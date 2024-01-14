«Реалу», «Ливерпулю» и «ПСЖ» интересен 18-летний Йоро из «Лилля». Он может стать самым дорогим защитником в истории Лиги 1

Теги Лилль ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига рекорды Бенжамен Менди деньги Лени Йоро Футбол

Лени Йоро из «Лилля» может стать самым дорогим защитником в истории Лиги 1.

По данным Téléfoot, интерес к 18-летнему защитнику проявляют «ПСЖ» и «Ливерпуль». «Реал» следит за игроком уже несколько месяцев.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что трансфер Йоро может стать самой крупной продажей защитника в истории Лиги 1.

На данный момент самой дорогой защитник в истории Лиги 1 – это Бенжамен Менди, который в 2017 году перешел из «Монако» в «Манчестер Сити» за 58 млн евро.

В этом сезоне Йоро провел 22 матча за «Лилль» во всех турнирах и забил 3 гола. Полную статистику игрока сборной Франции U21 можно найти здесь.

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10 комментариев
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Фан сообщество Лилля называет его "новый Варан"
+5
0
+5
Ответ vova88
Тогда в Реал?
на то он и новый Варан, чтобы не в Реал, по пути "старого" Варана)
+2
-1
+1
Ответ Vedved
Полсезона - он провел в прошлом сезоне)
В прошлом сезоне он только 6 матчей провел полноценных и два матча по 70 минут в остальных матчах выходил в конце на одну минуту. Поэтому я всерьез тот сезон и не беру в расчет.
+1
0
+1
А почему он будет самым дорогим в истории французской лиги? У него контракт заканчивается летом 2025 года, поэтому вряд ли клубы будут выпрыгивать из штанов и переплачивать за по сути еще очень зеленого игрока, который провел только полсезона во взрослом футболе.
+3
-3
0
Ответ Nyko Baletskiy
на то он и новый Варан, чтобы не в Реал, по пути "старого" Варана)
можно и не сразу.
0
0
0
Ответ vova88
можно и не сразу.
😄👍
0
0
0
Ответ corazn blanco
А почему он будет самым дорогим в истории французской лиги? У него контракт заканчивается летом 2025 года, поэтому вряд ли клубы будут выпрыгивать из штанов и переплачивать за по сути еще очень зеленого игрока, который провел только полсезона во взрослом футболе.
Полсезона - он провел в прошлом сезоне)
0
0
0
Ответ corazn blanco
В прошлом сезоне он только 6 матчей провел полноценных и два матча по 70 минут в остальных матчах выходил в конце на одну минуту. Поэтому я всерьез тот сезон и не беру в расчет.
Ну, 10 игр в старте начинал) почти тянет на пол сезона)
+1
-1
0
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