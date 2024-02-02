«Спартак» и Газизов урегулировали конфликт по судебным спорам: «Любой мир лучше войны. Условия соглашения не будут разглашены» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Шамиль Газизов деньги Футбол

Юрист «Спартака» рассказала об урегулировании конфликта с Шамилем Газизовым.

Газизов занимал пост гендиректора красно-белых с июля по декабрь 2020 года.

«Спартак» и Шамиль Газизов по всем искам договорились о мирном урегулировании конфликтов. Условия соглашения не будут разглашены, это конфиденциальная информация. Но стороны пришли к определенным соглашениям и условиям, соглашение пока не подписано, оно находится в обсуждении сторон, но все идет к тому, что стороны заключат соглашение по всем судебным спорам.

Устная договоренность об урегулировании всех споров между «Спартаком» и Шамилем Газизовым есть, они будут решены путем медиативного соглашения. С человеческой точки зрения, любой мир лучше войны», – сказала Татьяна Завьялова.

Судебные разбирательства между «Спартаком» и Газизовым идут с 2021 года. Функционер требовал взыскать с клуба задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. Красно-белые, в свою очередь, подавали к Газизову встречный иск.

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12 комментариев
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Ну когда так пафосно говорят после конфликта, значит достигли обоюдовыгодных условий.
То бишь Газизов конечно не получил полную сумму того на что претендовал ранее, но и и в накладе явно не остался и Спартаку таки пришлось раскошелиться, а обещали что этому шарлатану ни копейки не заплатят)
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Судя по тому, что и как оправдывается юрист Спартака, отжал-таки хитрый земляк Заремы денежки
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получается что Газизов нагнул спартак ха ха
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+2
Ответ Менн
Какой дурак с ним договоры заключал?
Леонид Салихов
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Какой дурак с ним договоры заключал?
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Наконец-то.
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Кому же в голову пришло взять такое на работу?
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Таки добил.
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Еще бы чуть чуть и Спартак превратился бы в
Спартак Башкортостан
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думаю, ему на бумажке написали "50 млн." и дали ему. Шамиль доволен
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