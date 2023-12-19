«Чалов не супертоп даже по меркам РПЛ, но Турцию стоит рассматривать, из топ-5 не будет массы предложений». Дьяков о форварде ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Трабзонспор высшая лига Турция Виталий Дьяков Федор Чалов Футбол

Виталий Дьяков не считает Федора Чалова топ-форвардом на уровне Мир РПЛ.

Ранее сообщалось, что Чалов интересен «Трабзонспору».

«Какой-никакой европейский опыт у Чалова есть, поэтому почему бы не попробовать снова, если будет возможность и реальное предложение.

Исходя из нынешних реалий и учитывая, что общий уровень нашего чемпионата упал, я бы не сказал, что Чалов – супернападающий. Да, возможно, неплохой, но даже по меркам РПЛ не супертоп.

Вариант с Турцией точно рассматривать стоит, если правда туда позвали. Из топ-5 европейских чемпионатов не думаю, что будет масса предложений.

Турция может стать неким трамплином в лиги посерьезнее. Расти и раскрываться в чемпионате Турции можно спокойно», – сказал экс-футболист турецкого «Сивасспора» Дьяков.

25-летний нападающий ЦСКА забил 8 голов в этом сезоне в чемпионате России и в списке бомбардиров уступает лишь Матео Кассьерре из «Зенита» (14). Статистика Федора – здесь.

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16 комментариев
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Какие же все специалисты, даже экс-защитники Спартака-2.
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Это типа Дьяков себя с Чаловым аккуратненько в один ряд поставил? В Турции поиграл, но не более. Вот балда.
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Взять того же Дьякова, поиграл в Турции, потом сразу в европейский чемпионат поехал, а сейчас вообще за ФК Деньги играет)
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ПО трансфермаркету статистика:
72 гола в РПЛ
8 в кубке
4 в еврокубках
гол Камеруну
85 голов
и еще 4 гола в Базеле.
До Клуба Федотова осталось 15 или 11 голов.

Ну, да не похож на топ-форварда😀
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А кто из наших супер топ в рпл?
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Чалов хорош, умён, но не хватает здорового эгоизма, чтобы решать моменты самостоятельно
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На одном из включений на Матч ТВ Дьяков показался несколько отрешённым. Задумался. Здоровья Виталию!
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Да, остаётся только ностальгировать по временам когда в атаке играли Вагнер или Думбия, а теперь Чалов! Трам тарам парам, на губе так поиграть. Понятно дело что не топ, но его топом никто и не считает так что чего возмущаться? ЦСКА сейчас какой - 8-й, так вот для 8-ой команды чемпионата Чалов хорош. А на 1-е место это Чалов должен вытянуть, но не решает, вроде и бегает и забивает, но когда нужно где Чалов, нет Чалова. Правда не в одном Чалове конечно дело, все игроки в команде средненькие, кроме Акинфеева. Так что можно и в Турцию если в ЦСКА мало платят, Турция это конечно трамплин - позовут опять в Цюрих или Монпелье, для Чалова это потолок...
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Ответ Алексей Полиенков
Так он в Турции играл. В турецком футболе явно разбирается.
Как Дзюба?
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Ответ pav11k
Чалов хорош, умён, но не хватает здорового эгоизма, чтобы решать моменты самостоятельно
нормально у него с эгоизмом, там с игровой дисциплиной перебор...
трудно решать моменты когда половину игрового времени приходится отпахать в опорке... а то и в защите
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Ответ Заборостроитель
ПО трансфермаркету статистика: 72 гола в РПЛ 8 в кубке 4 в еврокубках гол Камеруну 85 голов и еще 4 гола в Базеле. До Клуба Федотова осталось 15 или 11 голов. Ну, да не похож на топ-форварда😀
Керж вошёл в клуб Федотова в 23 года, Чалому в апреле 26.... и ему ещё годик для этого точно нужен)
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Как можно было не уехать в Кристал Пэлас
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Супер ТОП был Вагнер,а чалов даже не ТОП.
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Ответ леннорыч-абрамович
Какие же все специалисты, даже экс-защитники Спартака-2.
Так он в Турции играл. В турецком футболе явно разбирается.
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