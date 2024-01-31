Мостовой о хоккейных дворцах в России: «У нас и так много уже построено, переизбыток – это тоже плохо. В 100 км от Москвы люди на остановках замерзают – лучше думать об этом»

Теги Леонид Федун Спартак Александр Мостовой КХЛ Хоккей

Александр Мостовой поделился мнением о строительстве новой арены хоккейного «Спартака».

«Конечно, любой профессиональной команде нужна своя арена, но вспомните, когда я играл в «Спартаке», то у футбольной команды своего стадиона не было, но от этого результаты не страдали. Надо смотреть на финансовые возможности, у некоторых в хоккее есть сразу две арены.

Может быть, хоккейному «Спартаку» нужен свой Леонид Федун, чтобы своя арена появилась? А причем здесь Федун? Играли на других аренах и не было ничего страшного. Да, потом появился Федун, но его же тоже потом критиковали на протяжении многих лет. Он платил всем бешенные деньги, хоть он и построил арену. 

Во многих городах есть хорошие дворцы, но команд нет. Можно тогда поставить вопрос: зачем? Команды играют в ВХЛ, МХЛ или еще где-то, все же в КХЛ не играют. Я много лет прожил за границей, играл в футбол, видел. У нас думают, чем больше будет площадок, дворцов, то от этого и результаты будут хорошие. Но я не видел, чтобы заграницей было много полей или дворцов, но результаты-то у них хорошие.

Если под носом будет дворец, то это не значит, что от этого просто игроки вырастут. Переизбыток – это тоже плохо. У нас и так много уже построено! По мне, у нас нет проблем с хоккейными аренами. Если «Спартак» съедет с Ходынки, то тогда она будет пустовать.

Я вообще застал время, когда сначала ничего не было, потом, когда все появилось. Когда появились богатые люди или запредельно богатые. Но вот когда едешь в какой-то город, который находится в 100 километрах от Москвы, то там 90% пятиэтажек и люди стоят на остановках и замерзают. Лучше думать об этом, а не о том, построят стадион или нет», – сказал бывший футболист сборной России. 

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93 комментария
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По-моему Мостовой даже в этой сфере более компетентен, чем в современном футболе
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Звучит как начало предвыборной кампании в госдуму
+92
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+90
Маэстро, мое почтение! Не ожидал.
У нас в НСК (город разросся нереально) не хватает нихрена, от станций метро до урн и скамеек, зато построили новый ЛДС и спецом к нему станцию))))))
+60
-3
+57
Ответ kirovspb
Какой же царь заботливый
Жалко не тот )
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-1
+46
Замерзают на остановках? Так пусть мяч чеканят, мышцы прогревают. Совсем Мостовой забыл свои же основы.
+43
-7
+36
Какой же царь заботливый
+31
0
+31
Ответ Николай Корягин
Звучит как начало предвыборной кампании в госдуму
Бери выше, царь все-таки)
+26
-1
+25
Александр Мудрый! 30 лет играл в футбол, знает все проблемы народа и как ему помочь
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-2
+16
Ответ Simplicissimus
Маэстро, мое почтение! Не ожидал. У нас в НСК (город разросся нереально) не хватает нихрена, от станций метро до урн и скамеек, зато построили новый ЛДС и спецом к нему станцию))))))
Не станцию, а выход из метро и тот уже 3-й год не могут достроить.
Да и Сибирь на новом льду лучше играть не стала.
+15
-1
+14
«Я много лет прожил за границей, играл в футбол, видел.» (с)

Такими темпами, Царь скоро не тренером а иноагентом станет)
+16
-2
+14
Мостовой-2024!
+13
-2
+11
Мостовой-кандидат от народа!
+10
0
+10
А в чем он не прав? Не думал что такое напишу на слова Царя
+12
-2
+10
Ответ Марсель Объелся
По-моему Мостовой даже в этой сфере более компетентен, чем в современном футболе
В России две беды: избыток хоккейных арен и холод на остановках))
+9
-1
+8
Царя в президенты! Нет, что-то не так. Царя в Цари!
+7
-1
+6
Ответ Николай Корягин
Звучит как начало предвыборной кампании в госдуму
Так у него и лозунг предвыборный уже есть: «Не чеканил мяч, не гражданин своей страны!»
+7
-2
+5
Выдал базу.
+5
-1
+4
а в Москве отапливаемые остановки и люди там не замерзают? расскажите пожалуйста, я с деревни, только на прошлой неделе стиралку с Украины привезли
+6
-2
+4
Ответ Фарид Харисов
Замерзают на остановках? Так пусть мяч чеканят, мышцы прогревают. Совсем Мостовой забыл свои же основы.
Они не достойны чеканить - на профессиональном уровне не играли
+4
0
+4
Царь подумал о народе :))
+3
0
+3
Да у нас и с обычными дворцами всё неплохо :) Точнее не у нас, а у них )
+3
-1
+2
Вот тут многие подкалывают Мостового, а в чём он не прав? В моём городе тоже ледовый дворец построили, а команды хоккейной нет. На кой хрен его строили? Играет какая-то молодёжка. Так, для понта, шайбу гоняют. Зато как зима, так город превращается в огромную пробку, т.к. до уборки снега нет никому дела. Лежит на дорогах и во дворах пока не растает. Прав Мостовой и это не предвыборный лозунг. Не тем вопросам и проблемам уделяется внимание в нашей стране.
+3
-1
+2
Ответ Simplicissimus
Маэстро, мое почтение! Не ожидал. У нас в НСК (город разросся нереально) не хватает нихрена, от станций метро до урн и скамеек, зато построили новый ЛДС и спецом к нему станцию))))))
1. Построили станцию не спецом к стадиону, а стадион около станции.
2 Не построили, а доставшуюся в наследие достроили.
3. Не достроили, а пока еще не достроили.

Как-то так.
+2
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Ответ Егозово
Мостовой-кандидат от народа!
Царь от народа)
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Ответ ЦСКА1960
что такое НСК?
Новосибирск
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На святое покусился, сейчас Третьяк с Фетисовым как выйдут!
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Царь возомнил себя Богом:
«Я вообще застал время, когда сначала ничего не было…»
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Можно тогда поставить вопрос: зачем? Команды играют в ВХЛ, МХЛ или еще где-то, все же в КХЛ не играют. Я много лет прожил за границей, играл в футбол, видел.
.....
Много играл в футбол, видел.))) Логично, чё
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Ответ Виктор Войнов
вместо остановок строить дворцы, что бы люди грелись?
Автобусные дворцы, чтобы царское сердце не холодело.
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Ответ estoico
в Москве на одного жителя в среднем 4 автобуса, два такси и ветка метро. Стоит выйти на улицу, подлетают все сразу и бьются за клиента. Как тут замёрзнешь?
пару лет назад прилетал в мск, вышел на Павелецком если не ошибаюсь на улицу, мин 5 ждал автобус, замерз и вызвал такси. его тоже несколько минут ждал. короче как в Краснодаре, никто за меня не дрался особо)
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