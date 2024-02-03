Романцев о Чалове и «Трабзонспоре»: «Шило на мыло. Турецкий чемпионат ни в чем не превосходит РПЛ. Давайте подождем приглашения «Реала»!»
Олег Романцев высказался о возможном переходе Федора Чалова в «Трабзонспор».
«Не в обиду будет сказано, но турецкий чемпионат по классу ни в чем не превосходит российский. А «Трабзонспор» далеко не «Монако», куда уходил Головин, и ничуть не сильнее ЦСКА, в котором Чалов вышел на первые роли.
Остается только вопрос денег. Хотя не думаю, что это тот самый случай, когда игрока ждут райские кущи: по этой части Турция — далеко не Саудовская Аравия. Вот если бы возник вариант с «Реалом», то стоило бы проводить Чалова с фанфарами. Это был бы вызов!
А так, извините уж, армейские болельщики, получается, вариант — шило на мыло. Так что давайте подождем приглашения «Реала»!» – сказал экс-тренер «Спартака» и сборной России.