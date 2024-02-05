Гол «Атлетико» в дерби отменен после ВАР. Сауль в офсайде мешал Лунину в момент розыгрыша углового у ворот «Реала»

Гол «Атлетико» в ворота «Реала» отменен из-за офсайда.

Команды встречаются на «Сантьяго Бернабеу» в матче 23-го тура .

На 48-й минуте при счете 1:0 в пользу «Реала» сравнял счет после подачи с углового флажка.

После проверки ВАР главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес отменил гол, так как находился в офсайде и мешал голкиперу « » Андрею Лунину.

Изображение: кадр из трансляции

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).