Гвардиола о втором требле подряд: «С вероятностью 99,99% мы его не сделаем – это никогда никому не удавалось. Если бы это было легко, «МЮ» бы это сделал»
Пеп Гвардиола высказался о возможности сделать требл второй раз подряд.
В прошлом сезоне «Ман Сити» впервые в истории выиграл сразу три главных трофея – чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.
«Это сказка, все гораздо сложнее. Мы попытаемся обыграть «Эвертон» и посмотрим, что произойдет.
С вероятностью 99,99% мы не сделаем [второй] требл [подряд], потому что это никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда никому не удавалось. Если бы это было легко, другая команда – например, «Манчестер Юнайтед» – сделала бы это снова. Это непросто.
В этом деле все так сложно, успех в прошлом ничего не гарантирует. Нужно повторять все действия каждые три дня, чтобы продержаться в борьбе до конца.
Надеюсь, в марте и апреле у нас будет такой же настрой, чтобы бороться за титулы в мае. Это наша цель», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Напомним, что «Бавария» и «Барселона» делали треблы по 2 раза, но не подряд.
Поэтому очень часто и пишутся комментарии про лярды и всяких физруков.
Узколобые, одним словом.)))