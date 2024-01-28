Чеферин о Суперлиге: «Несуществующий проект. Нет у них ни 20, ни 200 клубов. Мы не запрещали им играть в своем турнире, пускай. Но они же хотят, первыми заявляются в турниры УЕФА!»

Александер Чеферин считает проект Суперлиги Европы нежизнеспособным.

– Решение суда ЕС лучше для УЕФА, чем для другой стороны. Все, что делают в А22, – это ходят и снимают себя на камеру, пытаются давать интервью. А мы тем временем управляем футболом. Мы строим поля, разбираемся с многочисленными проблемами. Лоббирование – наверное, их основная работа, но не наша.

Это несуществующий проект, то, что никогда не случится, потому что никому это не нужно. Ни суды, ни полиция, ни армия не заставят людей принять нечто настолько бредовое. История так называемой – это история нашего общества: вопрос о том, можно ли на деньги купить все.

Я встретил пожилую женщину в своей стране, Словении, после их первой попытки основать Суперлигу в 2021-м. Ей было 80 или 90 лет, она некоторое время не следила за футболом. Но она остановила меня и сказала: «Спасибо, что помешали этим ублюдкам».

– Так почему А22 столь активно делится планами, если нет шансов их реализовать?

– Я не знаю – и мне все равно. Если у них достаточно ресурсов для того, чтобы путешествовать и устраивать шоу Монти Пайтона, то ладно. Мне все равно, как все равно и футбольному сообществу. Кевин Майлс (директор Ассоциации футбольных болельщиков – прим. Sports.ru) сказал А22, когда они приехали: «У вас меньше болельщиков, чем у Великобритании было премьер-министров за последние полгода». Это говорит само за себя.

– Они утверждают, что у них есть 20 готовых клубов. Если завтра они объявят о планах по отделению, выставит ли это УЕФА в дурном свете после того, как вы поверили, что все остановили?

– Во-первых, у них никого нет. Нет ни 50, ни 20, ни 200 – это все смешно и нас не волнует. Но я настаиваю вот на чем: мы никогда не говорили, что они не могут участвовать в своем соревновании. Пусть играют – но они же не хотят! Они говорят о создании чего-то там, а потом первыми подают заявку на участие в нашем турнире.

Я бы попросил их не выступать в наших соревнованиях и начать работать над своими всей их компанией, сколько бы там ни было клубов. Но я не понимаю, что же их сдерживает, – заявил президент УЕФА в интервью The Guardian.

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