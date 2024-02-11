Тухель после 0:3 от «Байера»: «Я несу ответственность за выбор тактики «Баварии» и должен взять вину на себя» 

Томас Тухель признал вину за поражение «Баварии» от «Байера» (0:3) в Бундеслиге.

«Я несу ответственность за выбор тактики в матче и сегодня должен взять вину на себя – тут двух мнений быть не может. У нас была целая неделя на подготовку, и это моя работа – придумывать идеи и убеждать игроков в правильности подхода.

К сожалению, сегодня это не сработало – не в первый раз и не в последний в моей тренерской карьере. Мы хорошо готовились всю неделю и ожидали от себя многого, но в итоге возвращаемся домой с пустыми руками», – сказал главный тренер «Баварии».

Ужасный матч «Баварии». «Байер» заслуженно победил