Гвардиола о втором требле подряд: «С вероятностью 99,99% мы его не сделаем – это никогда никому не удавалось. Если бы это было легко, «МЮ» бы это сделал»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о возможности сделать требл второй раз подряд.

В прошлом сезоне «Ман Сити» впервые в истории выиграл сразу три главных трофея – чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

«Это сказка, все гораздо сложнее. Мы попытаемся обыграть «Эвертон» и посмотрим, что произойдет.

С вероятностью 99,99% мы не сделаем [второй] требл [подряд], потому что это никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда никому не удавалось. Если бы это было легко, другая команда – например, «Манчестер Юнайтед» – сделала бы это снова. Это непросто.

В этом деле все так сложно, успех в прошлом ничего не гарантирует. Нужно повторять все действия каждые три дня, чтобы продержаться в борьбе до конца.

Надеюсь, в марте и апреле у нас будет такой же настрой, чтобы бороться за титулы в мае. Это наша цель», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Напомним, что «Бавария» и «Барселона» делали треблы по 2 раза, но не подряд.

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52 комментария
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Темнит шарлатан
+52
-3
+49
Ответ Marina_Greta
Ну впринципе, Сити может теоретически повторить, но будет сложно, сейчас в АПЛ борьба в самом разгаре + ЛЧ начнётся важная стадия на выбывание... Гвардиола сделает ставку мне кажется на АПЛ больше, а в ЛЧ как пойдёт уже, но то, что Сити фаворит, несомненно.
Для сити и самого Пепа вторая лч подряд мне кажется поважнее будет
+41
-3
+38
Ну, если учесть, что Пеп первым в истории сделал требл с двумя командами, то кому, как не ему, установить еще одно историческое достижение - два требла подряд.
+39
-3
+36
Ответ yulay
Темнит шарлатан
Сбрасывает давление с игроков
+18
-2
+16
Ответ фк кабинет
Как обычно занесёте судейкам и возможно выиграть)
Во всех турнирах сити выигрывал соперников с большим запасом в одни калитку. Требл - клубная вершина футбола. Некоторым судейским топ клубам выиграть никогда неудавалось за всю историю.
+19
-3
+16
На 99,99% лысый лукавит
+5
0
+5
Ответ Xm.md
Комментарий скрыт
Кто-то и с лярдами не может взять требл... мЮ тратит сколько? ПСЖ? И что, где ЛЧ?
+9
-4
+5
Ну впринципе, Сити может теоретически повторить, но будет сложно, сейчас в АПЛ борьба в самом разгаре + ЛЧ начнётся важная стадия на выбывание... Гвардиола сделает ставку мне кажется на АПЛ больше, а в ЛЧ как пойдёт уже, но то, что Сити фаворит, несомненно.
+8
-5
+3
Ответ alexmixer9
Для сити и самого Пепа вторая лч подряд мне кажется поважнее будет
Возможно и так, тут уже будем посмотреть, как говорится, впринципе и то и то важно для Сити, главное грамотно распределить силы на все, учитывая график АПЛ..
+4
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+3
Ответ Surviving
МЮ не клуб-государство!
За то тратит так же как клуб - государство.
+4
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+2
Ответ Птюч, Ёж.
Арсенал в принципе тёмной лошадкой может. Жаль Ливерпуль играет в ЛЕ только. Да и Бавария с Кейном. В общем будет очень интересно со стадии 1/4)
Арсенал все таки мне кажется на АПЛ все силы отдаст, там сейчас реальный шанс в коем то веке навязать борьбу за титул, шанс маленький, но все таки есть)) Бавария да, тоже интересно понаблюдать будет, розыгрыш интересный, начиная с полуфиналов думаю будет самый огонь наблюдать 😊
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Ответ фк кабинет
Как обычно занесёте судейкам и возможно выиграть)
Видели мы в матче с Реалом, как «судьям занесли». Мадрид был рад, что проиграл 0:4, а не в 6-7 мячей.
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Заметьте, как это контрастирует с недавним заявлением нашего Трента, мол, дескать мы опять собрались квадрупл в этом сезоне сделать...
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Важно, на что в итоге Пеп сделает приоритет, мне кажется на все фронты одним составом не получится сыграть
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Ответ Marina_Greta
Они не понимают этого, что такой тренер, как Пеп требует только высококлассных исполнителей под его стиль, игру, тактику, они цепляются за деньги, будто с их кармана берут, тренер даёт результат и классную игру, это важно, а сколько вбухали, никого не волнует, вон я за Челси болею... Вбухали лярд.. И что? Плакать хочется...
Большинство "любителей футбола" даже не интересуются самой игрой.
Поэтому очень часто и пишутся комментарии про лярды и всяких физруков.
Узколобые, одним словом.)))
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Что-то задумал)
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Ответ alexmixer9
Для сити и самого Пепа вторая лч подряд мне кажется поважнее будет
Мне кажется, у Сити достаточно ресурсов, чтобы идти к обеим целям одновременно
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Треблы ерунда, в этом сезоне Мю и Челси столько рекордов сделали, что такое повторить надо сильно постараться
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Ответ Marina_Greta
Вполне возможно, Реал стабилен в этом сезоне, в любом случае Реал и Сити как по мне два главных фаворита нынешнего розыгрыша ЛЧ.
Арсенал в принципе тёмной лошадкой может. Жаль Ливерпуль играет в ЛЕ только. Да и Бавария с Кейном. В общем будет очень интересно со стадии 1/4)
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Ответ Птюч, Ёж.
ну в этом сезоне и Реал может ЛЧ выиграть, играет отлично.
Вполне возможно, Реал стабилен в этом сезоне, в любом случае Реал и Сити как по мне два главных фаворита нынешнего розыгрыша ЛЧ.
0
0
0
Ответ Marina_Greta
Ну впринципе, Сити может теоретически повторить, но будет сложно, сейчас в АПЛ борьба в самом разгаре + ЛЧ начнётся важная стадия на выбывание... Гвардиола сделает ставку мне кажется на АПЛ больше, а в ЛЧ как пойдёт уже, но то, что Сити фаворит, несомненно.
ну в этом сезоне и Реал может ЛЧ выиграть, играет отлично.
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Ответ alexmixer9
Для сити и самого Пепа вторая лч подряд мне кажется поважнее будет
не факт, он слишком часто говорил про 4 апл подряд, что никто такого еще не делал
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Ответ alexmixer9
Для сити и самого Пепа вторая лч подряд мне кажется поважнее будет
Они уже сказали что 4-й титул АПЛ подряд хотят
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Ответ alexmixer9
Для сити и самого Пепа вторая лч подряд мне кажется поважнее будет
АПЛ важнее будет чем ЛЧ.
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простого 4 подряд чемпионства будет достаточно
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До Мадрида ЛЧ тоже никто не выигрывал три раза подряд, тем не менее это случилось. Думаю что конкретно в текущий момент времени, вероятность на требл у Сити не высокая, но гораздо выше чем предполагает лысый шарлатан.
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Ответ Sergey
Большинство "любителей футбола" даже не интересуются самой игрой. Поэтому очень часто и пишутся комментарии про лярды и всяких физруков. Узколобые, одним словом.)))
Ахаха, а ведь действительно... Взяли заежжаную до дыр фразу и везде её вставляют, даже не видя игру Сити и достижения Пепа)
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Но МЮ не МС
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Ответ Marina_Greta
Понятно, что и требовалось доказать, адекватного ответа я не дождалась)
По первому комментарию уже все понятно было.)))
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Ответ Xm.md
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Такому тренеру можно и больше дать на трансферы, поставленной игрой и победами все окупится.
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