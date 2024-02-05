Гол «Атлетико» в дерби отменен после ВАР. Сауль в офсайде мешал Лунину в момент розыгрыша углового у ворот «Реала»
Гол «Атлетико» в ворота «Реала» отменен из-за офсайда.
Команды встречаются на «Сантьяго Бернабеу» в матче 23-го тура Ла Лиги.
На 48-й минуте при счете 1:0 в пользу «Реала» Стефан Савич сравнял счет после подачи Антуана Гризманна с углового флажка.
После проверки ВАР главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес отменил гол, так как Сауль Ньигес находился в офсайде и мешал голкиперу «Реала» Андрею Лунину.
Изображение: кадр из трансляции
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).
Вы мне лучше скажите, спортс, будет новость о том, что на Васкесе и Беллингеме судья не поставил пенальти или так, это другое?!
Сауль участвовал в эпизоде: мешал Лунину и перекрывал ему обзор - гол отменён верно
Офсайд был не у Савича, офсайд был в моменте у Сауля, который активно участвовал в эпизоде, перекрывал обзор Лунину и мешал его движениям в момент удара Савича
Это говорит чел который засунул свой куда надо, когда судья отменил чистящий гол в ворота Барсы, но при этом обсуждал момент с попаданием мяча в прижатую руку)))
Пассивный офсайд. Этим термином называют ситуацию, когда игрок находится в положении вне игры, но не принимает активного участия в атаке.
Активным участием в атаке считаются не только прием и обработка мяча, но и его легкое касание. Также офсайд фиксируется, если игрок вне игры так или иначе мешает противоположной команде: навязывает борьбу за мяч, преграждает путь, закрывает обзор мяча или явно вводит соперника в заблуждение своими движениями. То есть игрок может даже не дотронуться до мяча, но нарушить правило офсайда.
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Сауль участвовал в эпизоде? Перегорождал путь Лунину? Какие вопросы?