Деку: «Приход Гвардиолы в «Барсу» не был великой революцией. Мы с Роналдиньо ушли, но оставались Хави, Иньеста, Месси и другие»

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Деку описал влияние Пепа Гвардиолы на «Барселону».

«Приход Гвардиолы в «Барселону» не был великой революцией. Мы с Роналдиньо ушли, но были Хави, Иньеста, Бускетс, Яя Туре, лучший африканский игрок, Месси, Это′О...

Гвардиола был умен и, наведя порядок и использовав свои тренерские качества, построил лучшую команду, которую я видел в своей жизни. Он был умен и знал, что не стоит тратить время на другие вещи», – отметил спортивный директор «блауграны».

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60 комментариев
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Они чего-то там все башкой поехали маленько. Да, был там Бускетс, говорит, ага, а кто его подтягивать к основе начал и на финал ЛЧ осмелился выпустить?
Всего лишь нужно быть умным и навести порядок! Что же получается теперь? Хави не умный, и они с Деку не могут навести порядок?
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Складывается ощущение, что он хочет сказать , что у Пепа был топовый состав и ему не нужно было искать крутых игроков, чтобы построить команду. А я вот напрягаюсь и игроков ищу…
Ну так может дело в Деку, как в спортдире? Пеп пришел в Сити и построил команду мощную, поменяв почти весь состав.
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Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Деку приравнял себя к Роналдиньо? 🙄
а Деку - это слабый игрок по твоему?
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Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Деку приравнял себя к Роналдиньо? 🙄
Деку по-своему был очень хорош. Понятно, что Роналдиньо волшебник. Но Деку в своем амплуа был отличным игроком. Чем-то напоминает мне Модрича
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Да вообще, Мостовой был лучше справился чем этот Гвардиола
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Жаль Алемани ушёл, топовый спортдир был
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Что требовать от других, если сами каталонцы преуменьшают заслуги лучшего тренера в истории Барселоны?!
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Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Деку приравнял себя к Роналдиньо? 🙄
если только уходом из Барсы
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Ответ FranTotti
а Деку - это слабый игрок по твоему?
Если сравнивать с легендами Барсы, то да.
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