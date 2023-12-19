«Чалов не супертоп даже по меркам РПЛ, но Турцию стоит рассматривать, из топ-5 не будет массы предложений». Дьяков о форварде ЦСКА

Виталий Дьяков не считает Федора Чалова топ-форвардом на уровне Мир РПЛ.

Ранее сообщалось, что Чалов интересен « ».

«Какой-никакой европейский опыт у есть, поэтому почему бы не попробовать снова, если будет возможность и реальное предложение.

Исходя из нынешних реалий и учитывая, что общий уровень нашего чемпионата упал, я бы не сказал, что Чалов – супернападающий. Да, возможно, неплохой, но даже по меркам не супертоп.

Вариант с Турцией точно рассматривать стоит, если правда туда позвали. Из топ-5 европейских чемпионатов не думаю, что будет масса предложений.

Турция может стать неким трамплином в лиги посерьезнее. Расти и раскрываться в чемпионате Турции можно спокойно», – сказал экс-футболист турецкого «Сивасспора» .

25-летний нападающий забил 8 голов в этом сезоне в чемпионате России и в списке бомбардиров уступает лишь Матео Кассьерре из «Зенита» (14). Статистика Федора – здесь.

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