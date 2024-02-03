«Барселона» выиграла оба матча после заявления Хави об уходе летом

Теги Барселона Хави Ла Лига Алавес Футбол

«Барселона» одержала вторую победу подряд.

Каталонцы обыграли «Алавес» (3:1) в 23-м туре Ла Лиги.

Это их вторая победа за две игры после того, как главный тренер Хави объявил о намерении покинуть свой пост по окончании сезона.

31 января «блауграна» одолела «Осасуну» (1:0). Перед этим команда дважды подряд уступила.

В следующем матче «Барселона» встретится с «Гранадой» – это произойдет 11 февраля.

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65 комментариев
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Барса провела х матчей после заявления об уходе хави

Барса забила х мячей после ухода хави

Барса провела х замен после ухода хави

Барса сыграла ххх минут после ухода хави

У Барсы удалили х игроков после объявления ухода хави.
+61
-11
+50
Чем мы заслужили Гюндогана?) Лучший на поле в каждом матче
+32
-2
+30
Победили - и уже хорошо.

С Араухо надо что-то делать - уж очень плох он в этом сезоне, какой гол уже из под него забили.
Роке красавчик - вышел и снова забил, а на удаление нужно подавать апелляцию.
Илкаю здоровья - надеюсь, ничего серьезного, лучший игрок этого сезона в Барселоне.

Теперь ждем следующей недели матч с Гранадой, надо брать дома реванш за ничью.
+28
-2
+26
Ответ Nike of FW
Больше шаблонов новостей . Барса провела х матчей после заявления об уходе хави Барса забила х мячей после ухода хави Барса провела х замен после ухода хави Барса сыграла ххх минут после ухода хави У Барсы удалили х игроков после объявления ухода хави.
Роке забил дебютный гол после заявления Хави об уходе летом
Роке получил кк после заявления Хави об уходе летом
Форт отдал свою первую голевую передачу после заявления Хави об уходе летом
+19
-4
+15
Ливерпуль после объявления об уходе Клоппа: две победы 5:2 Норвич и 4:1 Челси .
Барселона после объявления об уходе Хави: две победы 3:1 Алавес и 1:0 Осасуна.
Может Почеттино и 10хагу пора задуматься ?
+14
-1
+13
Не знаю, заметил ли ещё кто-то, судейство прям треш, никакой последовательности, предсказуемости, одно самолюбование главного арбитра. Да дайте уже Оскара всем судьям Ла Лиги.
+12
-1
+11
Ответ brno2020
Не знаю, заметил ли ещё кто-то, судейство прям треш, никакой последовательности, предсказуемости, одно самолюбование главного арбитра. Да дайте уже Оскара всем судьям Ла Лиги.
Да с самого начала уже было понятно, что такой цирк будет на протяжении всего сезона, у кого то очень сильно подгорело от прошлогоднего чемпионства Барсы.
+22
-13
+9
Роке забил в каждом матче после заявления Хави об уходе летом
+10
-1
+9
Как по мне ВАР должен вмешиваться во все тяжкие и не тяжкие, даже на на угловые с аутами, не зря же видео ассистент, его придумали чтоб исправлять ошибки. А мы видим обратное, что хотят то и делают, не понятные вообще правила, зачем Вар, если не может вмешаться по желтым и уже принятым решениям, не понятное изобретение, выкиньте на помойку
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+8
А самое главное, пионерский отряд победил, шесть игроков сегодня сыграли за Барсу, которым не исполнилось 20 лет.
+6
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Ответ Nike of FW
Больше шаблонов новостей . Барса провела х матчей после заявления об уходе хави Барса забила х мячей после ухода хави Барса провела х замен после ухода хави Барса сыграла ххх минут после ухода хави У Барсы удалили х игроков после объявления ухода хави.
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Поздравляю
+6
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Ответ Арсен Талант-Уулу
Чем мы заслужили Гюндогана?) Лучший на поле в каждом матче
Да согласен турок очень хорош, жаль что в сборной Турции вообще незаметен
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Ответ Отец Абду
Роке забил дебютный гол после заявления Хави об уходе летом Роке получил кк после заявления Хави об уходе летом Форт отдал свою первую голевую передачу после заявления Хави об уходе летом
Роке забил два гола в двух матчах после заявления об уходе хави.

Кристенсен сыграл впервые опорного за барсу во втором матче после заявления об уходе хави летом.
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Ответ Melissa Parker
Комментарий удален пользователем
Даже интересно что вы скажете про две желтые Роке )
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Сыграли хорошо, особенно учитывая травмы. Всем травмированным скорейшего выздоровления
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Ответ awesome.guyz
Ливерпуль после объявления об уходе Клоппа: две победы 5:2 Норвич и 4:1 Челси . Барселона после объявления об уходе Хави: две победы 3:1 Алавес и 1:0 Осасуна. Может Почеттино и 10хагу пора задуматься ?
Тоже объявить, но не уйти)
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Ответ falkao2013
Наступил?) Ладно хоть не попрыгал
Для них красная Корреи,Куадрадо высший уровень справедливости. О чем речь вообще. ?
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Ответ Melissa Parker
Комментарий удален пользователем
Уж не после такого матча обсуждать какие-то решения не в пользу Барсы
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Ответ nodir mamadvaliev
Как по мне ВАР должен вмешиваться во все тяжкие и не тяжкие, даже на на угловые с аутами, не зря же видео ассистент, его придумали чтоб исправлять ошибки. А мы видим обратное, что хотят то и делают, не понятные вообще правила, зачем Вар, если не может вмешаться по желтым и уже принятым решениям, не понятное изобретение, выкиньте на помойку
Вот именно хочу смотрю хочу нет.Норм арбитры устроились.
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+2
Ответ Сикарио
Если бы попрыгал - была бы прямая красная.
Пересмотри повтор. Будь адекватен
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Ответ Сикарио
Одна за удар локтем соперника, вторая за то, что на соперника наступил.
Наступил?) Ладно хоть не попрыгал
+2
0
+2
Ответ awesome.guyz
Ливерпуль после объявления об уходе Клоппа: две победы 5:2 Норвич и 4:1 Челси . Барселона после объявления об уходе Хави: две победы 3:1 Алавес и 1:0 Осасуна. Может Почеттино и 10хагу пора задуматься ?
у Барсы два следующих матча - с Гранадой и Сельтой. там тяжело набрать меньше 6 очков.
а если потом Наполи не проиграют, то Хави опять заговорит о величии и передумает уходить.
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Ответ Melissa Parker
Комментарий удален пользователем
То есть ещё и пенальти надо было в ворота барсы поставить , для радости молочной фанбазы ?
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Ответ BurBon
Да с самого начала уже было понятно, что такой цирк будет на протяжении всего сезона, у кого то очень сильно подгорело от прошлогоднего чемпионства Барсы.
Первый тур с хетафе сразу показал, что Барсе не дадут даже побороться за чемп. А вот от Жироны среаловские не ожидали. Еще увидим как Жирону топят
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Ответ Nike of FW
Ты прокомментировал мой комментарий, больше новостей , больше рекламы больше моих комментариев, больше твоих комментариев.... Поздравляю.
Ты, похоже, не очень умный, раз не видишь разницы

Я-то не жалуюсь на то, что на спортивном сайте постят спортивные новости. Это ты жалуешься
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Ответ Антон Орехов
Что без оскорблений не можешь?Вся твоя суть.
Ты слышал когда-нибудь, что кричат фанаты разных клубов с трибун?! От этого мужики не становятся плохими, это боление за любимую команду. В жизни почти все нормальнве ребята. Нет никакой моей сути
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Ответ Антон Орехов
Ясно,значит ты просто зол и таким образом выразил свою злость.Понимаю.
Причём я больше зол на Барсу. Играют паршиво. А написал с.еал, чтобы уколоть неадекватов. Здесь таких много
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Ответ Антон Орехов
Судьи вообще не компетентны в ЛЛ,есть ВАР,всякие определения офсайдов и взятие ворот,но нет.Будем судить как захочется.А за возмущения арбитрами сразу дисквалификация.Тебас просто жалок.
Я ещё заметил одну особенность, это апелляции к арбитру встречи даже в тех случаях, например ушёл за линию поля от игрока Алавеса, но он всё равно добивается от судьи аут в свою пользу. Причём видно было явно. Мне кажется это своего рода оказание давления на судью. Барселонцы этим не страдали. Но судья матча в любом случае поплыл, особенно в моменте когда Лёву явно задержали за футболку на глазах судьи. И разве это не ЖК? Оказца нет.
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Ответ Raul14
Нашу барсу было жалко после 4:2 от Жироны, 4:1 от Реала, 4:2 от Атлетика и 5:2 от Вильярреала. Насиловали кому не лень) Но сегодня рад за барсу)
А наш реал было жалко когда его насиловала последняя команда ла лиги на бернабеу пока не вмешался купленный судейка
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Ответ brno2020
Не знаю, заметил ли ещё кто-то, судейство прям треш, никакой последовательности, предсказуемости, одно самолюбование главного арбитра. Да дайте уже Оскара всем судьям Ла Лиги.
Судьи вообще не компетентны в ЛЛ,есть ВАР,всякие определения офсайдов и взятие ворот,но нет.Будем судить как захочется.А за возмущения арбитрами сразу дисквалификация.Тебас просто жалок.
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