«Барселона» выиграла оба матча после заявления Хави об уходе летом
«Барселона» одержала вторую победу подряд.
Каталонцы обыграли «Алавес» (3:1) в 23-м туре Ла Лиги.
Это их вторая победа за две игры после того, как главный тренер Хави объявил о намерении покинуть свой пост по окончании сезона.
31 января «блауграна» одолела «Осасуну» (1:0). Перед этим команда дважды подряд уступила.
В следующем матче «Барселона» встретится с «Гранадой» – это произойдет 11 февраля.
Барса провела х матчей после заявления об уходе хави
Барса забила х мячей после ухода хави
Барса провела х замен после ухода хави
Барса сыграла ххх минут после ухода хави
У Барсы удалили х игроков после объявления ухода хави.
С Араухо надо что-то делать - уж очень плох он в этом сезоне, какой гол уже из под него забили.
Роке красавчик - вышел и снова забил, а на удаление нужно подавать апелляцию.
Илкаю здоровья - надеюсь, ничего серьезного, лучший игрок этого сезона в Барселоне.
Теперь ждем следующей недели матч с Гранадой, надо брать дома реванш за ничью.
Роке получил кк после заявления Хави об уходе летом
Форт отдал свою первую голевую передачу после заявления Хави об уходе летом
Барселона после объявления об уходе Хави: две победы 3:1 Алавес и 1:0 Осасуна.
Может Почеттино и 10хагу пора задуматься ?
Поздравляю
Кристенсен сыграл впервые опорного за барсу во втором матче после заявления об уходе хави летом.
а если потом Наполи не проиграют, то Хави опять заговорит о величии и передумает уходить.
Я-то не жалуюсь на то, что на спортивном сайте постят спортивные новости. Это ты жалуешься