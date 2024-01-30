Мостовой об Абаскале в рейтинге влиятельных людей российского футбола: «Это как меня в топ Министерства сельского хозяйства поставить – человек никогда не играл в футбол. Абсурд, смеялся минут десять!»
Александр Мостовой не согласен с рейтингом влиятельных людей российского футбола.
«Вчера увидел рейтинг самых влиятельных людей российского футбола, и в этом топе из «Спартака» самым влиятельным признали Абаскаля. Я смеялся минут десять! Ну как такое возможно? Человек даже в футбол никогда не играл, а тут такой абсурд. А где Романцев, Родионов, Дасаев, Мостовой или Федун со своими деньгами? Разве не они самые влиятельные в «Спартаке»?
Наличие Абаскаля в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола равносильно тому, если бы меня поставили в топ влиятельных людей Министерства сельского хозяйства. То есть туда, где ты ни хрена ничего не понимаешь. Полнейший абсурд!» – сказал Мостовой.
Напомним, главный тренер «Спартака» занял 16-е место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола.
Дюков влиятельнее всех в российском футболе по версии «СЭ». Миллер – 2-й, Гинер – 7-й, Карпин – 14-й, Абаскаль – 16-й
Одно только но, Мостовой не соображает, что его спрашивают об Абоскале в целях выставить первого клоуном.
Так же как и все те, кто по любому пуку звонят узнать комментарий Смородской, Червиченко, Белоуса, и каких-то ветеранов Спартака сыгравших за него 8 минут, лет 50 назад.
Ессно, влияние идёт не от кто сколько где играл. Но
Абаскаль "по влиянию" в Спартаке то в 1ю тройку не входит...