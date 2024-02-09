Дуглас Майкон: «РПЛ смотрят по всему миру. «Зенит» – знаменитый клуб, любой бразилец стремится приехать сюда, получив предложение»
Дуглас Майкон считает, что любой бразилец стремится приехать в «Зенит».
– В РПЛ играет много бразильских футболистов. Что мотивирует игроков ехать в РПЛ?
– Потому что приехать в Россию – это отличная идея. Российский чемпионат вырос за последнее время. Теперь его смотрят по всему миру. Повезло тем бразильцам, которые играют в российских командах!
– В «Зените» наибольшее количество бразильских футболистов. Многие шутят, что клуб стал местным Рио-де-Жанейро. Приехали бы сюда играть, будучи игроком?
– «Зенит» – очень знаменитый клуб. Любой бразильский футболист, который получает предложение от этого клуба, стремится сюда приехать. Ведь они знают, что это хорошая структура.
Но считаю, что нельзя сравнивать Санкт-Петербург с Рио-де-Жанейро.
– Кто был самым крутым бразильцем в России?
– Вагнер Лав. Он первым приехал в Россию, – сказал бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии.
А тут по соотношению бабки - требуемый уровень почти топовые условия.
Алоизио — Рубин — 2003, 2004
Андре Диас — Спартак М — 2003
Анжело — Крылья Советов, Алания — 2001, 2002
Бренер — Уралан — 2000
Вандерлей — Спартак-Алания, Ростов — 2003, 2004
Виллер — Анжи, Луч-Энергия — 2002, 2006
Гаушу — Крылья Советов — 2002, 2003
Да Силва — Локомотив НН — 1995
Да Силва — Сатурн-REN TV — 2003
Джефферсон — Алания, Уралан — 1999, 2000
Жеан — Сатурн, Динамо М, Рубин, Москва — 2003—2007, 2009
Жедер — Сатурн, Спартак М — 2003—2007
Жорже Вагнер — Локомотив М — 2003, 2004
Жоржиньо — Крылья Советов — 1999
Жулио Сезар — Локомотив М — 2003, 2004
Жуниор — Локомотив НН — 1995, 1996
Карлос Алберто — Торпедо-Лужники — 1997
Карлос Лима — Ростов — 2003
Касьяну — Уралан — 2000
Леандро Самарони — ЦСКА, Торпедо-Лужники, Спартак М, Крылья Советов, Рубин — 1996—1998, 2000—2003
Леандро — Локомотив М — 2003, 2004
Леилтон — Крылья Советов, Шинник, Волга — 2003—2011
Леонидас — ЦСКА, Торпедо-Лужники — 1996, 1997
Луизао — Спартак М — 2003
Маркан — Спартак М — 2000, 2001
Маркос — КАМАЗ-Чаллы — 1997
Марсело Силва — Спартак М — 2002
Мендес — Жемчужина — 1998
Милла — Уралан — 2000
Мойзес — Спартак М, Крылья Советов — 2002—2005
Паулу Эмилиу — Алания — 1998—2002
Пенише — Спартак М — 1999
Режис — Сатурн — 2003, 2004
Рикардо Бовио — Черноморец — 2003
Роберт — Спартак М — 2003
Робсон — Спартак М — 1997—2001
Робсон — Черноморец — 2003
Рони — Рубин, Крылья Советов — 2003—2005
Руссо — Спартак М — 2003
Соуза — Крылья Советов — 2003—2005
Фабио Аугусто — Черноморец — 2003
Фабио да Коста — Черноморец — 2003
Флавиу — Черноморец — 2003
Эду — Алания, Крылья Советов, Анжи — 1998—2001
Элио Батиста — Алания — 1999
В ночи они встают, чтобы посмотреть СКА Хабаровск в Первой лиге.
Но справедливости ради , можно сказать тоже самое про весь наш чемпионат. Едут за деньгами.