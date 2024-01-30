Мостовой об Абаскале в рейтинге влиятельных людей российского футбола: «Это как меня в топ Министерства сельского хозяйства поставить – человек никогда не играл в футбол. Абсурд, смеялся минут десять!»

Теги Спартак Леонид Федун Сергей Родионов премьер-лига Россия Ринат Дасаев рейтинги Александр Мостовой Олег Романцев Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой не согласен с рейтингом влиятельных людей российского футбола.

«Вчера увидел рейтинг самых влиятельных людей российского футбола, и в этом топе из «Спартака» самым влиятельным признали Абаскаля. Я смеялся минут десять! Ну как такое возможно? Человек даже в футбол никогда не играл, а тут такой абсурд. А где Романцев, Родионов, Дасаев, Мостовой или Федун со своими деньгами? Разве не они самые влиятельные в «Спартаке»?

Наличие Абаскаля в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола равносильно тому, если бы меня поставили в топ влиятельных людей Министерства сельского хозяйства. То есть туда, где ты ни хрена ничего не понимаешь. Полнейший абсурд!» – сказал Мостовой.

Напомним, главный тренер «Спартака» занял 16-е место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола.

Дюков влиятельнее всех в российском футболе по версии «СЭ». Миллер – 2-й, Гинер – 7-й, Карпин – 14-й, Абаскаль – 16-й

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76 комментариев
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как же ему круто, каждый раз, когда надо просто поднять себе настроение, достаточно вспомнить про кого-то типа Абаскаля и день уже удался)
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Попросите Абаскаля высказаться о Мостовом. Журналисты нашлм хайповую тему, а Мостовой от ощущения собственной важности прет как гуся на сковородке.
Одно только но, Мостовой не соображает, что его спрашивают об Абоскале в целях выставить первого клоуном.
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+51
Ответ klingibitor
Попросите Абаскаля высказаться о Мостовом. Журналисты нашлм хайповую тему, а Мостовой от ощущения собственной важности прет как гуся на сковородке. Одно только но, Мостовой не соображает, что его спрашивают об Абоскале в целях выставить первого клоуном.
Он высказывался. И очень политкорректно. Ну а то, что Абаскаль был в академиях Севильи и Барселоны, Царь вряд ли узнает. Негоже всяким Википедиям доверять
+34
-4
+30
Если бы был рейтинг клоунов веселящий народ Мостовой бы был на первом месте с большим отрывом от Ловчева , Губернева и Черданцева
+27
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Дюков и Миллер тоже не играли в футбол, но возглавляют список.
+19
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+18
Я не совсем понимаю как Романцев (при всем уважении) может иметь сейчас на наш футбол влияние. Это все равно что спросить а почему Пеле не дали Золотой Мяч 2023
+18
-2
+16
Ответ over_mars
как же ему круто, каждый раз, когда надо просто поднять себе настроение, достаточно вспомнить про кого-то типа Абаскаля и день уже удался)
Хочу смеяться 5 минут -ахахах
+18
-3
+15
Псевдожурналист, позвонивший Мосту узнать его кликбейтное мнение на эту новость - позор профессии, и просто баба по жизни.
Так же как и все те, кто по любому пуку звонят узнать комментарий Смородской, Червиченко, Белоуса, и каких-то ветеранов Спартака сыгравших за него 8 минут, лет 50 назад.
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Сколько сезонов Мост в Спартаке провел? Чтобы себя в один ряд с Романцевым ставить😄😄
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Согласен с Мостовым. Как можно назначить в Министерство сельского хозяйства человека, который в жизни ни литра молока не дал?
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Ответ Ебздрогыч
Для этого, Саша, надо иметь биологическое образование, диплом!
И арбуз хотя бы раз сто начеканить. Головой...
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а то что первый игравший в футбол находится на 14 месте (Карпин), а все остальные это футбольные функционеры, Александра не удивляет
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Саша, диплом получи, помой голову,начни тренировать. Сколько можно на Абаскале пиариться? Как тренер ты ноль.
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Ответ klingibitor
Попросите Абаскаля высказаться о Мостовом. Журналисты нашлм хайповую тему, а Мостовой от ощущения собственной важности прет как гуся на сковородке. Одно только но, Мостовой не соображает, что его спрашивают об Абоскале в целях выставить первого клоуном.
Возможно, Абаскаль и не знает о существовании Мостового, который следит за каждым его шагом. Мостовой прямо личный биограф Абаскаля 😄
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Мостовой один из самых влиятельных людей в разливайке рядом с домом!
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Ответ Fatony
Все прекрасно он соображает
Значит, у мостового отсутствует чувство собственного достоинства, раз он ведет себя как клоун.
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А это смешно))))
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Миллер самый футболевый футболюга, и Гинер с Медведевым тоже великие футболисты? Мостовой, а не подавиться ли тебе уже своей завистливой слюной, ей богу…
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Хочу смеяться пять минут (из х/ф "Тайна железной двери")
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«Человек даже в футбол не играл» - а не смущает , что на первом и втором месте такие знаменитые в прошлом футболисты как Дюков и Миллер? Ну честно говоря я тоже удивился увидев в списке Абаскаля , а не Матыцина или Жданова , которые принимают решения в Спартаке. Это все-таки рейтинг влиятельных людей в футболе , а положение испанца сейчас такое , что и до лета может не доработать
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Ответ rarog
Я не совсем понимаю как Романцев (при всем уважении) может иметь сейчас на наш футбол влияние. Это все равно что спросить а почему Пеле не дали Золотой Мяч 2023
Таков нынче наш футбол) На багаже 90х
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объясните этому клоуну, что это был не конкурс, кто больше начеканит.
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Правду речеше Царь наш!
Ессно, влияние идёт не от кто сколько где играл. Но
Абаскаль "по влиянию" в Спартаке то в 1ю тройку не входит...
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А там ещё и Слуцкий рядом в этом рейтинге!
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Вот когда поймут такие как Мостовой - из великих игроков мало кто стал великим тренером ! Посмотрите на Хави в Барсе, Пирло в Юве, Лэмпорда и много других великих футболистов! Да Зидан, Кройф ну ещё парочку можно назвать! Но основной вывод прост - не каждый великий футболист становится великим тренером! Вон Хави признался , что огромная разница когда ты играешь в футбол и когда ты тренер!
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Он не играл в футбол, и то какой влиятельный! А кем стал ты?
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Из всего списка только два человека играли в футбол на высоком уровне Карпин и Дзюба !
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Ответ zohan163
Хочу смеяться 5 минут -ахахах
Не все смотрели видимо)
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А я вот в чем то согласен, если правильно интерпретировать слово «влиятельный»
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Ответ avex
У нас Роскосмосом отраслью управлял журналист, и чё?
А у них министры обороны женщины...и чё?))
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