Чеферин о Суперлиге: «Несуществующий проект. Нет у них ни 20, ни 200 клубов. Мы не запрещали им играть в своем турнире, пускай. Но они же хотят, первыми заявляются в турниры УЕФА!»

Теги УЕФА Александер Чеферин брань Суперлига Европы Футбол

Александер Чеферин считает проект Суперлиги Европы нежизнеспособным.

– Решение суда ЕС лучше для УЕФА, чем для другой стороны. Все, что делают в А22, – это ходят и снимают себя на камеру, пытаются давать интервью. А мы тем временем управляем футболом. Мы строим поля, разбираемся с многочисленными проблемами. Лоббирование – наверное, их основная работа, но не наша.

Это несуществующий проект, то, что никогда не случится, потому что никому это не нужно. Ни суды, ни полиция, ни армия не заставят людей принять нечто настолько бредовое. История так называемой Суперлиги – это история нашего общества: вопрос о том, можно ли на деньги купить все.

Я встретил пожилую женщину в своей стране, Словении, после их первой попытки основать Суперлигу в 2021-м. Ей было 80 или 90 лет, она некоторое время не следила за футболом. Но она остановила меня и сказала: «Спасибо, что помешали этим ублюдкам».

– Так почему А22 столь активно делится планами, если нет шансов их реализовать?

– Я не знаю – и мне все равно. Если у них достаточно ресурсов для того, чтобы путешествовать и устраивать шоу Монти Пайтона, то ладно. Мне все равно, как все равно и футбольному сообществу. Кевин Майлс (директор Ассоциации футбольных болельщиков – прим. Sports.ru) сказал А22, когда они приехали: «У вас меньше болельщиков, чем у Великобритании было премьер-министров за последние полгода». Это говорит само за себя.

– Они утверждают, что у них есть 20 готовых клубов. Если завтра они объявят о планах по отделению, выставит ли это УЕФА в дурном свете после того, как вы поверили, что все остановили?

– Во-первых, у них никого нет. Нет ни 50, ни 20, ни 200 – это все смешно и нас не волнует. Но я настаиваю вот на чем: мы никогда не говорили, что они не могут участвовать в своем соревновании. Пусть играют – но они же не хотят! Они говорят о создании чего-то там, а потом первыми подают заявку на участие в нашем турнире.

Я бы попросил их не выступать в наших соревнованиях и начать работать над своими всей их компанией, сколько бы там ни было клубов. Но я не понимаю, что же их сдерживает, – заявил президент УЕФА в интервью The Guardian. 

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22 комментария
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Ответ Melissa Parker
Как же я таких людей ненавижу просто-футбол какую пользу получает от таких любителей поболтать? В европейском футболе хаос а он весь год будет говорить о Суперлиге Его и 115 футбольных нарушений Сити не волнуют Не волнуют что отменяют чистый гол Диаза
Не,отмененный гол Диаза это самая большая проблема в европейском футболе,согласен!👍
+14
-2
+12
Как же я таких людей ненавижу просто-футбол какую пользу получает от таких любителей поболтать?
В европейском футболе хаос а он весь год будет говорить о Суперлиге
Его и 115 футбольных нарушений Сити не волнуют
Не волнуют что отменяют чистый гол Диаза
+12
-5
+7
Победа представителей СЛ в суде позволяет клубам минимум вести диалог на равных с теми, кто этого не хочет

Не понимаю истерик Чефира. Если турнир такое никому ненужное мертворожденное дно, то с чего у них такие переживания?

А если турнир нравится многим, то суд выигран и исход лишь вопрос времени
+6
-1
+5
Его высказывания похожи на то, что говорит девушка о своем бывшем парне, который её бросил. Типа да кому он нужен, еще на коленях ко мне приползет и при этом постоянно думает о нем😅
+2
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какая до боли знакомая риторика
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«История Суперлиги - это история нашего общества: вопрос о том, можно ли на деньги купить всё»

Конечно можно, арабы вас купили, и вы теперь под их дудку пляшете, а в перерывах между плясками занимаете положение «на коленях»
+2
-1
+1
- Алло
- Не могу сейчас разговаривать, я в Уефа, Суперлига гавно!
- Но ты же первый позвонил
- Все, пока!
+2
-1
+1
Ответ Melissa Parker
Как же я таких людей ненавижу просто-футбол какую пользу получает от таких любителей поболтать? В европейском футболе хаос а он весь год будет говорить о Суперлиге Его и 115 футбольных нарушений Сити не волнуют Не волнуют что отменяют чистый гол Диаза
Нехило тебя плавит.
Кого вообще в мире волнует отмененный гол ноунейма Диаза, кроме скаузеров?

Всем плевать.
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Заявляются пока альтернативы нет, будет выбор и все может поменяться
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Уже хочется Супер Лиги только ради того,что бы увидеть эти уефашные морды униженными
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Когда суперлигу запустят, его уже не будет в УЕФА. Так что ему можно особо не переживать. P. S Что то он с каждым днем теряет уважение, Я думаю что у него в карманах осело уже побольше чем у Платини
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это чмо, которому Россия помогла с операцией его дочери что-то тявкает???
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Ответ Melissa Parker
Это факт коррупции В эпоху ВАР такой гол можно отменить лишь намеренно
Все подстроено и все куплено,как жить дальше будешь с этой несправедливостью?
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Ответ Raman Juve
какая до боли знакомая риторика
прописная истина и должна быть такой
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