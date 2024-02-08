«Зенит» отдаст Ду Кейроса в аренду «Гремио». Трансфер в «Васко» сорвался из-за санкций
Хавбек «Зенита» Ду Кейрос переходит в «Гремио».
По данным Globo Esporte, бразильский клуб арендует футболиста на один сезон с опцией выкупа.
«Зенит» принял предложение «Гремио», в данный момент клубы обмениваются документами.
Переход Ду Кейроса в «Васко да Гама» сорвался. Компания 777, которой принадлежит доля в 70% в клубе, опасается вести дела с «Газпромом» из-за санкций.
Отдайте всех,чего вы в них вцепились.
Футболист как футболист, но вот он какой-то никакой. Что есть, что нет. Уж действительно лучше тогда пусть растёт Васильев.