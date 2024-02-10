Тухель о 0:3 с «Байером»: «Когда играешь с 5 защитниками, не должно быть таких голов, как 1-й. «Бавария» его проспала»
Томас Тухель недоволен игрой «Баварии» в защите в матче с «Байером» (0:3).
«Такие голы, как первый, обычно не пропускают, когда играют с пятью защитниками. Такого не должно происходить, когда в обороне пять футболистов. А после перерыва мы пропустили гол в результате стеночки – сопернику было слишком просто.
Первый гол все просто проспали. Нельзя давать забивать такие легкие мячи.
У нас была целая неделя на подготовку. Мы хотели играть с очень высокой линией обороны, и именно так мы и поступили. Думаю, на протяжении долгого времени у нас все получалось, но при этом мы принимали очень плохие решения, особенно после того, как возвращали себе мяч. После этого мы утратили уверенность в себе», – заявил главный тренер «Баварии» в интервью Sky Sport Deutschland.
Мусиала всё умеет делать отлично, даже при желании глубокого центрхава сыграть, разводить атаки и нормально бороться, я уж не говорю про обыгрыш нескольких человек на носовом платке, да ещё и с продвижением, отличный удар, короткий и средний пас, всё с минимальным замахом, редчайший талант, которого сегодня просто сожрали, да и неоднократно пропадал он с радаров на поле, и в последнее время это происходит всё чаще. К человеку нужен подход, возможно очень-очень строгий. Ну и про него, и про Дэвиса я ещё пару лет назад думал, что ребята и до 25 в "Баварии" не доиграют, заскучают. Вот, возможно, и скучают. С Дэвисом у начальства недавно уже был разговор и выговор за то, что чел слабо смотрится, скоро, возможно, будет и с Мусиалой. Каждый из них возьмёт эти непростые отношения в качестве дополнительного повода запросить новую зп для нового контракта побольше, чем им дают, которую им не дадут, и потому оба будут проданы к своему удовлетворению. Сначала Дэвис, затем и Джамал. Буду рад ошибиться.
И самое обидное, что за другие клубы они ведь будут отжигать, потому что отжигать они умеют (хотя тот же Дэвис и давно в стагнации).
А вообще сильно разачоровал Мусиала, слишком много регалий для обычного игрока с плюс минус техникой
Но только если над этим РАБОТАТЬ.
Индзаги, Алонсо, Симеоне - отлично атакуют в модуле с тремя ЦЗ и хорошо защищаются.
Но Томас Тухель будто расставил игрков и пусть сами думают что и где делать им. Ужас. Я радовался за него, когда он вышел дважды подряд в финал ЛЧ, радовался, когда он покинул ПСЖ, оставив честный отзыв о работе в этой организации. Но после победы в ЛЧ он самоликвидируется как топ-тренер.
Думаю, после Баварии он поработает в условном Хоффенхайме.