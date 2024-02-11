Тухель после «Байера»: «0:3 не ощущаются как 0:3. «Бавария» доминировала в начале игры»
Томас Тухель заявил, что «Бавария» доминировала на старте игры с «Байером» (0:3).
«Байер» повел на 18-й минуте благодаря голу Йосипа Станишича, арендованного у «Баварии». На 50-й забил Алекс Гримальдо, а на 95-й Джереми Фримпонг установил окончательный счет, забив в пустые ворота после того, как Мануэль Нойер не успел вернуться из штрафной соперника после углового.
«В начале игры мы доминировали, но не создали опасностей, а потом просто немного уронили темп из-за наших ошибок или нехватки энергии. Несколько раз мы ошиблись при коротких передачах назад и при начале атак, хотя полностью контролировали ситуацию.
Счет 0:3, но это не ощущается как 0:3. На старте второго тайма мы пропустили после стеночки – слишком дешевый гол для такого уровня, это сто процентов. Для победы нам не хватило подходов к воротам соперника», – сказал Тухель.
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почему его до сих пор не уволили,вот этого я не пойму... чемпионство под угрозой ,😄вспоминаю эту фразу... сейчас уже не под угрозой. Всё идёт по плану.. Скоро и Лацио ноги вытрет об доминанта