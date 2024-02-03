Клубное ТВ «Реала» о судье матча с «Атлетико»: «Ошибки всегда в одну сторону. Они стоили очков и трофеев»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига телевидение судьи Луис Медина Канталехо Хосе Мария Санчес Мартинес Футбол

Клубное ТВ «Реала» раскритиковало судью, назначенного на матч с «Атлетико».

Работать на мадридском дерби будет Хосе Мария Санчес Мартинес.

«Его ошибки всегда направлены в одну сторону. Эти ошибки стоили очков, выходов в следующую стадию и трофеев», – сказали на клубном телевидении «Мадрида».

Кроме того, ТВ «Реала» использовало кадры из документального фильма о судьях, в котором Санчес Мартинес высказывался о бывшем вице-президенте технического комитета судей Хосе Марии Энрикесе Негрейре.

«Справедливость оказалась под сомнением, потому что два фола остались безнаказанными», – сказали на клубном телевидении «Реала» о матче против «Вильярреала» в прошлом сезоне, в ходе которого, по мнению канала, Санчес Мартинес проигнорировал фолы Рауля Альбиоля и Дани Парехо на Винисиусе.

Кроме того, клубное телевидение «Реала» вспомнило матч против «Мальорки», в котором Винисиус получил «преступный удар от Маффео», а Санчес Мартинес показал ему желтую за возмущение по итогам эпизода.

«Что касается Медины Канталехо (нынешнего президента технического комитета судей – Sports.ru), то карьера Санчеса Мартинеса заслуживает приза в виде назначения на финал Кубка Испании», – сказали на клубном ТВ «Реала». Ролик заканчивается прямым обращением к арбитру со словами о том, что «он будет нести ответственность за важный матч». 

Дерби между «Реалом» и «Атлетико» состоится завтра, 4 февраля. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

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66 комментариев
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А ведь когда-то голы с метровых офсайдов стоили трофеев мюнхенской Баварии.
+188
-36
+152
Честно, это позорище. Вы великий клуб и опускаетесь до этого? Ну ок, что же Вы не разбирали не давний матч с кучей сомнительных судейский решений в Вашу пользу?
Популисты
+117
-16
+101
Работать на мадридском дерби будет Хосе Мария Санчес Мартинес.

«Его ошибки всегда направлены в одну сторону,а судьи должны ошибаться только в пользу Реала», – сказали на клубном телевидении «Мадрида».
+84
-15
+69
Главное помнить - Реал никогда не жалуется на судейство )
+61
-7
+54
Да-да, только не забывайте, пожалуйста, что работает с судьями и ноет Барселона, а Винисиус просто забивает голы "как на пляжах копакабаны". Нет слов...
+54
-4
+50
Интересно, сколько лет понадобится Тебасу, чтобы ввести наказание за подобное давление на судей ? Или это его любимый Реал, а значит, что можно ?
+50
-10
+40
все, всё видят как судят Реал. кроме глоров реала.
+34
-7
+27
Никогда не ноющие про судей, уже до матча начали ныть и давить на судью? Как такое возможно
+30
-5
+25
Хави критикует сам, говоря всё в лицо и без лицемерия, а Реал через клубное телевидение, типо они не причём. Типичная двуличная позиция Мадрида.
+28
-5
+23
Ответ Moscwow
Комментарий скрыт
Я понимаю, что Вы заинтересованая сторона, но на том же Спортсе была статья с разбором того матча. И выводы там не в пользу Мадридского клуба. Или Вы будете отрицать, что судьи более благосклонно относятся в этом сезоне к игрокам Мадрида или определнных трактовок игровых эпизодах в пользу Мадрида? Так это же очевидно.
+26
-8
+18
Ответ ОттоДракула
А ведь когда-то голы с метровых офсайдов стоили трофеев мюнхенской Баварии.
А как же великий гол Рамоса из офсайда в финале ЛЧ-2016 с Атлетико
+26
-9
+17
Это и называется давлением на судей. Навереое это единственный канал среди топ-клубов, который так бесцеремонно критикует судей на текущий матч. Просто позор!
+19
-6
+13
Вот это цирк, кому кому, но им о судьях не стоит говорить и тут даже не в сравнении с Барсой, а в сравнении с обычными клубами Ла Лиги.
+19
-6
+13
"Реал - королевский клуб и никогда не жалуется на судейство" излюбленная фраза горе-мадридистов.
+13
-5
+8
Вот эта тема с клубным тв, типа клуб ни при чём, выглядит гораздо позорнее, чем если бы сам Анчелотти, или Перес про это говорили. Мало того, что ноют без причины, так ещё прикрываются другими
+8
-1
+7
Вчера какой-то реаловский глор пытался хоть как-то оправдать Белингема, мол ничего он там Гринвуду не говорил, и надо учитывать его плохой испанский. А ничего что, оба англичанина 🤣

Вечные двойные стандарты глоров Реала, ошибок в пользу Реала нет, а если вдруг в пользу соперников, то все - скандал, засудили.
+12
-5
+7
Как же Реалу дико, когда их судить будет не купленный судья! Без регулярных судейских ошибок в свою пользу, Реал сильно бы отставал от Жироны сейчас.
+12
-5
+7
Но ноет почему-то только Барса, ага))
+9
-2
+7
Ответ Мухаммад Беноевский
А ещё в том матче был левый пенальти в пользу Баварии и метровый оффсайд у Левандовски перед автоголом Рамоса, сразу минусы полетели 🤙😂
брат я тебе плюсик накинул
+13
-7
+6
Со стороны смешно и нелепо, когда Реал жалуется на судейство
+9
-4
+5
Реал и нытье о судьях - обыденность испанского футбола. Самое печальное, что арбитры никак не могут себя защитить, а Перес продолжает переходить рамки дозволенного, все больше вбрасывая ложную информацию через ручные СМИ.
+4
0
+4
Клубное ТВ Реала - это лютое ДНО
+4
0
+4
Ответ Red_Marlboro_
Работать на мадридском дерби будет Хосе Мария Санчес Мартинес. «Его ошибки всегда направлены в одну сторону,а судьи должны ошибаться только в пользу Реала», – сказали на клубном телевидении «Мадрида».
это уже другая история
+5
-2
+3
Ответ yarmuck
Это и называется давлением на судей. Навереое это единственный канал среди топ-клубов, который так бесцеремонно критикует судей на текущий матч. Просто позор!
Не могут в честной борьбе конкурировать с великой Жироной:))
+10
-7
+3
Ответ ОттоДракула
А ведь когда-то голы с метровых офсайдов стоили трофеев мюнхенской Баварии.
они не видят. это даже Хави признал ж.
+15
-12
+3
Ответ Moscwow
Комментарий скрыт
Ну и раз уж на то пошло, то почему клубное ТВ, это " Кузница правды" обошла стороной поведение Джуда в крайнем матче?
+5
-2
+3
Реал, дай ему волю, во всех матчах бы судил Хиль Мансано .... про него даже Мадрид тв не стал ролик выпускать(я так понимаю ни одной ошибки против Реала за карьеру) настолько честнейший арбитр.
+7
-4
+3
А почему реал никогда не комментирует гол в финале ЛЧ 2016?:))
+10
-7
+3
Ответ ОттоДракула
А ведь когда-то голы с метровых офсайдов стоили трофеев мюнхенской Баварии.
А ещё в том матче был левый пенальти в пользу Баварии и метровый оффсайд у Левандовски перед автоголом Рамоса, сразу минусы полетели 🤙😂
+55
-53
+2
Ответ Мухаммад Беноевский
А ещё в том матче был левый пенальти в пользу Баварии и метровый оффсайд у Левандовски перед автоголом Рамоса, сразу минусы полетели 🤙😂
Это совсем другое, ты не понимаешь)))
+14
-12
+2
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