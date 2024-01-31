Александр Мостовой поделился мнением о строительстве новой арены хоккейного «Спартака».

«Конечно, любой профессиональной команде нужна своя арена, но вспомните, когда я играл в « », то у футбольной команды своего стадиона не было, но от этого результаты не страдали. Надо смотреть на финансовые возможности, у некоторых в хоккее есть сразу две арены.

Может быть, хоккейному «Спартаку» нужен свой , чтобы своя арена появилась? А причем здесь Федун? Играли на других аренах и не было ничего страшного. Да, потом появился Федун, но его же тоже потом критиковали на протяжении многих лет. Он платил всем бешенные деньги, хоть он и построил арену.

Во многих городах есть хорошие дворцы, но команд нет. Можно тогда поставить вопрос: зачем? Команды играют в ВХЛ, МХЛ или еще где-то, все же в не играют. Я много лет прожил за границей, играл в футбол, видел. У нас думают, чем больше будет площадок, дворцов, то от этого и результаты будут хорошие. Но я не видел, чтобы заграницей было много полей или дворцов, но результаты-то у них хорошие.

Если под носом будет дворец, то это не значит, что от этого просто игроки вырастут. Переизбыток – это тоже плохо. У нас и так много уже построено! По мне, у нас нет проблем с хоккейными аренами. Если «Спартак» съедет с Ходынки, то тогда она будет пустовать.

Я вообще застал время, когда сначала ничего не было, потом, когда все появилось. Когда появились богатые люди или запредельно богатые. Но вот когда едешь в какой-то город, который находится в 100 километрах от Москвы, то там 90% пятиэтажек и люди стоят на остановках и замерзают. Лучше думать об этом, а не о том, построят стадион или нет», – сказал бывший футболист сборной России.