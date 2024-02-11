«Спартак» не подпишет вратаря зимой, но скауты ищут варианты (Metaratings.ru)

«Спартак» ищет вратаря, но не станет подписывать его зимой.

Московский клуб не будет покупать нового вратаря зимой. Это может произойти только в случае травмы кого-то из нынешних голкиперов, пишет Metaratings.ru.

Скауты «Спартака» ищут варианты усиления на разные позиции, на вратарскую – в том числе.

Сейчас в составе « » три вратаря – (7 матчей в осенней части сезона), (16 матчей) и (3 матча).

Ранее сообщалось, что «Спартаку» интересны Станислав Агкацев («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») и Илья Помазун (ЦСКА, в аренде в «Урале»). Клубу также предложили Ивана Ломаева («Крылья Советов»).