Тухель о 0:3 с «Байером»: «Когда играешь с 5 защитниками, не должно быть таких голов, как 1-й. «Бавария» его проспала»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель недоволен игрой «Баварии» в защите в матче с «Байером» (0:3).

«Такие голы, как первый, обычно не пропускают, когда играют с пятью защитниками. Такого не должно происходить, когда в обороне пять футболистов. А после перерыва мы пропустили гол в результате стеночки – сопернику было слишком просто.

Первый гол все просто проспали. Нельзя давать забивать такие легкие мячи.

У нас была целая неделя на подготовку. Мы хотели играть с очень высокой линией обороны, и именно так мы и поступили. Думаю, на протяжении долгого времени у нас все получалось, но при этом мы принимали очень плохие решения, особенно после того, как возвращали себе мяч. После этого мы утратили уверенность в себе», – заявил главный тренер «Баварии» в интервью Sky Sport Deutschland.

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43 комментария
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Тухель, в следующий раз, ставь 7 защитников, может фантанет
+48
0
+48
Все виноваты только не он.
+37
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+36
Думает, что можно выпустить 5 защитников и игроки не будут пропускать. Я так понимаю, у этого топ тренера речь о тактической подготовке к схеме даже не идет
+29
-1
+28
Ответ SexyCow
Ну так ставь 6 защитников, получили бы 2 гола, с 7 защитника 1 гол, а вот в 8 защитников , нормально откатали бы. А вообще сильно разачоровал Мусиала, слишком много регалий для обычного игрока с плюс минус техникой
Мусиала не обычный игрок, не нужно от досады такое говорить) Я, конечно, не настаиваю, но не думаю, что ты реально считаешь его обычным игроком, ты же смотришь матчи, я знаю.
Мусиала всё умеет делать отлично, даже при желании глубокого центрхава сыграть, разводить атаки и нормально бороться, я уж не говорю про обыгрыш нескольких человек на носовом платке, да ещё и с продвижением, отличный удар, короткий и средний пас, всё с минимальным замахом, редчайший талант, которого сегодня просто сожрали, да и неоднократно пропадал он с радаров на поле, и в последнее время это происходит всё чаще. К человеку нужен подход, возможно очень-очень строгий. Ну и про него, и про Дэвиса я ещё пару лет назад думал, что ребята и до 25 в "Баварии" не доиграют, заскучают. Вот, возможно, и скучают. С Дэвисом у начальства недавно уже был разговор и выговор за то, что чел слабо смотрится, скоро, возможно, будет и с Мусиалой. Каждый из них возьмёт эти непростые отношения в качестве дополнительного повода запросить новую зп для нового контракта побольше, чем им дают, которую им не дадут, и потому оба будут проданы к своему удовлетворению. Сначала Дэвис, затем и Джамал. Буду рад ошибиться.
И самое обидное, что за другие клубы они ведь будут отжигать, потому что отжигать они умеют (хотя тот же Дэвис и давно в стагнации).
+18
0
+18
Ай ай ай, а кто это сделал?
+15
-1
+14
Байер мог забить ещё три. Бавария в свою очередь могла в ответ только ещё три пропустить.
+6
0
+6
Ну так ставь 6 защитников, получили бы 2 гола, с 7 защитника 1 гол, а вот в 8 защитников , нормально откатали бы.

А вообще сильно разачоровал Мусиала, слишком много регалий для обычного игрока с плюс минус техникой
+12
-6
+6
Ответ Bayern_Norway
Все виноваты только не он.
Как всегда)
+6
-1
+5
Тебе три забили.. и катали всю Баварию как детей.. Алонсо- машина..
+4
0
+4
Бавария и 5 защитников?😂 И это тело не довольно командой?😂 Собой доволен?😂
+4
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+4
Тухель удивительный персонаж, он ставит правильные вопросы, но как бы со стороны, а они должны быть обращены к нему.
+4
0
+4
Зачем вообще играть с 5 защитниками?! Ты не Челси уже тренируешь, очнись! Бавария никогда не играла от обороны. Еще и бедного Буя подставил под молотки на не родную позицию, просто крах тренерской мысли
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Когда играешь так, как играете сейчас при Томасе - невозможно вообще на что-либо расчитывать.
+3
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+3
Тухель физрук по факту…
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Ответ Михо
Зачем вообще играть с 5 защитниками?! Ты не Челси уже тренируешь, очнись! Бавария никогда не играла от обороны. Еще и бедного Буя подставил под молотки на не родную позицию, просто крах тренерской мысли
Просто крах Тухеля как тренера, я когда прочёл состав уже всё понял плюс-минус, ему нужно было центр поля насыщать, а не защиту для катания мяча между собой, как он любит (кстати, как и Нагельсманн). Плюс все пасы на группу атаки шли в недодачу, при том, что Байер играл плотным средним блоком (со средним по расположению прессингом), с высокой линией защиты, здесь были необходимы только закидушки за спины (но делать их было некому), это фиаско.
+2
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Я думал Тухель тренер, а но поверку оказался физрук
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Выпускать на топ матч на цз Дайера, который как 3 года не тянул уровень середняка АПЛ, это нонсенс
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Анчелотти против первой атаки лиги: на ноль без единого ЦЗ, где в центре обороны были опорник и правый защитник
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Ответ Максим Анпилогов
Бавария и 5 защитников?😂 И это тело не довольно командой?😂 Собой доволен?😂
Тоже первая мысль, что Тухель отмазки ищет. "А чё я, вы состав видели, я 5 защитников поставил, пропускать вообще не должны были. Весь спрос с игроков"
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Ответ Пикачу82
Я думал Тухель тренер, а но поверку оказался физрук
Так и есть!
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Ответ hedgehog111
Уверен Нагель нагнул бы баер влегкую!!!
В прошлом сезоне нагнул. Разве что по владению мячом.
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Ответ SexyCow
Ну так ставь 6 защитников, получили бы 2 гола, с 7 защитника 1 гол, а вот в 8 защитников , нормально откатали бы. А вообще сильно разачоровал Мусиала, слишком много регалий для обычного игрока с плюс минус техникой
Муссиала тут при чём???
+1
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+1
Ответ culpa
Мусиала не обычный игрок, не нужно от досады такое говорить) Я, конечно, не настаиваю, но не думаю, что ты реально считаешь его обычным игроком, ты же смотришь матчи, я знаю. Мусиала всё умеет делать отлично, даже при желании глубокого центрхава сыграть, разводить атаки и нормально бороться, я уж не говорю про обыгрыш нескольких человек на носовом платке, да ещё и с продвижением, отличный удар, короткий и средний пас, всё с минимальным замахом, редчайший талант, которого сегодня просто сожрали, да и неоднократно пропадал он с радаров на поле, и в последнее время это происходит всё чаще. К человеку нужен подход, возможно очень-очень строгий. Ну и про него, и про Дэвиса я ещё пару лет назад думал, что ребята и до 25 в "Баварии" не доиграют, заскучают. Вот, возможно, и скучают. С Дэвисом у начальства недавно уже был разговор и выговор за то, что чел слабо смотрится, скоро, возможно, будет и с Мусиалой. Каждый из них возьмёт эти непростые отношения в качестве дополнительного повода запросить новую зп для нового контракта побольше, чем им дают, которую им не дадут, и потому оба будут проданы к своему удовлетворению. Сначала Дэвис, затем и Джамал. Буду рад ошибиться. И самое обидное, что за другие клубы они ведь будут отжигать, потому что отжигать они умеют (хотя тот же Дэвис и давно в стагнации).
👍👍
+2
-1
+1
Ответ Fona
Думает, что можно выпустить 5 защитников и игроки не будут пропускать. Я так понимаю, у этого топ тренера речь о тактической подготовке к схеме даже не идет
Тухель заложник своего менталитета среднего тренера, ему нельзя тренеровать ТОП клубы.
+4
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Играть в 5 защитников для Баварии-это типо дань уважения сопернику что ли? )
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Томас, правильно говорить не «проспала», а «просрала». Бавария просрала.
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Скажи это Анчелотти
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Схема в три ЦЗ - это супер, можно классно атаковать, можно варьировать темп игры, можно оборонять мяч, можно контролировать пространство.

Но только если над этим РАБОТАТЬ.

Индзаги, Алонсо, Симеоне - отлично атакуют в модуле с тремя ЦЗ и хорошо защищаются.

Но Томас Тухель будто расставил игрков и пусть сами думают что и где делать им. Ужас. Я радовался за него, когда он вышел дважды подряд в финал ЛЧ, радовался, когда он покинул ПСЖ, оставив честный отзыв о работе в этой организации. Но после победы в ЛЧ он самоликвидируется как топ-тренер.

Думаю, после Баварии он поработает в условном Хоффенхайме.
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А кто вообще придумал играть в 3 цз, когда Бавария никогда так не играла? А на такой ответственный матч Тухель решил эксперементы ставить! Почему играл в основе Боэ, который ПЗ? Он даже корпус располагает при обороне неправильно как будто бегает по правому флангу. Почему не выпустить Геррейру в основе? Центр поля взял отдал Байеру этим лишним ЦЗ, нет бы Киммиха сразу выпустить третьим в центр. Виноват тренер.
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Читаешь комментарии до..ов баварии...И хочется им сказать-вы не за тех болеете...🤣🤣🤣
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