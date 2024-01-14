«Реалу», «Ливерпулю» и «ПСЖ» интересен 18-летний Йоро из «Лилля». Он может стать самым дорогим защитником в истории Лиги 1

Лени Йоро из «Лилля» может стать самым дорогим защитником в истории Лиги 1.

По данным Téléfoot, интерес к 18-летнему защитнику проявляют « » и « ». « » следит за игроком уже несколько месяцев.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что трансфер может стать самой крупной продажей защитника в истории Лиги 1.

На данный момент самой дорогой защитник в истории Лиги 1 – это , который в 2017 году перешел из «Монако» в «Манчестер Сити» за 58 млн евро.

В этом сезоне Йоро провел 22 матча за «Лилль» во всех турнирах и забил 3 гола. Полную статистику игрока сборной Франции U21 можно найти здесь.

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