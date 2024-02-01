Уткин о бане Валиевой: «Никто не захотел взять на себя ответственность за ошибку. В который раз уже это происходит – в «Спартак» принесли допинг, а отвечал один Титов»
Василий Уткин высказался о дисквалификации Камилы Валиевой.
«На этой неделе мы узнали приговор нашей фигуристке Камиле Валиевой, которая была уличена в применении запрещенного препарата. Я даже не говорю «допинг», потому что о допинговых свойствах этого препарата в фигурном катании я вообще не нашел ни одного вразумительного слова. Опять-таки, в конце концов, дело совершенно не в этом.
Прошло уже два года с тех пор, как вся эта ситуация случилась. Вот одна инстанция, другая, третья, и вот, наконец, суд в Лозанне. Я был совершенно уверен, что Валиева получит длительную дисквалификацию. Объясню, почему. Да потому что за эти два года можно было найти огромное количество ситуаций, когда она бы не замыкалась на Валиеву. Но никто не захотел взять на себя ответственность за ошибку, а ведь так оно и случилось. Как это вообще могло произойти на Олимпиаде? Как может человек с грязным тестом выходить на соревнования? Кто это допустил?
И из-за этого целое поколение фигуристов лишается золотой медали, которая была завоевана в командных соревнованиях, и ни у кого из них, скорее всего, такой медали больше не будет. Для кого-то она могла стать стартом карьеры, для кого-то хорошим аккордом на пути к ее завершению. Теперь всего этого нет.
Понимаете, почему? Да потому что до суда в Лозанне по поводу этого запрещенного препарата доходит объяснение, что это, оказывается, дедушка Камилы Валиевой готовил ей пирожные. Ваши дедушки готовят пирожные? Дедушки ваших знакомых, которые не работают шеф-поварами в ресторанах, готовят пирожные? Максимальное пирожное, которое знали оба моих дедушки – а они любили вкусно поесть, – было варенье, намазанное на кусок белого хлеба. На этом все заканчивалось. Но тут дедушка готовил пирожное.
Казалось бы, при чем тут этот триметазидин? В общем-то, это совершенно неважно. Там даже не представили никаких документов типа рецептов, что дедушка сам принимал этот препарат. Из всего, что я прочитал про пирожные, не хватало только одной фразы: «А таблетки дедушка хранил на той же самой полке, что сахар и соль. И поэтому брал, когда пирожные готовил – и уронил. Дедушка Камилы Валиевой, простите, ради бога, я ведь не над вами смеюсь. Но тем не менее.
И все это происходит со спортсменкой, которую называют ребенком. Да, отчасти она ребенок. Она маленькая. Но вообще-то это были соревнования на Олимпиаде среди женщин. И ответственность там, извините, взрослая. И ее кто-то мог взять на себя. Например, Татьяна Анатольевна Тарасова написала, что на месте Тутберидзе она взяла бы вину на себя.
Я не знаю, как там было, но это происходит уже в который раз. Кто-то приносит допинг в «Спартак» – отвечает один Егор Титов. Врач продолжает работу в спорте, другой врач тоже, и так далее.
Больше двух десятков – я сбился со счета – мастеров спортивной ходьбы были пойманы на допинге. «Отец» этой школы ходьбы в Мордовии по фамилии Чегин продолжает тренировать, несмотря ни на что. С Камилой Валиевой была, по крайней мере, одна ошибка, а тут все остается.
Хрен с ней, с международной репутацией. Я говорю совершенно не об этом, а о том, что так много говорится о воспитательном значении спорта. Детки посмотрели спорт – там выиграли. А через неделю – бац! – и ничего не выиграли. И зря ты смотрел, зря переживал, и твои чувства вообще никого не волнуют. Дальше живи, как хочешь, и не исключено, что именно в твоей области дисквалифицированная дама из спортивной ходьбы получит должность за бюджетные средства», – сказал журналист и блогер Уткин.
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Горькая правда в том, что девочки в группе ТШТ страдают от РПП и, по словам, двух ОЧ, Загитовой и Щербаковой, сидят на креветке в день и водой рот полощут перед стартом, чтобы не набрать лишние 100 грамм.
Обе эти уже взрослые девушки ниже и миниатюрнее Камилы, которая в 15 лет выглядела одинаково с 18-летней Щербаковой.
И после этого кто-то будет утверждать, что такая девочка перед ЧР наворачивала тортик со вкусом ТМЗ от дедушки? В CAS и WADA со смеху умерли, наверно.
P.S. А вообще у них у всех полная биполярочка. Несут в суд версию про пироженки - параллельно выходит интервью Щербаковой летом про РПП и креветки. За месяц до этого - Шветской со стаканами. Короче, даже тут всех держать в ежовых рукавицах и вырабатывать одну линию поведения не могут.
За это шапито максимальный срок логичен.
Но тут же сделали жертву и видят "политический заказ" всякие Терюшковы вместо сотруничества с ВАДА, а потом удивляются.
Но другого я тоже не ожидала от нашего расследования. Нашей системе выгодно, чтобы виновата была только спортсменка. Поэтому такое расследование, такая защита . Все построено , как выйти чистыми из ситуации спортчинушам . Вот они и вышли и довольны. А эти лозунги и баннеры для спокойствия населения .
Без флага и гимна несколько лет на ГС из-за подтасовок с допингом, который признали и отплатили огромный штраф , а где ФИО виноватых в этом, их нет. Потому что виновата система в целом и одно имя повлечёт за собой другие высокопоставленные
Также и ОКР с главным лозунгом и правилом : Чистые спортсмены на ОИ . Не проконтролировал кейсы членов сборной и это сошло с рук, вновь посадили в кресло безальтернативного Позднякова . Так что хотим от нашего руководства Спортивного . Живем одним днём и никаких выводов не делаем .
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Мне больше интересно, а что есть
те, кто реально в это верит, учитывая что Тарасова давно имеет репутацию известного флюгера)
Кто-то виновен. И кто бы он не был - его нужно назвать.
Это может быть кто-то из довольно большого списка, в том числе и сама Камила, (маловероятно, но возможно) и Тутберидзе, и врач Хрустального, и мама Камилы - вариантов много. Но его нужно назвать.
И не исключено, что если бы это произошло, то и наказание было бы помягче.
Хотя и так к 4 годам есть вопросы, учитывая многие факторы.