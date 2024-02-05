Йоро – приоритетная трансферная цель «Реала» для центра обороны. «Лилль» оценивает 18-летнего игрока в 60 млн евро

Теги Лилль Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Лени Йоро Футбол

«Реал» определился с приоритетной трансферной целью для центра обороны.

Изначально мадридский клуб планировал укрепить позицию центрального защитника в 2025 году. Однако теперь «сливочные» рассматривают возможность подписать новичка на эту позицию на год раньше – это связано с обилием травм, сообщает Marca. 

Первою строчку в списке интересующих «Реал» игроков занимает Лени Йоро из «Лилля». Французский клуб оценивает 18-летнего футболиста в 60 миллионов евро, но мадридцы считают эту цену непомерно высокой. 

В отчете, подготовленном скаутской командой «Реала», говорится, что Йоро обладает большим потенциалом для развития на позиции центрального защитника, но также способен выступать на правом фланге. Главной помехой для трансфера может стать только его трансферная стоимость. 

В текущем сезоне Лиги 1 Лени провел 19 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
цвета ригоберасонга)
+22
-3
+19
Почти что Йерро, надо брать)
+12
0
+12
Ответ Globe Soccer Awards
60 млн за ноунейма 🙈🙈🙈
Варан примерно так же переходил
+2
0
+2
на последние лет 15 один только Начо-воспитанник и вышел из ЦЗ в Мадриде, странно это
+2
0
+2
Ответ ARCAN
Варан примерно так же переходил
За 5 миллионов
+3
-1
+2
И в пару ему Эльгору
+2
0
+2
60 млн за ноунейма 🙈🙈🙈
+7
-5
+2
Реал как-то привел из лиги 1 таланта из Ланса.. Рафаэля Варана
+1
0
+1
Ох, вспомнился топовый защитник Реала Йерро…
Как быстро летит время
+2
-1
+1
Еще несколько лет назад за 60-70 можно готового топ игрока было взять. Сейчас же за 17-18 летних французов да бразильцев уже будут столько просить
+1
0
+1
В Реале скоро белых не останется.
По пути Челси идут
0
0
0
Не пенсионер из Атлетика, но тоже сойдет.
0
0
0
Ответ Globe Soccer Awards
60 млн за ноунейма 🙈🙈🙈
Ну он вроде там пару голов забил уже.. Правда удалился с Алавесом))
0
0
0
Ответ Edson Barbosa
интересно ,какой рост)
"Йоро обладает хорошим ростом для центрального защитника: его рост составляет 188 см."
0
0
0
Ответ comodinho
190 см)
подрос что-ли?
0
0
0
Ответ Rister81
Лучше за Силвой из Бенфики пойти,шикарный игрок
За него 100 хотят
Спасибо Пепу
0
0
0
Ответ Сергей Галынский
За него 100 хотят Спасибо Пепу
Ну Бенфика в своем стиле,но игрок правда топ,молодой высокий ЦЗ,с отличным выбором позиции и характером,пара Силва-Милитао закрыла бы вопрос с защитой на годы,смотреть на игру Начо/Алабы сил не хватает уже
0
0
0
Marca как обычно преподносит так как будто его уже выкупают.
По словам Хосе Феликс Диаса который часто выдаёт верные новости по Мадриду,клубу он действительно нравится.Но Мадрид считает цену в 60 мл высокой,и пока не будет торопиться.Реал продолжит наблюдать за игроком.
0
0
0
Может в Лат Америке поискать? В Аргентине или Уругвае...
0
0
0
Ну что значит ноунейм? У всех топ-клубов есть скаутская служба, которая часто ведёт игроков с юниоров, плюс есть всяческие программы подсчёта развития тех или иных навыков, потенциала развития и прочее. Вот за 18-летнего Варана Реал заплатил больше 30 млн, хотя он тоже был по сути "ноунейм". Но топ-клубы в его потенциале были уверены.
0
0
0
Сын Фернандо?:) внебрачный
0
0
0
Там уже Париж за него этой зимой 50 миллионов предлагал, не продали. Поэтому ценник может взлететь, хотя у него в 2025 году заканчивается контракт.
0
0
0
Лучше за Силвой из Бенфики пойти,шикарный игрок
0
0
0
еще один шоколадный в составе сливочных ))))
+2
-2
0
В ФМ медленный, по очень хороши играет головой :))
0
0
0
Его можно как Пугало на центр обороны поставить , будешь шугать всяких коршунов
0
0
0
интересно ,какой рост)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий