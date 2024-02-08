Тиаго травмировался после выхода на замену в матче с «Арсеналом». Хавбек «Ливерпуля» не играл больше 9 месяцев
Тиаго Алькантара получил травму в матче с «Арсеналом».
В воскресном матче АПЛ полузащитник «Ливерпуля» вышел на замену на 85-й минуте. Как сообщает The Guardian, после матча Тиаго почувствовал дискомфорт в мышцах. Ожидается, что футболист пропустит некоторое время – сроки восстановления на данный момент не уточняются.
Отметим, что до матча с «Арсеналом» Алькантара из-за травмы бедра не выходил на поле более 9 месяцев – с апреля прошлого года.