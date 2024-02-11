Хейлунд забил за «МЮ» в 5 матчах подряд
Расмус Хейлунд продлил голевую серию до 5 матчей.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» открыл счет на 17-й минуте игры против «Астон Виллы» (1:0, первый тайм) в 24-м туре АПЛ. Голевую передачу сделал защитник Харри Магуайр.
Датчанин отметился голами в каждом матче с 14 января. За это время он забил «Тоттенхэму», «Вулверхэмптону», «Вест Хэму» в чемпионате Англии и «Ньюпорту» в Кубке Англии.
Подробно со статистикой Хейлунда можно ознакомиться здесь.
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*в колонках Led Zeppelin - Immigrant song
ну и потом, откуда три с отскоков?
сегодня с паса на стандарте, с волками прострел замкнул, с Вест Хэмом тоже с паса
с Ньюпортом и курями только если, но и то там же не чистые мячи были, оба раза выгрыз у защитника