Тиаго травмировался после выхода на замену в матче с «Арсеналом». Хавбек «Ливерпуля» не играл больше 9 месяцев

Тиаго Алькантара получил травму в матче с «Арсеналом».

В воскресном матче полузащитник « » вышел на замену на 85-й минуте. Как сообщает The Guardian, после матча почувствовал дискомфорт в мышцах. Ожидается, что футболист пропустит некоторое время – сроки восстановления на данный момент не уточняются.

Отметим, что до матча с «Арсеналом» Алькантара из-за травмы бедра не выходил на поле более 9 месяцев – с апреля прошлого года.