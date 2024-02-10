Гвардиола о втором требле подряд: «С вероятностью 99,99% мы его не сделаем – это никогда никому не удавалось. Если бы это было легко, «МЮ» бы это сделал»

Пеп Гвардиола высказался о возможности сделать требл второй раз подряд.

В прошлом сезоне «Ман Сити» впервые в истории выиграл сразу три главных трофея – чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

«Это сказка, все гораздо сложнее. Мы попытаемся обыграть «Эвертон» и посмотрим, что произойдет.

С вероятностью 99,99% мы не сделаем [второй] требл [подряд], потому что это никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда никому не удавалось. Если бы это было легко, другая команда – например, «Манчестер Юнайтед» – сделала бы это снова. Это непросто.

В этом деле все так сложно, успех в прошлом ничего не гарантирует. Нужно повторять все действия каждые три дня, чтобы продержаться в борьбе до конца.

Надеюсь, в марте и апреле у нас будет такой же настрой, чтобы бороться за титулы в мае. Это наша цель», – сказал главный тренер « ».

Напомним, что «Бавария» и «Барселона» делали треблы по 2 раза, но не подряд.