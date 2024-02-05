Деку: «Приход Гвардиолы в «Барсу» не был великой революцией. Мы с Роналдиньо ушли, но оставались Хави, Иньеста, Месси и другие»

Деку описал влияние Пепа Гвардиолы на «Барселону».

«Приход Гвардиолы в «Барселону» не был великой революцией. Мы с ушли, но были , , , Яя Туре, лучший африканский игрок, , Это′О...

Гвардиола был умен и, наведя порядок и использовав свои тренерские качества, построил лучшую команду, которую я видел в своей жизни. Он был умен и знал, что не стоит тратить время на другие вещи», – отметил спортивный директор «блауграны».