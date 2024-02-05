Деку: «Приход Гвардиолы в «Барсу» не был великой революцией. Мы с Роналдиньо ушли, но оставались Хави, Иньеста, Месси и другие»
Деку описал влияние Пепа Гвардиолы на «Барселону».
«Приход Гвардиолы в «Барселону» не был великой революцией. Мы с Роналдиньо ушли, но были Хави, Иньеста, Бускетс, Яя Туре, лучший африканский игрок, Месси, Это′О...
Гвардиола был умен и, наведя порядок и использовав свои тренерские качества, построил лучшую команду, которую я видел в своей жизни. Он был умен и знал, что не стоит тратить время на другие вещи», – отметил спортивный директор «блауграны».
Всего лишь нужно быть умным и навести порядок! Что же получается теперь? Хави не умный, и они с Деку не могут навести порядок?
Ну так может дело в Деку, как в спортдире? Пеп пришел в Сити и построил команду мощную, поменяв почти весь состав.