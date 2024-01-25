Анчелотти хочет изолировать игроков «Реала» от судейского шума и сосредоточиться на 4 матчах Ла Лиги. В клубе считают их решающими для приближения к чемпионству

Карло Анчелотти хочет изолировать игроков «Реала» от шума вокруг судейства.

По данным Marca, идея заключается в том, чтобы полностью сосредоточиться на 4 ближайших матчах Ла Лиги – против «Лас-Пальмаса», «Хетафе», «Атлетико» и «Жироны».

В «Реале» считают эти матчи решающими для приближения к победе в чемпионате. Отмечается, что именно в этот промежуток времени у мадридцев менее загруженный календарь.

Напомним, «Реал» на данный момент идет на втором месте, набрав 51 очко и имея матч в запасе. «Жирона» с 52 баллами идет первой. «Барса» отстает от «Реала» на 7 очков.