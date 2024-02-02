Александр Мостовой: «Любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля. Ненормально, что после 18 туров команда всерьез не претендует на чемпионство»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой в очередной раз раскритиковал Гильермо Абаскаля.

«Посмотрите на траты «Спартака» – это клуб с большими возможностями. Нельзя считать нормальным, что после 18 туров команда уже всерьез не претендует на чемпионство.

Конечно, в этом вина главного тренера. Ну не хочется снова эту песню заводить. Понятно, что любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

Напомним, «Спартак» идет пятым в Мир РПЛ с 30 очками. До лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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60 комментариев
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Любой , абсолютно любой !
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+27
Кононов: Подержи моё пиво
+28
-3
+25
Не по теме, но у кого-нибудь еще со приложения спортса вылетает реклама +18?
+15
-2
+13
И откупорив новую бутылку под песню из Горца добавил: "Любой, но должен остаться только один!"
+9
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+8
Не серчай, Царь-батюшка! Этот испанский гастарбайтер просто трон для тебя греет, пока ты эту окаянную бумажку получаешь, которая "тренерской лицензией" называется.
+6
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+6
Сил моих больше нет…
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+5
Ответ Jan Paskel
мы уже давно выкупили, что это ЧатГПТ , а Мостовой не существует
ЦарьГПТ
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Ответ кэпко
Сегодня пятница, легенды ру футбола навеселе с самого утра и готовы генерировать контент
У Мостового каждый день пятница😅
+5
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+4
Да назначьте уже этого нарцисса тренером Спартака, всё равно в Европе не играть, и после 7го тура можно будет отправить в отставку. Хотя бы заткнется на время.
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+4
Хотя бы Мостового взяли тренером Спартака.
+4
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Ответ WelD
Мостовой неудержим! Понесло опять...
мы уже давно выкупили, что это ЧатГПТ , а Мостовой не существует
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К примеру Кононов и Аленичев?
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В свое время у Хазанова был монолог со словами "Который всех критикует, ну этот как его - кретин".
Кажется тут такая же история.
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Ответ City 100 points
Не по теме, но у кого-нибудь еще со приложения спортса вылетает реклама +18?
Вчера было несколько раз
+2
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+2
Всё по делу, Саня жги!) Какого чёрта? В пердив и ты можешь вывести!
+3
-1
+2
Сегодня пятница, легенды ру футбола навеселе с самого утра и готовы генерировать контент
+3
-1
+2
Мостовой неудержим! Понесло опять...
+4
-2
+2
Спартак уже был печиненом 3 тура. Ну, сколько же можно-то?
+5
-3
+2
Ответ City 100 points
Не по теме, но у кого-нибудь еще со приложения спортса вылетает реклама +18?
Одобряю
+1
0
+1
Ответ City 100 points
Не по теме, но у кого-нибудь еще со приложения спортса вылетает реклама +18?
Ну, тут же кажется контекстная реклама, вылазит та реклама, на которых сайтах ты уже побывал.
Вот и думай)
+2
-1
+1
Ответ City 100 points
Не по теме, но у кого-нибудь еще со приложения спортса вылетает реклама +18?
мне тоже на почту отправьте!
+1
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+1
Ответ Анастасия Громова
А покажете примеры на support@sports.ru? Приложение для Android или iOS? Будем разбираться, спасибо.
Андроид, если продолжит вылетать напишу.
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помню как великий комментатор апл Гарри Нэвил пришел тренером в Валенсию. Ему там быстро показали что языком чесать это не делом заниматься
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Ответ brig_Mercury
Да назначьте уже этого нарцисса тренером Спартака, всё равно в Европе не играть, и после 7го тура можно будет отправить в отставку. Хотя бы заткнется на время.
Найдет отмазки
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Интересно, он реально не понимает, что только гадит "Спартаку" подобными высказываниями? Или понимает, но намеренно это делает?

Казалось бы, ты вроде как любишь этот клуб, так зачем действующему тренеру нервы трепать, к тому же явной ерундой. Нет...
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Санька, Саша, Александр! Дорогой мой чиканьщик, Вы кого нибудь когда нибудь хвалите? От кудо столько зависти? Кто тебе мешал, 20 лет назад пойти учиться на тренера? Если, что в Барсе открылась вакансия! Не благодари, не надо!
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Мостового надо тут дозировать а то он своей наигранной, а может и нет, наивностью, пробивает дно.
Можно же прийти к выводу, что все футболисты такие, тень на плетень ,так сказать
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Любой, кроме Мостового.
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Аналитика топ класса. Когда же он на ТВ попадёт?? Сколько можно прятать от нас такой бриллиант? Ух он всем всё сразу объяснит и покажет. Это вам не это!!
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Саша, такими методами тренировать "Спартак" ты всё равно не станешь. Смени пластинку:))
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