Хейлунд забил за «МЮ» в 5 матчах подряд

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Харри Магуайр Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд продлил голевую серию до 5 матчей.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» открыл счет на 17-й минуте игры против «Астон Виллы» (1:0, первый тайм) в 24-м туре АПЛ. Голевую передачу сделал защитник Харри Магуайр.

Датчанин отметился голами в каждом матче с 14 января. За это время он забил «Тоттенхэму», «Вулверхэмптону», «Вест Хэму» в чемпионате Англии и «Ньюпорту» в Кубке Англии.

Подробно со статистикой Хейлунда можно ознакомиться здесь.

Хейлунда прорвало: забил в четырех играх подряд и побил рекорд молодого Роналду

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Набрал отличную форму, уже мог вообще дубль оформить за первые полчаса игры. Красавец. Пусть продолжает в том же духе.
+41
-5
+36
Ответ Evgen_Hazard
Комментарий скрыт
Действительно, 16 и 5 голов. Прям в затылок душит
+28
-5
+23
Гарначо видимо вправили мозги, пасовать начал. А в Хейлунда я верил всегда, рад за него
+13
-1
+12
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий скрыт
самы яркий пример этого распила это Антони.
+12
-2
+10
Ответ GibsonFlyingV
Гарначо видимо вправили мозги, пасовать начал. А в Хейлунда я верил всегда, рад за него
Кто бы еще Бруну объяснил, что с мячом можно пробежать 10 метров, а не пулять его на 50 метров в аут, когда он его получает...С ним невозможно конечно играть в контроль.
+12
-3
+9
Ответ Roman
Действительно, 16 и 5 голов. Прям в затылок душит
12 голов в сезоне. может 20 набить. для дебюта - хороший результат
+8
0
+8
долго адаптировался после Сериала, но, слава богу, теперь все в порядке. ждем первый дубль.
+11
-5
+6
Проблема больше была не в нем , а в товарищах которые почему то в упор его его не замечали . Форвард хороший если играть на него .
+2
0
+2
Умница! 👍🏻
+1
0
+1
Ответ Николай Овечкин
Ну скоко он забил то ? За 90 лямов еще взяли или за 75. А тут в 5 матчах забил подряд. Ну все. Новый контракт парень заслужил. И зп уровня Решфорда можно
Комментарий удален модератором
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий скрыт
Так самый яркий пример - Антони, которого Тен Хаг посадил на лавку и выпускает только на ньюпорт. Вот и результаты пошли, муму выигрывать начал
+2
-2
0
Викинги радуют, очередное нашествие на британские острова.
*в колонках Led Zeppelin - Immigrant song
0
0
0
Ответ Красный буржуа
3 мяча из 5 с отскоков
Так это говорит о том, что он в нужное время находится в нужном месте. Отличное голевое чутье.
+2
-2
0
Ответ Красный буржуа
Это говорит о том, что его голы аномалия
почему аномалия?
ну и потом, откуда три с отскоков?
сегодня с паса на стандарте, с волками прострел замкнул, с Вест Хэмом тоже с паса
с Ньюпортом и курями только если, но и то там же не чистые мячи были, оба раза выгрыз у защитника
0
0
0
видимо прорвало парня
+1
-1
0
Ответ Любезный Коссутий
долго адаптировался после Сериала, но, слава богу, теперь все в порядке. ждем первый дубль.
Полсезона - недолго. Антони до сих пор тот же, хотя уже прошло полтора года
0
0
0
Ответ Redhead One
Полсезона - недолго. Антони до сих пор тот же, хотя уже прошло полтора года
В случае Антони там скорее всего и адаптироваться нечему
0
0
0
Ответ Spaten
Красная Машина
... на Олимпийском стадионе в Лондоне сегодня играла, да ;)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий