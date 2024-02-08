«Зенит» отдаст Ду Кейроса в аренду «Гремио». Трансфер в «Васко» сорвался из-за санкций

Теги Зенит Гремио Васко да Гама высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Ду Кейрос Футбол

Хавбек «Зенита» Ду Кейрос переходит в «Гремио».

По данным Globo Esporte, бразильский клуб арендует футболиста на один сезон с опцией выкупа.

«Зенит» принял предложение «Гремио», в данный момент клубы обмениваются документами.

Переход Ду Кейроса в «Васко да Гама» сорвался. Компания 777, которой принадлежит доля в 70% в клубе, опасается вести дела с «Газпромом» из-за санкций.

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20 комментариев
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Ну и хорошо. Больше возможностей выходить играть будет у Коваленко с Васильевым. Непонятный игрок. Вроде особо не косячит, но и каких то ярких действий от него так и не дождались
+33
-3
+30
Ответ gustavo1097
Ну и хорошо. Больше возможностей выходить играть будет у Коваленко с Васильевым. Непонятный игрок. Вроде особо не косячит, но и каких то ярких действий от него так и не дождались
Слабая версия Клаудиньо. Хуже пас, удар и дриблинг. Ну, бывает
+7
0
+7
Шикарно!
+3
0
+3
Васильев до травмы лучше смотрелся
+3
0
+3
Ожидал от него большего,но есть,что есть,удачи Ду Кейросу в новом клубе!
+3
0
+3
"С опцией" чего?
+3
0
+3
Ответ Frank_Rijkaard83
Какой толк от этих бразильцев? Еврокубков нет, всех талантов приобрели уже. Может надо своих пацанов воспитать??? Или деньги отмыть надо? Так сказать "бюджет освоить"
У вас полсостава легионеров.
Отдайте всех,чего вы в них вцепились.
+4
-2
+2
Ну, вроде все рады должны быть
+2
-1
+1
Ду Кейрос - яркий пример того, что если легионер ну вообще ничуть не сильнее своих, то зачем тогда вообще нужен.

Футболист как футболист, но вот он какой-то никакой. Что есть, что нет. Уж действительно лучше тогда пусть растёт Васильев.
+1
0
+1
Ответ Кирилл Голивец
Коваленко ок, а вот Васильеву надо в условный Оренбург сгонять (хотя там латиносы сильнее его, просто назвал клуб, который первый пришел на ум, а Уфы в РПЛ нет, где Обляков и Круговой возмужали). Совсем сырой для амбиций клуба.
Он был в Оренбурге уже
+1
0
+1
Ответ gustavo1097
Ну и хорошо. Больше возможностей выходить играть будет у Коваленко с Васильевым. Непонятный игрок. Вроде особо не косячит, но и каких то ярких действий от него так и не дождались
Зато Коваленко абсолютно понятный
+2
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+1
Ответ Frank_Rijkaard83
Комментарий удален модератором
У тебя значок динамовский
+1
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Удачи
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Так толком ничего не показал, эпизодически вроде ничего, но общая картина не очень. Удачи, может ещё раскроется.
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Ответ форест
У вас полсостава легионеров. Отдайте всех,чего вы в них вцепились.
Комментарий удален модератором
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