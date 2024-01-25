Анчелотти хочет изолировать игроков «Реала» от судейского шума и сосредоточиться на 4 матчах Ла Лиги. В клубе считают их решающими для приближения к чемпионству

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Хетафе Атлетико Ла Лига судьи Лас-Пальмас Жирона Футбол

Карло Анчелотти хочет изолировать игроков «Реала» от шума вокруг судейства.

По данным Marca, идея заключается в том, чтобы полностью сосредоточиться на 4 ближайших матчах Ла Лиги – против «Лас-Пальмаса», «Хетафе», «Атлетико» и «Жироны».

В «Реале» считают эти матчи решающими для приближения к победе в чемпионате. Отмечается, что именно в этот промежуток времени у мадридцев менее загруженный календарь.

Напомним, «Реал» на данный момент идет на втором месте, набрав 51 очко и имея матч в запасе. «Жирона» с 52 баллами идет первой. «Барса» отстает от «Реала» на 7 очков.

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13 комментариев
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Лихо.
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запереть на базе и раздать всем кнопочные телефоны
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Решающие они потому, что у Реала до середины февраля традиционный спад в функционалке из-за методов Пинтуса.. А в этом году вдобавок ещё и календарь соперников бодрых подсуетил.. Там и Лас-Пальмас, интересно играющиц в этом сезоне, и прямые конкуренты Жирона с Атлетико.. В промежутке всегда неуступчивый Хетафе.. А там уже и ЛЧ стартует..

Если сейчас наспотыкаться, то потом весной, придётся геройствовать..
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Правильно делает. Обойти яркую, но неопытную Жирону, закрепиться на первом месте и сосредоточиться на высоких целях в ЛЧ-самое то!
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Ответ bostonKG
А как их изолировать ? Телефоны отобрать и на базе запереть ? Хави и там найдет
Папа Карло поставит родительский контроль на мобилы игроков. Только вместо контента 18+ , заблокирует Мундо Депортиво , Диара Спорт и все статьи Марки, которые не восхваляют Мадрид
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