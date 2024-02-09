Дуглас Майкон: «РПЛ смотрят по всему миру. «Зенит» – знаменитый клуб, любой бразилец стремится приехать сюда, получив предложение»

Теги Зенит Вагнер Лав Дуглас Майкон высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Футбол

Дуглас Майкон считает, что любой бразилец стремится приехать в «Зенит».

– В РПЛ играет много бразильских футболистов. Что мотивирует игроков ехать в РПЛ?

– Потому что приехать в Россию – это отличная идея. Российский чемпионат вырос за последнее время. Теперь его смотрят по всему миру. Повезло тем бразильцам, которые играют в российских командах!

– В «Зените» наибольшее количество бразильских футболистов. Многие шутят, что клуб стал местным Рио-де-Жанейро. Приехали бы сюда играть, будучи игроком?

– «Зенит» – очень знаменитый клуб. Любой бразильский футболист, который получает предложение от этого клуба, стремится сюда приехать. Ведь они знают, что это хорошая структура.

Но считаю, что нельзя сравнивать Санкт-Петербург с Рио-де-Жанейро.

– Кто был самым крутым бразильцем в России?

Вагнер Лав. Он первым приехал в Россию, – сказал бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии.

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51 комментарий
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Так и представляю, как бразильцы ночью встают, чтобы посмотреть Факел-Урал. А дети в фавелах в футболках Балтики бегают.
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Для бразилов почти всегда бабки на первом месте.
А тут по соотношению бабки - требуемый уровень почти топовые условия.
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Винисиус с Родриго готовят план побега из хмурого недружелюбного Мадрида в прекрасный солнечный Санкт-Петербург, но коварному Пересу пока удаётся их удержать.
+34
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+28
Нормально так лизнул😁 То-то в Бразилии в 2022м перестали показывать РПЛ, якобы по просьбе зрителей😉
+19
-7
+12
Ответ Sinister Kid
Так и представляю, как бразильцы ночью встают, чтобы посмотреть Факел-Урал. А дети в фавелах в футболках Балтики бегают.
Так никто и не говорит, что они смотрят Факел-Урал. Шеффилд-Лутон тоже мало кто смотрит.
+8
0
+8
Ответ Андрей Макаров
Нытика пускай себе оставит
Зачем так о себе?
+12
-5
+7
Ответ Sinister Kid
Так и представляю, как бразильцы ночью встают, чтобы посмотреть Факел-Урал. А дети в фавелах в футболках Балтики бегают.
Скорее с бутылкой балктики
+9
-3
+6
Любой бразилец мечтает приехать в зенит за деньгами
+7
-1
+6
Продолжение вчерашних анекдотов
+9
-4
+5
Ответ Жорег Борщофф
Найдёнов, вроде первым привозил бразильцев, Робсон сильно позже появился.
Ой, не Найдёнов, Овчинников. =)
+1
0
+1
Ответ kupezz
Разве не Робсон был первым бразильцем в РПЛ? Играл тоже будь здоров.
Найдёнов, вроде первым привозил бразильцев, Робсон сильно позже появился.
+1
0
+1
Ну естественно, любой человек хочет больше зарплату, лучше условия, лучше город тот же, единственное, что отпугивает, это климат. А так, впринципе многие приезжают и не жалуются, нравится все + платят хорошо, а при хорошей игре ещё и на повышение можно уехать в Европу. Вполне себе нормальная тропа проложена для игроков латинской Америки.
+3
-2
+1
Ответ Андрей Макаров
Нытика пускай себе оставит
Ладно(
+1
0
+1
Кто мечтает приехать в Спартак ?
+7
-6
+1
Ответ Фантом
Справедливости ради, раньше точно был Луис Робсон. И то, кажется, он был не первым бразильцем в России, лишь первым действительно прилично игравшим.
Алберто — Динамо М, Ростов — 2003—2005
Алоизио — Рубин — 2003, 2004
Андре Диас — Спартак М — 2003
Анжело — Крылья Советов, Алания — 2001, 2002
Бренер — Уралан — 2000
Вандерлей — Спартак-Алания, Ростов — 2003, 2004
Виллер — Анжи, Луч-Энергия — 2002, 2006
Гаушу — Крылья Советов — 2002, 2003
Да Силва — Локомотив НН — 1995
Да Силва — Сатурн-REN TV — 2003
Джефферсон — Алания, Уралан — 1999, 2000
Жеан — Сатурн, Динамо М, Рубин, Москва — 2003—2007, 2009
Жедер — Сатурн, Спартак М — 2003—2007
Жорже Вагнер — Локомотив М — 2003, 2004
Жоржиньо — Крылья Советов — 1999
Жулио Сезар — Локомотив М — 2003, 2004
Жуниор — Локомотив НН — 1995, 1996
Карлос Алберто — Торпедо-Лужники — 1997
Карлос Лима — Ростов — 2003
Касьяну — Уралан — 2000
Леандро Самарони — ЦСКА, Торпедо-Лужники, Спартак М, Крылья Советов, Рубин — 1996—1998, 2000—2003
Леандро — Локомотив М — 2003, 2004
Леилтон — Крылья Советов, Шинник, Волга — 2003—2011
Леонидас — ЦСКА, Торпедо-Лужники — 1996, 1997
Луизао — Спартак М — 2003
Маркан — Спартак М — 2000, 2001
Маркос — КАМАЗ-Чаллы — 1997
Марсело Силва — Спартак М — 2002
Мендес — Жемчужина — 1998
Милла — Уралан — 2000
Мойзес — Спартак М, Крылья Советов — 2002—2005
Паулу Эмилиу — Алания — 1998—2002
Пенише — Спартак М — 1999
Режис — Сатурн — 2003, 2004
Рикардо Бовио — Черноморец — 2003
Роберт — Спартак М — 2003
Робсон — Спартак М — 1997—2001
Робсон — Черноморец — 2003
Рони — Рубин, Крылья Советов — 2003—2005
Руссо — Спартак М — 2003
Соуза — Крылья Советов — 2003—2005
Фабио Аугусто — Черноморец — 2003
Фабио да Коста — Черноморец — 2003
Флавиу — Черноморец — 2003
Эду — Алания, Крылья Советов, Анжи — 1998—2001
Элио Батиста — Алания — 1999
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Ответ Фантом
Справедливости ради, раньше точно был Луис Робсон. И то, кажется, он был не первым бразильцем в России, лишь первым действительно прилично игравшим.
До "первого" Вагнера было 46 человек. Сорок шесть.
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Ответ Жорег Борщофф
Найдёнов, вроде первым привозил бразильцев, Робсон сильно позже появился.
Не Найденов, а Валерий Овчинников
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Ответ Жорег Борщофф
Найдёнов, вроде первым привозил бразильцев, Робсон сильно позже появился.
В багажнике.? привозил )
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Ответ Sinister Kid
Так и представляю, как бразильцы ночью встают, чтобы посмотреть Факел-Урал. А дети в фавелах в футболках Балтики бегают.
Ну знаешь, судя по фото/видео, многие дети в фавелах рады любой майке
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Ответ Sinister Kid
Так и представляю, как бразильцы ночью встают, чтобы посмотреть Факел-Урал. А дети в фавелах в футболках Балтики бегают.
Факел-Урал и в России, нужно сказать, не особенно смотрят.
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Ответ trav
Также никто не смотрит Лутон-ноттингем не надо передергивать
Я сомневаюсь, что Спартак-ЦСКА, много, кто смотрит.
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Ответ Sinister Kid
Так и представляю, как бразильцы ночью встают, чтобы посмотреть Факел-Урал. А дети в фавелах в футболках Балтики бегают.
Также никто не смотрит Лутон-ноттингем не надо передергивать
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Ответ Sinister Kid
Так и представляю, как бразильцы ночью встают, чтобы посмотреть Факел-Урал. А дети в фавелах в футболках Балтики бегают.
Когда играют Факел-Урал, в Бразилии утро/полдень.
В ночи они встают, чтобы посмотреть СКА Хабаровск в Первой лиге.
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Ответ Фантом
Справедливости ради, раньше точно был Луис Робсон. И то, кажется, он был не первым бразильцем в России, лишь первым действительно прилично игравшим.
Ну да, как-то так. Хотя посмотрел список и сообразил, что Леандро Самарони я все же помню, а он был еще раньше Робсона.
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Ответ Sinister Kid
Так и представляю, как бразильцы ночью встают, чтобы посмотреть Факел-Урал. А дети в фавелах в футболках Балтики бегают.
так они только матчи Зенита смотрят
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Ответ Sinister Kid
Так и представляю, как бразильцы ночью встают, чтобы посмотреть Факел-Урал. А дети в фавелах в футболках Балтики бегают.
🤣
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Ответ Любезный Коссутий
да лан, все прекрасно понимают, что бразильцы едут в Зенит исключительно за бабками.
В Зенит за бабками, в остальные клубы — за идею.
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Ответ Ivan Petrov
Виллиан приезжал в Анжи ради сулакского коьона,а бразильцы в Питер ради того чтобы увидеть горы мусора на улицах
Скоро бразильцы Москву смотреть приедут. Готовься)))
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Ответ Marina_Greta
Ну естественно, любой человек хочет больше зарплату, лучше условия, лучше город тот же, единственное, что отпугивает, это климат. А так, впринципе многие приезжают и не жалуются, нравится все + платят хорошо, а при хорошей игре ещё и на повышение можно уехать в Европу. Вполне себе нормальная тропа проложена для игроков латинской Америки.
Без еврокубков слабовата тропа
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Ответ Зелёный гопник
Кто мечтает приехать в Спартак ?
Понятно , что Спартак вам жить мешает.
Но справедливости ради , можно сказать тоже самое про весь наш чемпионат. Едут за деньгами.
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