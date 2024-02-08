Семак об опозданиях Вендела на тренировки «Зенита»: «Он непростой парень, но фанат своего дела. Нет задачи наказать, чтобы забирать у кого-то деньги. Задача – мотивировать»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Вендел Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак высказался об опозданиях Вендела на тренировки «Зенита».

«Вендел опаздывает на тренировки? Что касается дисциплины, то у меня нет претензий ни к одному игроку. Все выкладываются на 100%. И не нужно никого мотивировать.

Мы прекрасно понимаем, что Вендел – непростой парень. Летом опаздывал, сейчас, может, два раза на пять минут. Мы над этим работаем. Нет задачи наказать, чтобы забирать у кого-то деньги. Задача – мотивировать.

Что касается Вендела – это непростой парень, но фанат своего дела. И отдается он в каждой игре. Относится к своей работе блестяще», – сказал тренер «Зенита».

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32 комментария
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Там чел разницу делает почти в каждом матче, отнять у него мяч почти нереально, передачи ультрапрофессиональные, видение поля отличное, удар чёткий, может пахать весь матч. Такие игроки всегда будут получать определённые вольности.
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тренировки это для тех кто не умеет играть в футбол
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Даже не смотря на свой пофигизм , Вендел — топарь топовый
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Ответ Mixos Demid
Надо понять и простить…
Поймём и простим! А вендел мусор вынесет
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Ответ Ivan Petrov
Мямля а не тренер
Об Абаскале и слова не было, а ты как обычно на зенитовских ветках…
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Не очень это конечно хорошо и не шибко красиво с его стороны. Но не первый он такой в футболе, кто может дурака валять вне игр, но на поле показывать крутой уровень.
Пока даёт результат, можно закрывать глаза. Но летом всё же нужно прощаться. Хочет человек на родине чилить, нужно уже расставаться.
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На тренировках просто пашет,ещё отмечу Барриоса и Клаудиньо.
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Пока он лучший в команде - вопросов нет, пусть хоть вообще не тренируется
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Вендел на поле - лучший! Надо как-то с ним договориться тренерскому штабу.
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Класс бьет порядок)
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Ответ Иван Новиков
Где новость об отставке Залужного?
Надо как-то к гирям привязать, которыми он вроде занимался. 😁
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еще что ли надо денег дать для стимула???
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Что за странный набор слов... Кто это сочинил, зачем?
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Ответ Pro_Zenit_7
Даже не смотря на свой пофигизм , Вендел — топарь топовый
Для РПЛ безусловно, но будь он топарь топовый, играл бы в топовых клубах
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Ответ Mixos Demid
Вендел последнее время Зенит не выносит!
Причем тут Зенит?
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Ответ SMART789
тренировки это для тех кто не умеет играть в футбол
Ну Семак и говорит,что все усердно тренеруются.
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