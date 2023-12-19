«Чалов не супертоп даже по меркам РПЛ, но Турцию стоит рассматривать, из топ-5 не будет массы предложений». Дьяков о форварде ЦСКА
Виталий Дьяков не считает Федора Чалова топ-форвардом на уровне Мир РПЛ.
Ранее сообщалось, что Чалов интересен «Трабзонспору».
«Какой-никакой европейский опыт у Чалова есть, поэтому почему бы не попробовать снова, если будет возможность и реальное предложение.
Исходя из нынешних реалий и учитывая, что общий уровень нашего чемпионата упал, я бы не сказал, что Чалов – супернападающий. Да, возможно, неплохой, но даже по меркам РПЛ не супертоп.
Вариант с Турцией точно рассматривать стоит, если правда туда позвали. Из топ-5 европейских чемпионатов не думаю, что будет масса предложений.
Турция может стать неким трамплином в лиги посерьезнее. Расти и раскрываться в чемпионате Турции можно спокойно», – сказал экс-футболист турецкого «Сивасспора» Дьяков.
25-летний нападающий ЦСКА забил 8 голов в этом сезоне в чемпионате России и в списке бомбардиров уступает лишь Матео Кассьерре из «Зенита» (14). Статистика Федора – здесь.
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72 гола в РПЛ
8 в кубке
4 в еврокубках
гол Камеруну
85 голов
и еще 4 гола в Базеле.
До Клуба Федотова осталось 15 или 11 голов.
Ну, да не похож на топ-форварда😀
трудно решать моменты когда половину игрового времени приходится отпахать в опорке... а то и в защите