Тиаго травмировался после выхода на замену в матче с «Арсеналом». Хавбек «Ливерпуля» не играл больше 9 месяцев

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Тиаго Алькантара Здоровье Футбол

Тиаго Алькантара получил травму в матче с «Арсеналом».

В воскресном матче АПЛ полузащитник «Ливерпуля» вышел на замену на 85-й минуте. Как сообщает The Guardian, после матча Тиаго почувствовал дискомфорт в мышцах. Ожидается, что футболист пропустит некоторое время – сроки восстановления на данный момент не уточняются.

Отметим, что до матча с «Арсеналом» Алькантара из-за травмы бедра не выходил на поле более 9 месяцев – с апреля прошлого года.

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анекдот
+41
-2
+39
Вышел, понял что футбол это уже не его, в лазарете лучше
+34
0
+34
Ответ Crash_243
Анекдот
Не смешной для болельщиков Ливерпуля
+18
-1
+17
Тут нужна гифка деда из Симпсонов
+6
0
+6
Спасибо конечно за абсолютно нереальный гол Порту, но увы Тиаго не стал для клуба значимой вехой, несмотря на все надежды
+6
0
+6
На Тьаго можно налепить наклейку "BOHEMIA" и поставить в сервант
+5
0
+5
Збс чувак размялся походу. Или недолечился, хотя 9 месяцев, как так-то
+4
0
+4
Дрова подобрали в свое время. Ничего полезного в Ливерпуле не сделал. Вечно травмировался. Зачем он был нужен непонятно.
+4
-1
+3
Азар недавно интервью большое давал. Жаль, не спросили, кому он отдал свои конспекты. Уверен, что он назвал бы Тиаго.
+1
0
+1
Ответ kaka10
Тиаго = Хазард два переоценённых игрока
если они переоценены, то кака в этом же ряду.
+1
-1
0
Ответ ivan_belov
Збс чувак размялся походу. Или недолечился, хотя 9 месяцев, как так-то
Как раз логично, если плохо врачи за восстановлением следили.
0
0
0
последнее интервью Азара ему запало
0
0
0
Прям мистика. И этот Вейналдума не заменил и Вейналдум скатился
0
0
0
Никогда такого не было, и вот опять.
0
0
0
Триумфальное возвращение, как говорится
0
0
0
Жалко человека, но плюс для Ливерпуля
0
0
0
жесть, даже не смешно((
0
0
0
Хрусталь
0
0
0
9 месяцев лечили и так и не вылечили 🤦‍♂️
0
0
0
Уилшир даже не такой травматичный был по-моему. Жаль, что такой талант основную часть карьеры в Ливерпуле просидел в лазарете.
+1
-1
0
рора уже на пенсию. и место осободить и денег .
0
0
0
Гусь хрустальный
0
0
0
В такие моменты думаешь, что заканчивать уже пора)
0
0
0
Найдите 5 отличий: Хрустальный набор и Тиаго Алькантара
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий