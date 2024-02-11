Хейлунд забил за «МЮ» в 5 матчах подряд

Расмус Хейлунд продлил голевую серию до 5 матчей.

Нападающий « » открыл счет на 17-й минуте игры против « » (1:0, первый тайм) в 24-м туре . Голевую передачу сделал защитник .

Датчанин отметился голами в каждом матче с 14 января. За это время он забил «Тоттенхэму», «Вулверхэмптону», «Вест Хэму» в чемпионате Англии и «Ньюпорту» в Кубке Англии.

Подробно со статистикой Хейлунда можно ознакомиться здесь.

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