«Спартак» не подпишет вратаря зимой, но скауты ищут варианты (Metaratings.ru)
«Спартак» ищет вратаря, но не станет подписывать его зимой.
Московский клуб не будет покупать нового вратаря зимой. Это может произойти только в случае травмы кого-то из нынешних голкиперов, пишет Metaratings.ru.
Скауты «Спартака» ищут варианты усиления на разные позиции, на вратарскую – в том числе.
Сейчас в составе «Спартака» три вратаря – Александр Селихов (7 матчей в осенней части сезона), Александр Максименко (16 матчей) и Илья Свинов (3 матча).
Ранее сообщалось, что «Спартаку» интересны Станислав Агкацев («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») и Илья Помазун (ЦСКА, в аренде в «Урале»). Клубу также предложили Ивана Ломаева («Крылья Советов»).
И я не вижу ни кого кроме Сафонова, кто имел бы сопоставимый опыт, как у Максименко. Так еще он бесплатный. Я в упор не понимаю, почему Спартак готов тратить миллионы долларов на нового вратаря, но при этом не хотят найти хорошего тренера вратарей, с Урванички же Максименко отлично прогрессировал. А не друга молодости Реброва. Ну это же бред
За Акагцева попросят не меньше 10 млн и нет никаких гарантий, что под давлением в Спартаке он проявит себя лучше того же Максименко.