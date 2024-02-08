«Зенит» отдаст Ду Кейроса в аренду «Гремио». Трансфер в «Васко» сорвался из-за санкций

Хавбек «Зенита» Ду Кейрос переходит в «Гремио».

По данным Globo Esporte, бразильский клуб арендует футболиста на один сезон с опцией выкупа.

« » принял предложение « », в данный момент клубы обмениваются документами.

Переход Ду Кейроса в «Васко да Гама» сорвался. Компания 777, которой принадлежит доля в 70% в клубе, опасается вести дела с «Газпромом» из-за санкций.