Вон Реал вообще чужую лигу на свободных агентов разводит
Логики вообще не вижу. Баварии ставят в укор переходы типа Левы, Руди, Лаймера, Геррейру что Бавария забирает лучших игроков своих прямым конкурентов по чемпионату бесплатно, то что в Баварию например перешел свободным Шупо-Мотинг, Блинд или Мазрауи всем наплевать и то с ПСЖ и Аяксом Бавария в ЛЧ пересекается, а я не знаю встречался ли РМ с Лиллем вообще в официальных матчах. По этому каким местом они конкуренты не понятно.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
В Болтоне Иван Кампо играл.
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От Йерро до Йоро
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Куртуа и 11 негритят
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Я его купил к себе в менеджер. Он там и в 2036 году пылит
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Защиту обязательно нужно укреплять. Начо постепенно сдает, да уже и возвратной, Алаба неизвестно сможет ли вернуться на свой прежний уровень после столь тяжелой травмы.
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Похоже у Реала цель , создать полностью чёрную команду .

Только получится по стилю игры нечто похожее на африканско- клубно-французскую солянку . Понравится это зрителю ?
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Комментарий удален модератором
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