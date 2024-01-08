«Переигровки в Кубке Англии следует сохранить, это традиции. Для небольших клубов важно иметь возможность заработать». Экс-форвард «Арсенала» Кэмпбелл о турнире
Бывший игрок «Арсенала» выступил за сохранение переигровок в Кубке Англии.
Кевин Кэмпбелл, игравший за «Арсенал» с 1988 по 1995 год, считает, что традицию не стоит отменять.
«Я думаю, нам следует сохранить переигровки в Кубке Англии. Сохранить традиции.
В футболе избавляются от многих традиций, но Кубок Англии важен не только для больших клубов, но и для маленьких. Для небольших команд очень важно иметь дополнительную возможность заработать», – отметил бывший нападающий «канониров».
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