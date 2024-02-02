«Спартаку» предложили подписать вратаря «Крыльев» Ломаева. Отступные – 120 млн рублей
«Спартаку» предложили подписать вратаря Ивана Ломаева.
Агент Павел Андреев предложил «Спартаку» рассмотреть кандидатуру своего клиента – голкипера «Крыльев Советов» Ивана Ломаева. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.
Соглашение футболиста рассчитано до лета 2025 года. Отступные за игрока составляют 120 миллионов рублей.
В нынешнем сезоне Ломаев провел 9 матчей в Мир РПЛ, дважды сыграв на ноль. Статистику вратаря можно изучить здесь.
варианты с Агкацевым или Лантратовым интереснее конечно
спартак раздербанил крылья - это нормально
локо раздербанило крылья - это нормально.
Зенит купил Ахметова - ослабил конкурента))))))