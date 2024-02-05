Йоро – приоритетная трансферная цель «Реала» для центра обороны. «Лилль» оценивает 18-летнего игрока в 60 млн евро

«Реал» определился с приоритетной трансферной целью для центра обороны.

Изначально мадридский клуб планировал укрепить позицию центрального защитника в 2025 году. Однако теперь «сливочные» рассматривают возможность подписать новичка на эту позицию на год раньше – это связано с обилием травм, сообщает Marca.

Первою строчку в списке интересующих « » игроков занимает из « ». Французский клуб оценивает 18-летнего футболиста в 60 миллионов евро, но мадридцы считают эту цену непомерно высокой.

В отчете, подготовленном скаутской командой «Реала», говорится, что Йоро обладает большим потенциалом для развития на позиции центрального защитника, но также способен выступать на правом фланге. Главной помехой для трансфера может стать только его трансферная стоимость.

В текущем сезоне 1 Лени провел 19 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.