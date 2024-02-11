Тухель после 0:3 от «Байера»: «Я несу ответственность за выбор тактики «Баварии» и должен взять вину на себя» 

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Томас Тухель тактика Футбол

Томас Тухель признал вину за поражение «Баварии» от «Байера» (0:3) в Бундеслиге.

«Я несу ответственность за выбор тактики в матче и сегодня должен взять вину на себя – тут двух мнений быть не может. У нас была целая неделя на подготовку, и это моя работа – придумывать идеи и убеждать игроков в правильности подхода.

К сожалению, сегодня это не сработало – не в первый раз и не в последний в моей тренерской карьере. Мы хорошо готовились всю неделю и ожидали от себя многого, но в итоге возвращаемся домой с пустыми руками», – сказал главный тренер «Баварии».

Ужасный матч «Баварии». «Байер» заслуженно победил

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29 комментариев
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Я конечно не фанат Баварии, но по мне сейчас у них худшая игра за последние лет 10. Напоминает Челси Тухеля за пол года до увольнения, ноль мыслей в атаке, но зато много владеют мячом. И схема в 3 центральных с Де Лигтом, Упемекано и Дайером.... Ну такое себе.
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+23
Так Баварии и надо, не надо было Нагельсманна увольнять, ну а теперь Бавария в полной опе 👍😃🤭
+22
-1
+21
Ответ Покерный Футбол
Я конечно не фанат Баварии, но по мне сейчас у них худшая игра за последние лет 10. Напоминает Челси Тухеля за пол года до увольнения, ноль мыслей в атаке, но зато много владеют мячом. И схема в 3 центральных с Де Лигтом, Упемекано и Дайером.... Ну такое себе.
С Кимом, Де Лигт не играл. Команда вообще в 3 цз в этом сезоне вроде не играла, я правда пару матчей пропустил, ну в общем схема была удивительная и обкатанной её точно не назвать.
Де Лигта Тухель совершенно не жалует, хотя в прошлом сезоне Матейс был одним из лучших игроков команды. В этом играет только когда совсем некому. То есть даже Дайер с банки "Тоттенхэма" ближе к основе, хотя играет он пока точно не хуже коллег. Де Лигту надо постоянно играть, чтобы быть в тонусе, с Тухелем этого не выходит, вопрос лишь в том, кто быстрее уйдёт. Думаю, Тухель проработает максимум до лета, так что Де Лигту надо набраться терпения.
По футболу эта "Бавария" напоминает лично мне Ковачевскую: осторожная, невысокая оборона, креатив в атаке на вдохновении индивидуальностей и стойкое ощущение, что удел команды это скучный отлёт от первого же хорошего соперника в плей-офф.
+18
0
+18
А почему молчит Нойер, он же раскачивал Нагеля из-за того что выкинул его друга.
+15
-1
+14
Ответ Родри
Так Баварии и надо, не надо было Нагельсманна увольнять, ну а теперь Бавария в полной опе 👍😃🤭
Да, странная была история. Подписать молодого и талантливого тренера, чтобы через два года его слить весной, не дожидаясь конца сезона, потому как мог уйти с рынка Тухель.
+12
0
+12
Конечно, команда играет также тухло, как твоя фамилия
+8
-1
+7
Бавария превращается в позорище
+5
0
+5
В продолжении вью, обязательно кого-то из игроков должен отметить, иначе это первый признак готовящейся отставки))
+4
0
+4
Как можно оставить на лавке Кимиха? Это же верх непрофессионализма!
+4
0
+4
Походу Кейна надо было скидывать в январе
+5
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+3
да неужели,на себя взял)).да тут давно понятно,что он не подходит Баварии,уже сколько время прошло и просто вообще не понятно во,что он хочет играть!надо в конце сезона сказать ему спасибо и отпустить с Богом,а сейчас договариваться с Фликом заранее).
+4
-1
+3
Шикарная идея , опробовать игру в 3ЦЗ в важнейшем матче сезона.
+2
0
+2
Отзеркалить хотел
+2
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+2
Тухель профнепригоден как тренер. Ему срочно нужно на стажировку, к Пепу или к Юргену.
+3
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+2
Что-то я не наблюдаю новости об увольнении Тухеля. Какого х.. он еще тренер Баварии?!?!
+2
0
+2
Ответ grek087
Как можно оставить на лавке Кимиха? Это же верх непрофессионализма!
Киммих может быть и не готов на все 90 минут, но почему на лавке сидели Мюллер, Делигт и Герейро с Телем, а на поле были Горетцка, Буй и Дайер?
+2
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Бавария с такой игрой вылетит из ЛЧ в 1/4 и проиграет чемп.
Вчера вообще их не узнал, так тускло играли
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Ответ culpa
С Кимом, Де Лигт не играл. Команда вообще в 3 цз в этом сезоне вроде не играла, я правда пару матчей пропустил, ну в общем схема была удивительная и обкатанной её точно не назвать. Де Лигта Тухель совершенно не жалует, хотя в прошлом сезоне Матейс был одним из лучших игроков команды. В этом играет только когда совсем некому. То есть даже Дайер с банки "Тоттенхэма" ближе к основе, хотя играет он пока точно не хуже коллег. Де Лигту надо постоянно играть, чтобы быть в тонусе, с Тухелем этого не выходит, вопрос лишь в том, кто быстрее уйдёт. Думаю, Тухель проработает максимум до лета, так что Де Лигту надо набраться терпения. По футболу эта "Бавария" напоминает лично мне Ковачевскую: осторожная, невысокая оборона, креатив в атаке на вдохновении индивидуальностей и стойкое ощущение, что удел команды это скучный отлёт от первого же хорошего соперника в плей-офф.
Спасибо за уточнение. Немного спутал ДеЛигта с Кимом, похожи они очень внешне😉
+2
-2
0
Ответ Покерный Футбол
Я конечно не фанат Баварии, но по мне сейчас у них худшая игра за последние лет 10. Напоминает Челси Тухеля за пол года до увольнения, ноль мыслей в атаке, но зато много владеют мячом. И схема в 3 центральных с Де Лигтом, Упемекано и Дайером.... Ну такое себе.
Надо не только тренера менять,но и спордира в догонку, вся эта ситуация с Нагельтсманом сильно подкосила команду, плюс с игроками что-то происходит странное –совсем не похожи на тех кто получает миллионы
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Ответ Артём Сергеев
Надо не только тренера менять,но и спордира в догонку, вся эта ситуация с Нагельтсманом сильно подкосила команду, плюс с игроками что-то происходит странное –совсем не похожи на тех кто получает миллионы
Причастных к отставке Наггеля убрали сразу же по окончанию сезона. Ну, если считать, что Хёнесс ни во что не вмешивался, а Кан и Хасан рулили сами)
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Ответ Артём Сергеев
Надо не только тренера менять,но и спордира в догонку, вся эта ситуация с Нагельтсманом сильно подкосила команду, плюс с игроками что-то происходит странное –совсем не похожи на тех кто получает миллионы
нынешний спортдир пришёл в Баварию только в этом сезоне
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Ответ Никита Панайотиди
нынешний спортдир пришёл в Баварию только в этом сезоне
Интересуются ведь Максом Эьерлем,как по мне то хороший вариант
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Ответ Покерный Футбол
Я конечно не фанат Баварии, но по мне сейчас у них худшая игра за последние лет 10. Напоминает Челси Тухеля за пол года до увольнения, ноль мыслей в атаке, но зато много владеют мячом. И схема в 3 центральных с Де Лигтом, Упемекано и Дайером.... Ну такое себе.
Не согласен, есть проблемы у Тухеля с составом, но Байер просто чертовски хорош сейчас,
Отзеркалил схему Алонсо, но не сработало.
Плюс ошибка с первым голом и откровенно провальный матч левого латераля.
Плюс вскрылась болезнь Баварии весь этот сезон- в позиционном владении не знают, что делать с мячом, чем Байер отлично воспользовался вскрывая фланги резкими быстрыми выпадами.
Ну Дайер в обороне- это, конечно, то еще решение. Тухель, видимо, позабыл как Челси постоянно возил его в период игры за петухов
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Ответ culpa
С Кимом, Де Лигт не играл. Команда вообще в 3 цз в этом сезоне вроде не играла, я правда пару матчей пропустил, ну в общем схема была удивительная и обкатанной её точно не назвать. Де Лигта Тухель совершенно не жалует, хотя в прошлом сезоне Матейс был одним из лучших игроков команды. В этом играет только когда совсем некому. То есть даже Дайер с банки "Тоттенхэма" ближе к основе, хотя играет он пока точно не хуже коллег. Де Лигту надо постоянно играть, чтобы быть в тонусе, с Тухелем этого не выходит, вопрос лишь в том, кто быстрее уйдёт. Думаю, Тухель проработает максимум до лета, так что Де Лигту надо набраться терпения. По футболу эта "Бавария" напоминает лично мне Ковачевскую: осторожная, невысокая оборона, креатив в атаке на вдохновении индивидуальностей и стойкое ощущение, что удел команды это скучный отлёт от первого же хорошего соперника в плей-офф.
Де Лигт уходил из Юве в Баварию с пафосными словами, что хочет выигрывать ЛЧ. Тогда он много чего наговорил лишнего.
Теперь сидит на лавке..🤦‍♂️
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Ответ grek087
Как можно оставить на лавке Кимиха? Это же верх непрофессионализма!
Да Киммих после травмы, явно не до конца готов был
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Уникальный случай - Тухель берет ответственность на себя
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Ответ Артем Павлович
Киммих может быть и не готов на все 90 минут, но почему на лавке сидели Мюллер, Делигт и Герейро с Телем, а на поле были Горетцка, Буй и Дайер?
А по присутствию Горетцки какие вопросы? Человек снова в основе все последние игры и худшим в них он точно не был, и кого вместо него ставить? Там, конечно, может Герейро сыграть, но в опорке он ничего убедительного не показал, а уж тем более если ставить Герейро вместо Буя, то с не до конца готовым Киммихом на скамейке, Леону в основе альтернативы и не было. Телю место в старте в формации Тухеля в принципе и нет, даже в теории, ну и на практике Тухель его в старте только считанные разы выпускал, ничего толкового он там не сделал. У Тухеля, правда, вообще мало кто что-то толковое делает. В первой половине сезона стабильно в поряде толковы были только Сане и Кейн из полевых. Щас и они вялые. А ЛЧ уже вернулась, надо быть в форме, а команда-то дохлая. Как бы так на римлянах уже и не отлететь.
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Айнтрахт Бавария 5-2
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