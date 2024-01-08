«Переигровки в Кубке Англии следует сохранить, это традиции. Для небольших клубов важно иметь возможность заработать». Экс-форвард «Арсенала» Кэмпбелл о турнире

Теги премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал правила Футбол

Бывший игрок «Арсенала» выступил за сохранение переигровок в Кубке Англии.

Кевин Кэмпбелл, игравший за «Арсенал» с 1988 по 1995 год, считает, что традицию не стоит отменять.

«Я думаю, нам следует сохранить переигровки в Кубке Англии. Сохранить традиции.

В футболе избавляются от многих традиций, но Кубок Англии важен не только для больших клубов, но и для маленьких. Для небольших команд очень важно иметь дополнительную возможность заработать», – отметил бывший нападающий «канониров».

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11 комментариев
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Ответ pogbadrogba
Комментарий скрыт
и чем закончится?
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+10
Может лучше больше платить маленьким клубам за матч и не нагружать лишними играми большие клубы? Мне кажется все будут довольны в этом случае
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Ответ Under
и чем закончится?
чем чем ? понято же чем , тебе же понятно ответили )))
+2
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+1
Ответ deadjoker
Может лучше больше платить маленьким клубам за матч и не нагружать лишними играми большие клубы? Мне кажется все будут довольны в этом случае
Деньги откуда взять?
+1
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+1
Ответ deadjoker
Может лучше больше платить маленьким клубам за матч и не нагружать лишними играми большие клубы? Мне кажется все будут довольны в этом случае
да можно в принципе не играть, а покупать проход в след раунд, коли деньги есть
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Ответ Under
и чем закончится?
Тем, что отменят переигровки🤷‍♂️
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Ответ pogbadrogba
Тем, что отменят переигровки🤷‍♂️
так они же дополнительные деньги генерят, не сходится как-то тогда
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Деньги откуда взять?
А сколько за матчдей зарабатывает условная команда лиги один? Думаю с апловскими телеконтрактами покрыть 5-6 переигровок за сезон вполне посильная задача
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Ответ deadjoker
А сколько за матчдей зарабатывает условная команда лиги один? Думаю с апловскими телеконтрактами покрыть 5-6 переигровок за сезон вполне посильная задача
а какое отношение АПЛ к Кубку Англии имеет?
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Ответ deadjoker
Может лучше больше платить маленьким клубам за матч и не нагружать лишними играми большие клубы? Мне кажется все будут довольны в этом случае
что за нытье про перегружать играми? в составе 25 игроков, в играют в обойме 14. нагружайте резерв ,в заявке основной команды в АПЛ 25 игрока, этого мало? они могут выставить фактически дубль своего основного состава в АПЛ не привлекая игроков из официального дубля на игры в кубке если им кубок лиги не важен. но если вы откроете все глаза, там глоров нет которым важно "сосредоточится на ЛЧ или на АПЛ, там все хотят зацепить любой трофей и ща кубок лиги они бьются грызутся сильнее чем ща кубок ЛЕ. внутренний английский трофей для английских клубов может вступить только современной ЛЧ,но он выше по умолчанию чем взять второй турнир как лигу Европы. это традиции Англии, им этот турнир интересно им англичанам, не глорам АПЛ из России а местным
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