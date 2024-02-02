«Спартаку» предложили подписать вратаря «Крыльев» Ломаева. Отступные – 120 млн рублей

«Спартаку» предложили подписать вратаря Ивана Ломаева.

Агент Павел Андреев предложил « » рассмотреть кандидатуру своего клиента – голкипера « » . Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Соглашение футболиста рассчитано до лета 2025 года. Отступные за игрока составляют 120 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне Ломаев провел 9 матчей в Мир РПЛ, дважды сыграв на ноль. Статистику вратаря можно изучить здесь.