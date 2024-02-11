Тухель после 0:3 от «Байера»: «Я несу ответственность за выбор тактики «Баварии» и должен взять вину на себя»
Томас Тухель признал вину за поражение «Баварии» от «Байера» (0:3) в Бундеслиге.
«Я несу ответственность за выбор тактики в матче и сегодня должен взять вину на себя – тут двух мнений быть не может. У нас была целая неделя на подготовку, и это моя работа – придумывать идеи и убеждать игроков в правильности подхода.
К сожалению, сегодня это не сработало – не в первый раз и не в последний в моей тренерской карьере. Мы хорошо готовились всю неделю и ожидали от себя многого, но в итоге возвращаемся домой с пустыми руками», – сказал главный тренер «Баварии».
Де Лигта Тухель совершенно не жалует, хотя в прошлом сезоне Матейс был одним из лучших игроков команды. В этом играет только когда совсем некому. То есть даже Дайер с банки "Тоттенхэма" ближе к основе, хотя играет он пока точно не хуже коллег. Де Лигту надо постоянно играть, чтобы быть в тонусе, с Тухелем этого не выходит, вопрос лишь в том, кто быстрее уйдёт. Думаю, Тухель проработает максимум до лета, так что Де Лигту надо набраться терпения.
По футболу эта "Бавария" напоминает лично мне Ковачевскую: осторожная, невысокая оборона, креатив в атаке на вдохновении индивидуальностей и стойкое ощущение, что удел команды это скучный отлёт от первого же хорошего соперника в плей-офф.
Вчера вообще их не узнал, так тускло играли
Отзеркалил схему Алонсо, но не сработало.
Плюс ошибка с первым голом и откровенно провальный матч левого латераля.
Плюс вскрылась болезнь Баварии весь этот сезон- в позиционном владении не знают, что делать с мячом, чем Байер отлично воспользовался вскрывая фланги резкими быстрыми выпадами.
Ну Дайер в обороне- это, конечно, то еще решение. Тухель, видимо, позабыл как Челси постоянно возил его в период игры за петухов
Теперь сидит на лавке..🤦♂️