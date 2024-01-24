«Матч ТВ» покажет все игры Winline Зимнего кубка РПЛ. «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли сыграют в Абу-Даби со 2 по 14 февраля

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия телевидение высшая лига Казахстан Кайрат высшая лига ОАЭ Шабаб Аль-Ахли Матч ТВ Кубок РПЛ Футбол

«Матч ТВ» покажет все матчи Winline Зимнего кубка РПЛ.

Турнир пройдет в Абу-Даби со 2 по 14 февраля. В нем примут участие «Спартак», «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ – отметим, что зарубежные команды примут участие в Winline Зимнем кубке РПЛ впервые.

Каждая из команд сыграет друг с другом по круговой системе. Победителем  турнира станет клуб, набравший наибольшее количество очков.

Телеканалы «Матч ТВ» покажут все матчи турнира в прямом эфире. Трансляции также будут доступны в официальном сообществе «Матч ТВ» на платформе VK Видео.

18 комментариев
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Уберите Питерских с ветки.. Не очень свежо как то..
+13
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+5
поздравляю Спартак с очередным титулом
+4
-1
+3
Самое интересное в этом турнире - это когда промесу ласты скрутят.
+13
-11
+2
Ответ mean machine/
Самое интересное в этом турнире - это когда промесу ласты скрутят.
Букмекеры ставки на это событие принимают? Если нет, то вряд ли произойдёт ;)
+5
-3
+2
ЕстьТема отменят?
+2
-1
+1
Хорошо. Посмотрим.
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Ответ Ilya Bobrin
поздравляю Спартак с очередным титулом
Продлить контракт с Абаскалем до 2040
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Посмотрим-посмотрим!
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Полюбопытствуем. 🍿
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