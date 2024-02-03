Романцев о Чалове и «Трабзонспоре»: «Шило на мыло. Турецкий чемпионат ни в чем не превосходит РПЛ. Давайте подождем приглашения «Реала»!»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Трабзонспор высшая лига Турция Олег Романцев Федор Чалов Футбол

Олег Романцев высказался о возможном переходе Федора Чалова в «Трабзонспор».

«Не в обиду будет сказано, но турецкий чемпионат по классу ни в чем не превосходит российский. А «Трабзонспор» далеко не «Монако», куда уходил Головин, и ничуть не сильнее ЦСКА, в котором Чалов вышел на первые роли.

Остается только вопрос денег. Хотя не думаю, что это тот самый случай, когда игрока ждут райские кущи: по этой части Турция — далеко не Саудовская Аравия. Вот если бы возник вариант с «Реалом», то стоило бы проводить Чалова с фанфарами. Это был бы вызов! 

А так, извините уж, армейские болельщики, получается, вариант — шило на мыло. Так что давайте подождем приглашения «Реала»!» – сказал экс-тренер «Спартака» и сборной России.

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61 комментарий
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По меньшей мере сейчас качество игры Галатасарая и Фенербахче на порядок круче всего футбола РПЛ, не исключая Зенита
+79
-15
+64
Ответ reus
По меньшей мере сейчас качество игры Галатасарая и Фенербахче на порядок круче всего футбола РПЛ, не исключая Зенита
Трабзонспор сейчас третья команда в чемпионате, но отстаёт от идущего вторым Фенербахче на 23(!) очка. Понятно, что остальные команды значительно уступают Галатасараю и Фенербахче, но недооценивать их не стоит - просто потому, что там играют легионеры, которые никогда не поедут в РПЛ. Да, Джеко и Нани много лет, а Ребича или Шелви сложно назвать звездами, но эти игроки точно на порядок выше Хамулича, про переход которого в Локомотив я прочитал на главной целых два раза.
+47
-7
+40
ОИР развязался что ли? Какой Реал? Сосьедад? Так там уже Захарян
+37
-7
+30
Реал Сосьедад или Реал Бетис - неплохие варианты, да. Всяко лучше, чем тут затухать паспортистом-домоседом в ожидании предложений от Мадрида и Барселоны.
+15
-3
+12
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Турецкий чемпионат конечно далеко не топ, но на данный момент намного сильнее РПЛ, да и оклад в Трабзоне около 1,5 млн ему вполне в состоянии предложить(те что сейчас ЦСКА предлагает) но при этом там тепло, нет пробок, да и в целом спокойней.
А вы точно хотя бы 10% матчей турецкого чемпионата смотрели, чтобы оценивать их уровень как НАМНОГО превышающий РПЛ?
+18
-8
+10
Спартаковцы вообще адекватными бывают ?
+15
-5
+10
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Турецкий чемпионат конечно далеко не топ, но на данный момент намного сильнее РПЛ, да и оклад в Трабзоне около 1,5 млн ему вполне в состоянии предложить(те что сейчас ЦСКА предлагает) но при этом там тепло, нет пробок, да и в целом спокойней.
Плюс есть вариант попасть в еврокубки, выложиться там по максимуму и вызвать интерес более сильных клубов
+10
-1
+9
Ответ Mikhalych77
Трабзонспор сейчас третья команда в чемпионате, но отстаёт от идущего вторым Фенербахче на 23(!) очка. Понятно, что остальные команды значительно уступают Галатасараю и Фенербахче, но недооценивать их не стоит - просто потому, что там играют легионеры, которые никогда не поедут в РПЛ. Да, Джеко и Нани много лет, а Ребича или Шелви сложно назвать звездами, но эти игроки точно на порядок выше Хамулича, про переход которого в Локомотив я прочитал на главной целых два раза.
Олег Иваныч просто пытается поддержать тренд на позитивизацию сложившейся ситуации, связанной с изоляцией российского спорта. И его можно понять)
+13
-5
+8
Ответ Сергей Галынский
ОИР развязался что ли? Какой Реал? Сосьедад? Так там уже Захарян
Есть Реал Сарагоса, чем не вариант?)
+8
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+8
Каждый раз читая перлы престарелых и не очень легенд РПЛ. Только диву даешься насколько они живут прошлым и не видят настоящее - все игроки из РПЛ играют +- на уровне Сегунды, Чемпионшипа а порой и ещё ниже. Даже самые лучшие её представители. А они все ждут предложений от реал мадридов и т.п. Присядет Чалов на банку в Трабзоне как и в Базеле до этого если перейдет, как и почти любой игрок из нашей лиги.
+12
-4
+8
Хорошая шутка Романцева!!!В Реале спят и видят у себя в составе Чалова.Надо переходить в клуб ,который будет играть в еврокубках.Трабзонспор ещё такое себе не обеспечил.
+7
-1
+6
Турецкий чемпионат конечно далеко не топ, но на данный момент намного сильнее РПЛ, да и оклад в Трабзоне около 1,5 млн ему вполне в состоянии предложить(те что сейчас ЦСКА предлагает) но при этом там тепло, нет пробок, да и в целом спокойней.
+15
-9
+6
Романцев об обмене водки на виски - шило на мыло.
+5
0
+5
Ответ reus
По меньшей мере сейчас качество игры Галатасарая и Фенербахче на порядок круче всего футбола РПЛ, не исключая Зенита
Сколько матчей чемпионата Турции смотрели, лайкающие этот комментарий? Чемпионат Турции может и сильнее, но вы точно в курсе или просто нравится ругать свое?)
+10
-5
+5
Реал Овьедо, думаю, подойдёт.
+5
-2
+3
Ответ Гоша Петров
Прям намного сильнее?Поэтому еле 3 мяча забивший здесь Соу там за сезон 15 положил так?
Глупое сравнение
+3
0
+3
Хотя бы есть возможность в еврокубках поиграть
+3
-1
+2
Ответ Mikhalych77
Трабзонспор сейчас третья команда в чемпионате, но отстаёт от идущего вторым Фенербахче на 23(!) очка. Понятно, что остальные команды значительно уступают Галатасараю и Фенербахче, но недооценивать их не стоит - просто потому, что там играют легионеры, которые никогда не поедут в РПЛ. Да, Джеко и Нани много лет, а Ребича или Шелви сложно назвать звездами, но эти игроки точно на порядок выше Хамулича, про переход которого в Локомотив я прочитал на главной целых два раза.
И они не так давно чемпионат брали
+2
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+2
Ответ SMART789
В чем сильнее?
У них играют сильные, не топ, но достаточно известные и качественные футболисты по европейским меркам которые к нас бы никогда не поехали. Клубы постоянно играют в Европе и часто там могут пошуметь(что за нашими не наблюдалось уже очень давно) Ну и конечно же атмосфера на трибунах не сравнится с большинством наших либо пустых, либо полупустых но спящих стадионов.
+3
-1
+2
Уровень посещения стадионов в Турции и фанатского движения - на 17,5 голов выше нашего. У них люди с ума сходят от футбола. Не люблю турецкий чемпионат, но он точно выше уровнем нашего и люди тут больны футболом
+3
-1
+2
Сравнивать российский чемпионат с любым бессмысленно, потому что по сути у нас сейчас даже не чемпионат…
+3
-1
+2
Какой нафиг Реал??? Палыч, ты даже во сне не увидешь! Нужно же быть объективным хотя бы. Мудрым, наконец то. В Европу двери закрыты. Уровень турецкого чемпа точно выше на два размера как минимум. У них есть еврокубки. Легионеры. В Трабзоне люди 24 часа живут футболом как хоккеем в Монреале, если что.
+3
-1
+2
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Глупое сравнение
а говорить не обосновано просто от балды без аргументов что турецкая лига сильнее это не глупо?
+1
0
+1
Ответ reus
По меньшей мере сейчас качество игры Галатасарая и Фенербахче на порядок круче всего футбола РПЛ, не исключая Зенита
По крайней мере, не вижу этих команд в плей-офф ЛЧ. А декларировать можно что угодно. Тем более 99% чемп турции не смотрят
+2
-1
+1
Ответ reus
По меньшей мере сейчас качество игры Галатасарая и Фенербахче на порядок круче всего футбола РПЛ, не исключая Зенита
если б в Турции еще и в футбол играли...)))
+1
0
+1
Старческий маразм или возможно особый вид иронии
+4
-3
+1
Шума то, как будто Роналдо вместо Испании и Реала поехал играть в Турцию. Захотел поиграть заграницей, вот поехал, куда взяли. Лучше там или хуже, там и посмотрит, его карьера и жизнь. Если есть силы и желание, нужно пробовать, а там уж как получится.
+1
0
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Все таки старость страшная вещь....возраст дает знать о себе
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Ответ Сергей Галынский
ОИР развязался что ли? Какой Реал? Сосьедад? Так там уже Захарян
Сарагоса)
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Реал Чалова
+2
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