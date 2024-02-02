Александр Мостовой: «Любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля. Ненормально, что после 18 туров команда всерьез не претендует на чемпионство»
Александр Мостовой в очередной раз раскритиковал Гильермо Абаскаля.
«Посмотрите на траты «Спартака» – это клуб с большими возможностями. Нельзя считать нормальным, что после 18 туров команда уже всерьез не претендует на чемпионство.
Конечно, в этом вина главного тренера. Ну не хочется снова эту песню заводить. Понятно, что любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.
Напомним, «Спартак» идет пятым в Мир РПЛ с 30 очками. До лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.
Кажется тут такая же история.
Вот и думай)
Казалось бы, ты вроде как любишь этот клуб, так зачем действующему тренеру нервы трепать, к тому же явной ерундой. Нет...
Можно же прийти к выводу, что все футболисты такие, тень на плетень ,так сказать