Александр Мостовой: «Любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля. Ненормально, что после 18 туров команда всерьез не претендует на чемпионство»

Александр Мостовой в очередной раз раскритиковал Гильермо Абаскаля.

«Посмотрите на траты « » – это клуб с большими возможностями. Нельзя считать нормальным, что после 18 туров команда уже всерьез не претендует на чемпионство.

Конечно, в этом вина главного тренера. Ну не хочется снова эту песню заводить. Понятно, что любой тренер справился бы с работой в «Спартаке» не хуже », – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

Напомним, «Спартак» идет пятым в Мир РПЛ с 30 очками. До лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.