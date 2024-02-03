«Барселона» выиграла оба матча после заявления Хави об уходе летом

«Барселона» одержала вторую победу подряд.

Каталонцы обыграли « » (3:1) в 23-м туре .

Это их вторая победа за две игры после того, как главный тренер объявил о намерении покинуть свой пост по окончании сезона.

31 января «блауграна» одолела «Осасуну» (1:0). Перед этим команда дважды подряд уступила.

В следующем матче « » встретится с «Гранадой» – это произойдет 11 февраля.