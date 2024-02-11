«Спартак» не подпишет вратаря зимой, но скауты ищут варианты (Metaratings.ru)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Селихов Александр Максименко Илья Свинов Футбол

«Спартак» ищет вратаря, но не станет подписывать его зимой.

Московский клуб не будет покупать нового вратаря зимой. Это может произойти только в случае травмы кого-то из нынешних голкиперов, пишет Metaratings.ru.

Скауты «Спартака» ищут варианты усиления на разные позиции, на вратарскую – в том числе.

Сейчас в составе «Спартака» три вратаря – Александр Селихов (7 матчей в осенней части сезона), Александр Максименко (16 матчей) и Илья Свинов (3 матча).

Ранее сообщалось, что «Спартаку» интересны Станислав Агкацев («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») и Илья Помазун (ЦСКА, в аренде в «Урале»). Клубу также предложили Ивана Ломаева («Крылья Советов»).

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24 комментария
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Если Селихов обойдётся без травм, то сильнее вратаря (с гражданством РФ) Спартаку найти будет очень сложно.
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Ответ Никита Самарин
Если Селихов обойдётся без травм, то сильнее вратаря (с гражданством РФ) Спартаку найти будет очень сложно.
Не обойдется. Там хронические проблемы со здоровьем и характером. За 7 лет всего 90 матчей во всех турнирах, это уже не изменится, скорее, что с возрастом будет еще хуже
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Думаю никто и не искал, акромя "журналистов" . 🙃
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Ответ Жил был пес
не понятно зачем он нужен. по матчам с нами он не сильней того же Максименко
Акагцев имеет задатки, но у него маловато опыта, опять же он из Краснодара и переход в Спартак будет холодным душем для него. Больше внимания и больше критики за малейшее, будет сложно справится с этим.
И я не вижу ни кого кроме Сафонова, кто имел бы сопоставимый опыт, как у Максименко. Так еще он бесплатный. Я в упор не понимаю, почему Спартак готов тратить миллионы долларов на нового вратаря, но при этом не хотят найти хорошего тренера вратарей, с Урванички же Максименко отлично прогрессировал. А не друга молодости Реброва. Ну это же бред
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Уж точно не вратарская позиция самая сложная
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подпишите опорника, вратаря поищем позднее...
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ребров что вратарь клоун был, что скаут такой же. с его протекции свинова притащили
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С логикой трудно. Зачем было покупать Свинова, и т.д.
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В Спартаке всех вратарей со времён Фили с дерьмом съедают проспартаковские сми, то есть тупо все сми, за первые же косяки, а потом снежным комо с каждым косяком всё жёстче и жёстче, пока окончательно не доломаютвратарей психологически. Это команда больна, пока все СМИ будут истерически верещать о ней, как о чём-то великом, ни о каком выздоровлении и речь не будет. Такая же проблема у МЮ сейчас.
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Де Хеа берите.
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Надеюсь это читают спартаковские вратари.
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Ответ Жил был пес
ребров что вратарь клоун был, что скаут такой же. с его протекции свинова притащили
Клоуны как раз те, кто подобные комментарии пишут)
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Ответ Peter Parker
Ну нет в РПЛ вратаря (доступного к покупке) , который был бы настолько сильнее имеющихся настолько, чтобы за него заплатить те деньги, которые потребуют у Спартака. За Акагцева попросят не меньше 10 млн и нет никаких гарантий, что под давлением в Спартаке он проявит себя лучше того же Максименко.
не понятно зачем он нужен. по матчам с нами он не сильней того же Максименко
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А что так? Желающих нет?))
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лучший вариант: Шелия из Ахмата.
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Ну нет в РПЛ вратаря (доступного к покупке) , который был бы настолько сильнее имеющихся настолько, чтобы за него заплатить те деньги, которые потребуют у Спартака.
За Акагцева попросят не меньше 10 млн и нет никаких гарантий, что под давлением в Спартаке он проявит себя лучше того же Максименко.
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логично
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может пора на бразильский рынок?)
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Верните Левицкого, он всю правду вон рассказал в интервью
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Все уже поняли что ищут, троих на моей памяти перебрали - Помазуна, Агатцева и Ломаева, то ли ещё будет..при наличии Селихова и Максименко .очевидно на будущее, на перспективу...
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