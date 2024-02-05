Гол «Атлетико» в дерби отменен после ВАР. Сауль в офсайде мешал Лунину в момент розыгрыша углового у ворот «Реала»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Стефан Савич Антуан Гризманн Сауль Ньигес Хосе Мария Санчес Мартинес видеоповторы Андрей Лунин Футбол

Гол «Атлетико» в ворота «Реала» отменен из-за офсайда.

Команды встречаются на «Сантьяго Бернабеу» в матче 23-го тура Ла Лиги.

На 48-й минуте при счете 1:0 в пользу «Реала» Стефан Савич сравнял счет после подачи Антуана Гризманна с углового флажка.

После проверки ВАР главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес отменил гол, так как Сауль Ньигес находился в офсайде и мешал голкиперу «Реала» Андрею Лунину.

Изображение: кадр из трансляции

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).

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31 комментарий
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А что тут спорить?!🤔 Чистый офсайд, решение арбитра верное!
Вы мне лучше скажите, спортс, будет новость о том, что на Васкесе и Беллингеме судья не поставил пенальти или так, это другое?!
+89
-35
+54
Сауль Лунина почти в ворота затолкал, какие вопросы?
+46
-7
+39
Ответ Михо
Комментарий удален пользователем
Читай понятие офсайда, особенно «пассивный офсайд»
Сауль участвовал в эпизоде: мешал Лунину и перекрывал ему обзор - гол отменён верно
+41
-12
+29
А про пенальти на Васкесе и Джуде новости будут ?
+31
-13
+18
Мне тут другое интересно. Что нужно сделать в Испании чтобы поставили пенальти? Вот честно охренеть что творится в штрафной у Атлетико. Грубейшие нарушения, 100000% минимум 2 пенальти, и даже вар не смотрят. И нахера этот вар вообще тогда?
+21
-6
+15
В этой ситуации все по делу. Нет смысла спорить.
+6
-2
+4
Ответ Михо
Комментарий удален пользователем
Т.е ты не заметил что удар наносил Савич? Думаешь с углового закрутили?
+6
-2
+4
Ллоренте щас просто на руках нес Джуда
+4
-1
+3
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
2 чистых пенальти в ворота Облака не поставили, но опять Перес всё купил
+4
-1
+3
Ответ JENNINGS
Ещё раз: читай правило и определение офсайда! Офсайд был не у Савича, офсайд был в моменте у Сауля, который активно участвовал в эпизоде, перекрывал обзор Лунину и мешал его движениям в момент удара Савича
Возможно вы правы, приношу извинения, неправильно трактовал эпизод. Удалил коменты поскольку был неправ, на рейтинг мне очень давно плевать)
+4
-1
+3
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
я тебе ещё раз напишу в честной и справедливой таблице Ла лиги Барселоны вообще быть не должно
+6
-4
+2
Там Лунин просто роль статиста выполнял, без разницы кто перед ним бы был!
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
А что тут спорить?!🤔 Чистый офсайд, решение арбитра верное! Вы мне лучше скажите, спортс, будет новость о том, что на Васкесе и Беллингеме судья не поставил пенальти или так, это другое?!
здесь не модно публиковать про эпизоды в пользу Реала
+3
-2
+1
Ответ Михо
Комментарий удален пользователем
Ещё раз: читай правило и определение офсайда!
Офсайд был не у Савича, офсайд был в моменте у Сауля, который активно участвовал в эпизоде, перекрывал обзор Лунину и мешал его движениям в момент удара Савича
+3
-2
+1
Ответ Артём Поддубный
Хави, твой выход
Клубное ТВ, твой выход)
+5
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+1
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Барселона 92, Реал 14. Вот это честное.

Это говорит чел который засунул свой куда надо, когда судья отменил чистящий гол в ворота Барсы, но при этом обсуждал момент с попаданием мяча в прижатую руку)))
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Ответ Артём Поддубный
очень оригинально) давай про офсайды с Баварией уже начинай.
ну с Баварией(офсайды когда судил Кашшаи) ошибки были в обе стороны имхо, у Барсы с Челси если взять две игры было также, но все помнят косяки только в пользу Барсы и Реала. Вот когда судил Чакыр - там 2-3 пенки не дали Баварии в ворота Реала за 2 игры, в том числе та рука Марсело) Насчет оригинальности - повторил в тему за тобой)
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Ответ Scaryclown125
ну и?гол чистый,я с Москвы.
Ну в твоем воображаемом сказочном мире он чистый! В реальности же существуют правила ( это такой свод законов в футболе, только вместо государства их принимает УЕФА), так вот если опираться на эти правила, гол отменили верно, но если опираться на твое сказочное мировоззрение, то естественно был чистый гол
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Ответ Bazilic
Как хорошо, что Пенье несколько туров назад никто не мешал
Там не Пенье. Там был Араухо, да и гол отменили не из-за офсайда, а за фол на Кунде.
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Ответ JENNINGS
Для тех, кто в танке: Пассивный офсайд. Этим термином называют ситуацию, когда игрок находится в положении вне игры, но не принимает активного участия в атаке. Активным участием в атаке считаются не только прием и обработка мяча, но и его легкое касание. Также офсайд фиксируется, если игрок вне игры так или иначе мешает противоположной команде: навязывает борьбу за мяч, преграждает путь, закрывает обзор мяча или явно вводит соперника в заблуждение своими движениями. То есть игрок может даже не дотронуться до мяча, но нарушить правило офсайда. . Сауль участвовал в эпизоде? Перегорождал путь Лунину? Какие вопросы?
Комментарий удален пользователем
Ответ Михо
Комментарий удален пользователем
Для тех, кто в танке:
Пассивный офсайд. Этим термином называют ситуацию, когда игрок находится в положении вне игры, но не принимает активного участия в атаке.
Активным участием в атаке считаются не только прием и обработка мяча, но и его легкое касание. Также офсайд фиксируется, если игрок вне игры так или иначе мешает противоположной команде: навязывает борьбу за мяч, преграждает путь, закрывает обзор мяча или явно вводит соперника в заблуждение своими движениями. То есть игрок может даже не дотронуться до мяча, но нарушить правило офсайда.
.
Сауль участвовал в эпизоде? Перегорождал путь Лунину? Какие вопросы?
+5
-5
0
Ответ JENNINGS
Читай понятие офсайда, особенно «пассивный офсайд» Сауль участвовал в эпизоде: мешал Лунину и перекрывал ему обзор - гол отменён верно
Комментарий удален пользователем
Ответ JENNINGS
А что тут спорить?!🤔 Чистый офсайд, решение арбитра верное! Вы мне лучше скажите, спортс, будет новость о том, что на Васкесе и Беллингеме судья не поставил пенальти или так, это другое?!
Комментарий удален пользователем
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