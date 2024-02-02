«Спартаку» предложили подписать вратаря «Крыльев» Ломаева. Отступные – 120 млн рублей

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Андреев Иван Ломаев Футбол

«Спартаку» предложили подписать вратаря Ивана Ломаева.

Агент Павел Андреев предложил «Спартаку» рассмотреть кандидатуру своего клиента – голкипера «Крыльев Советов» Ивана Ломаева. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Соглашение футболиста рассчитано до лета 2025 года. Отступные за игрока составляют 120 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне Ломаев провел 9 матчей в Мир РПЛ, дважды сыграв на ноль. Статистику вратаря можно изучить здесь.

64 комментария
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Кроме как того что орет и привозит ничем не запомнился.
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Ответ MishaFCZ
Кроме как того что орет и привозит ничем не запомнился.
Вы озвучили критерии по набору игроков в спартак. Браво😂
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Андреев продавец белого дерева
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зачем он нужен при наличии селихова и максименко????
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Это такая издёвка? )
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Забирайте. Богдан гораздо рассудительнее, а Фрол и того интереснее
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не сильнее Максименко или Селихова
варианты с Агкацевым или Лантратовым интереснее конечно
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Ответ Варлампий Варлампий
хватит дербанить крылья, москали
Это другое, так чемпионат становится только сильнее))
спартак раздербанил крылья - это нормально
локо раздербанило крылья - это нормально.
Зенит купил Ахметова - ослабил конкурента))))))
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Дешево, надо брать
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Ответ Константин Титов
зачем он нужен при наличии селихова и максименко????
Может потому что селихов может сидя на диване получить травму на полгода? П максименко может быть худшим вратарем лиги, имея на протяжении месяца 50% сейвов
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Заберите пожалуйста
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Ответ E.V.P.
Тот случай, когда неплохой вариант для всех. КС, агент, игрок, Спартак, все будут в плюсе
Спартак не будет)
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Лама, Ломая, Ломаев...династия вратарей(((
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За такие деньги Крылья ещё раз скупят всех игроков того же Чертаново.
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Ответ Shumi-jr
Сам с собой разговариваешь ?
попробуйте поднять глаза выше и увидеть, что здесь диалог:))
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а на зачем?
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На хрена Спартаку Ломаев?Он не чем не лучше Селихова и Максименко.Деньги на ветер.Если только Крылышкам финансово не помочь.
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Он ничем не лучше уже имеющихся Максименко и Свинова.
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1,2 мульта евро вот за такое? Спасибо, не надо
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Тот случай, когда неплохой вариант для всех. КС, агент, игрок, Спартак, все будут в плюсе
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Ответ Андрей Арсентьев
А когда последний раз Крылья всерьёз претендовали на золото или хотя бы место в тройке? Если мне не изменяет память, во времена Каряки, Тихонова и Бобра.
Если бы у них не забрали Соболева, Глущенкова, Пиняева (это навскидку список не полный), то в тройку они бы влезли к данному времени.
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120 лямов за молодого Брежнева🤣Да он и 10 не стоит.
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хватит дербанить крылья, москали
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Наши вратари сильнее, все 3
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А чё только вратаря? Пускай сразу же скупают все крылья, путь то просторен!
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Не нужны такие нервные, Соболева хватает
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Тупо распил к гадалке не ходить.
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Ответ Андрей Арсентьев
Он ничуть не лучше Максименко и Свинова. Менять шило на мыло не имеет смысла. Хотя если у Лукойла есть лишние полтора миллиона баксов, то почему бы и нет - для конкуренции.
Максименко - мешок
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Ответ Данко Лазович
попробуйте поднять глаза выше и увидеть, что здесь диалог:))
Физиология не позволяет.
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Ответ Reggi
Даже без Соболева. Сергеева, Коваленко, Пруцева, Чернова, Глушенкова, Пиняева и Зиньковского хватило бы, чтобы бороться за самые высокие места) сейчас перечитала, и страшно стало, сколько народу потеряли за пару лет.
Я бы понял ваше сожаление,если бы футболисты из этого списка были бы воспитанники КС. А тут вообще ни одного.
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