Дуглас Майкон: «РПЛ смотрят по всему миру. «Зенит» – знаменитый клуб, любой бразилец стремится приехать сюда, получив предложение»

Дуглас Майкон считает, что любой бразилец стремится приехать в «Зенит».

– В играет много бразильских футболистов. Что мотивирует игроков ехать в РПЛ?

– Потому что приехать в Россию – это отличная идея. Российский чемпионат вырос за последнее время. Теперь его смотрят по всему миру. Повезло тем бразильцам, которые играют в российских командах!

– В « » наибольшее количество бразильских футболистов. Многие шутят, что клуб стал местным Рио-де-Жанейро. Приехали бы сюда играть, будучи игроком?

– « » – очень знаменитый клуб. Любой бразильский футболист, который получает предложение от этого клуба, стремится сюда приехать. Ведь они знают, что это хорошая структура.

Но считаю, что нельзя сравнивать Санкт-Петербург с Рио-де-Жанейро.

– Кто был самым крутым бразильцем в России?

– . Он первым приехал в Россию, – сказал бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии.