Клубное ТВ «Реала» о судье матча с «Атлетико»: «Ошибки всегда в одну сторону. Они стоили очков и трофеев»

Клубное ТВ «Реала» раскритиковало судью, назначенного на матч с «Атлетико».

Работать на мадридском дерби будет .

«Его ошибки всегда направлены в одну сторону. Эти ошибки стоили очков, выходов в следующую стадию и трофеев», – сказали на клубном телевидении « ».

Кроме того, ТВ «Реала» использовало кадры из документального фильма о судьях, в котором Санчес Мартинес высказывался о бывшем вице-президенте технического комитета судей Хосе Марии Энрикесе Негрейре.

«Справедливость оказалась под сомнением, потому что два фола остались безнаказанными», – сказали на клубном телевидении «Реала» о матче против «Вильярреала» в прошлом сезоне, в ходе которого, по мнению канала, Санчес Мартинес проигнорировал фолы Рауля Альбиоля и Дани Парехо на Винисиусе.

Кроме того, клубное телевидение «Реала» вспомнило матч против «Мальорки», в котором Винисиус получил «преступный удар от Маффео», а Санчес Мартинес показал ему желтую за возмущение по итогам эпизода.

«Что касается Медины Канталехо (нынешнего президента технического комитета судей – Sports.ru), то карьера Санчеса Мартинеса заслуживает приза в виде назначения на финал Кубка Испании», – сказали на клубном ТВ «Реала». Ролик заканчивается прямым обращением к арбитру со словами о том, что «он будет нести ответственность за важный матч».

Дерби между «Реалом» и « » состоится завтра, 4 февраля. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.