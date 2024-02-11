Тухель после «Байера»: «0:3 не ощущаются как 0:3. «Бавария» доминировала в начале игры»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель заявил, что «Бавария» доминировала на старте игры с «Байером» (0:3).

«Байер» повел на 18-й минуте благодаря голу Йосипа Станишича, арендованного у «Баварии». На 50-й забил Алекс Гримальдо, а на 95-й Джереми Фримпонг установил окончательный счет, забив в пустые ворота после того, как Мануэль Нойер не успел вернуться из штрафной соперника после углового.

«В начале игры мы доминировали, но не создали опасностей, а потом просто немного уронили темп из-за наших ошибок или нехватки энергии. Несколько раз мы ошиблись при коротких передачах назад и при начале атак, хотя полностью контролировали ситуацию.

Счет 0:3, но это не ощущается как 0:3. На старте второго тайма мы пропустили после стеночки – слишком дешевый гол для такого уровня, это сто процентов. Для победы нам не хватило подходов к воротам соперника», – сказал Тухель.

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63 комментария
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Тухель после увольнения: увольнение не ощущается как увольнение, я получил неустойку по зарплате.
+89
0
+89
Тухель в своем уме? По-хорошему Байер мог и куда с большим счетом одержать победу.
+51
-2
+49
Наркоман ска
+41
0
+41
Тухель в конце сезона : "Итоговое второе место? Не ощущается как второе место, в начале сезона мы доминировали"
+28
0
+28
Ответ Deutsche Fan
Тухель после увольнения: увольнение не ощущается как увольнение, я получил неустойку по зарплате.
После второго места в Бундеслиге: серебро ощущается как золото
+14
0
+14
Это была такая вялая доминация, еи бы виагры чуток
+13
0
+13
Маэстро Алонсо показал что на его фоне Тухель Физрук) Все аддекватные люди желают салатницу Байеру
+9
-1
+8
Байер ничем не удивил
+8
0
+8
Отрицательное доминирование
+8
0
+8
Ощущаются как 10:0. Байер просто переехал баварскую букашку, размазав её об асфальт, а потом дал заднюю и переехал ещё раз, и ещё так несколько раз, наложил сверху кучу и присыпал песком по-собачьи.
+9
-3
+6
3 удара, 1 в створ, 0,13 xg против 8 ударов (5в створ) и 1,14 xg... В начале какого матча бавария доминировала?)
+5
0
+5
Прогноз погоды от Тухеля: «- 3 в Леверкузене ощущается, как 0»
+5
0
+5
Ответ Язарег Ался
Ощущаются как 10:0. Байер просто переехал баварскую букашку, размазав её об асфальт, а потом дал заднюю и переехал ещё раз, и ещё так несколько раз, наложил сверху кучу и присыпал песком по-собачьи.
молодцы ,мои поздравления... должны были слиться ещё в прошлом году ,но Дортмунд дал осечку
+4
0
+4
это было унижение в стиле бдсм.
почему его до сих пор не уволили,вот этого я не пойму... чемпионство под угрозой ,😄вспоминаю эту фразу... сейчас уже не под угрозой. Всё идёт по плану.. Скоро и Лацио ноги вытрет об доминанта
+4
0
+4
Тухлый вообще матч смотрел. Алонсо его переиграл, вые..., и высушил
+5
-1
+4
Когда выпил 0.33 пива: "0.33 не ощущаются"
+4
0
+4
Баварии на поле не было видно. О чем он вообще?
+4
-1
+3
О чем он вообще? Еще в первом тайме Бавария должна была лететь 0-3, если бы не отменная игра Нойера
+3
0
+3
Когда доминировали.? Когда мусор с поля собирали?
+2
0
+2
Он матч точно смотрел?Их же вынесли в одну калитку
+2
0
+2
Томас,ну о чём речь.Ощущение такое,что вроде как и победили,просто игры как таковой не было,и Кейн коснулся мяча около 10 раз за 95 минут,а так кругом ощущение победы.
+2
0
+2
Ответ Bayern2004
Томас,ну о чём речь.Ощущение такое,что вроде как и победили,просто игры как таковой не было,и Кейн коснулся мяча около 10 раз за 95 минут,а так кругом ощущение победы.
17 касаний к 80-ой минуте
+2
0
+2
В первые 10 минут? Да Бавария больше владела мячом, но потом - катастрофа. Байер спокойно 5-6 мог забивать, один Фримпонг в конце матча дубль мог сделать.
+2
0
+2
Ну тем кто смотрел он может не заливать. Не было там и намека на доминирование)
+2
0
+2
Еще один Доминатор
+1
0
+1
Тухель: "Слабо ***** (делаете возвратно-поступательные движения)!"
+1
0
+1
Ответ Bayern2004
Спасибо за уточнение.Ну теперь точно есть ощущение победы.
Горжусь)))
+1
0
+1
Ответ Bayern 2000
17 касаний к 80-ой минуте
Спасибо за уточнение.Ну теперь точно есть ощущение победы.
+1
0
+1
Как будто я другую игру смотрел!
+1
0
+1
Стухель
+1
0
+1
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