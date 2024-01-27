Нино: «Настрой у «Зенита» был наиболее серьезный, ни одно из предложений не было столь четким, понятным, определенным. Я посчитал свой долг перед «Флу» исполненным»

Нино рассказал, почему выбрал «Зенит».

Российский клуб купил 26-летнего защитника у « » за 5+1 млн евро.

— После Олимпиады в Токио почти вся золотая сборная Бразилии разъехалась по европейским клубам. Вы остались в Бразилии. Почему?

— Как раз после Олимпиады «Флуминенсе» возглавил Фернандо Диниз. Он сказал, что у него в голове есть четкий план. Но для его осуществления нужно, чтобы часть опытных игроков — тех, кто не первый год в команде, — осталась. Вокруг них он и собирался строить свой «Флуминенсе». Одним из таких игроков был я. Со мной по этому поводу переговорил президент клуба, попросил остаться. Мы все обсудили, и у меня действительно было желание помочь построить команду, которая однажды сможет побороться за победу в Кубке Либертадорес. Так в итоге и произошло в 2023 году.

С другой стороны, эта победа развязала мне руки. Я посчитал свой долг перед «Флу» исполненным, тем более знал об интересе «Зенита». Петербургский клуб очень настойчиво и целенаправленно обсуждал возможность приезда в Санкт‑Петербург. Теперь уже фактически настало время начать новый этап карьеры.

— Писали о параллельном интересе к вам со стороны «Ливерпуля» и «Ноттингем Форест», а предложения из Турции и Мексики вы якобы даже не рассматривали.

— Все эти новости в той или иной степени правда — какой‑то интерес существовал. Но ни одно из предложений не было столь четким, понятным, определенным. Какие‑то клубы входили в контакт, доходили даже до повышенных стадий переговоров, кто‑то останавливался на полпути. Но уверенности в том, что все закончится переходом, лично у меня ни в одном из этих случаев не было. Я понимал и чувствовал: настрой у « » наиболее серьезный. Клуб из Петербурга явно определился с тем, что хочет меня подписать. И это, конечно, сыграло для меня очень большую роль, — сказал .