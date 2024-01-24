«Матч ТВ» покажет все игры Winline Зимнего кубка РПЛ. «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли сыграют в Абу-Даби со 2 по 14 февраля
«Матч ТВ» покажет все матчи Winline Зимнего кубка РПЛ.
Турнир пройдет в Абу-Даби со 2 по 14 февраля. В нем примут участие «Спартак», «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ – отметим, что зарубежные команды примут участие в Winline Зимнем кубке РПЛ впервые.
Каждая из команд сыграет друг с другом по круговой системе. Победителем турнира станет клуб, набравший наибольшее количество очков.
Телеканалы «Матч ТВ» покажут все матчи турнира в прямом эфире. Трансляции также будут доступны в официальном сообществе «Матч ТВ» на платформе VK Видео.