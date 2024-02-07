«Реал» хочет купить Йоро летом. Он уже знает, что должен отказаться от продления контракта с «Лиллем»
«Реал» нацелился на 18-летнего защитника «Лилля» Лени Йоро.
Все действия «Мадрида» в летнее трансферное окно будут зависеть от того, перейдет ли в команду Килиан Мбаппе. Как отмечается, эта сделка выглядит все более осуществимой, хотя официально «Реал» ситуацию не комментирует.
Все остальные трансферы летом 2024 года будут осуществляться так, чтобы «Реалу» хватило денег, а угрозы стабильности клуба не возникло.
Как и защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису, Йоро нужно будет отказаться от продления контракта с «Лиллем», если он хочет оказаться в «Реале». Срок нынешнего соглашения Лени рассчитан до лета 2025 года. В «Мадриде» ожидают, что «Лилль» снизит финансовые требования по 18-летнему защитнику.
Йоро уже знает, что «Реал» хочет подписать его летом. «Лилль» тоже знает об этом уже несколько недель, пишет Marca. Сделка по его приобретению не будет простой, так как конкуренция высока. В частности, подписать Лени хочет «ПСЖ».
Сообщалось, что «Лилль» оценивает игрока в 60 млн евро.
В этом сезоне Йоро провел 26 матчей за «Лилль» во всех турнирах и забил 3 гола. Полную статистику игрока сборной Франции U21 можно найти здесь.
Слушать дядю из Мадрида идея плохая, тем более этот дядя при деньгах, нужно будет - потратится))
Незачем белому европейцу рисковать в надежде стать одним из миллиона, кому повезёт стать футболистом, если при этом можно получить образование и очень прилично себя обеспечить (ну или сидеть на пособии).
Через 30 лет одни черные играть будут.
Я с глубокого детства этим вопросом интересовался и, можно сказать, написал у себя в голове с десяток работ и защитил докторскую.
Только получится по стилю игры нечто похожее на африканско- клубно-французскую солянку . Понравится это зрителю ?