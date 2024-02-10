Тухель о 0:3 с «Байером»: «Когда играешь с 5 защитниками, не должно быть таких голов, как 1-й. «Бавария» его проспала»

Томас Тухель недоволен игрой «Баварии» в защите в матче с «Байером» (0:3).

«Такие голы, как первый, обычно не пропускают, когда играют с пятью защитниками. Такого не должно происходить, когда в обороне пять футболистов. А после перерыва мы пропустили гол в результате стеночки – сопернику было слишком просто.

Первый гол все просто проспали. Нельзя давать забивать такие легкие мячи.

У нас была целая неделя на подготовку. Мы хотели играть с очень высокой линией обороны, и именно так мы и поступили. Думаю, на протяжении долгого времени у нас все получалось, но при этом мы принимали очень плохие решения, особенно после того, как возвращали себе мяч. После этого мы утратили уверенность в себе», – заявил главный тренер «Баварии» в интервью Sky Sport Deutschland.