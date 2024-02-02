«Спартак» и Газизов урегулировали конфликт по судебным спорам: «Любой мир лучше войны. Условия соглашения не будут разглашены» 

Юрист «Спартака» рассказала об урегулировании конфликта с Шамилем Газизовым.

Газизов занимал пост гендиректора красно-белых с июля по декабрь 2020 года.

« » и Шамиль Газизов по всем искам договорились о мирном урегулировании конфликтов. Условия соглашения не будут разглашены, это конфиденциальная информация. Но стороны пришли к определенным соглашениям и условиям, соглашение пока не подписано, оно находится в обсуждении сторон, но все идет к тому, что стороны заключат соглашение по всем судебным спорам.

Устная договоренность об урегулировании всех споров между «Спартаком» и есть, они будут решены путем медиативного соглашения. С человеческой точки зрения, любой мир лучше войны», – сказала Татьяна Завьялова.

Судебные разбирательства между «Спартаком» и Газизовым идут с 2021 года. Функционер требовал взыскать с клуба задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. Красно-белые, в свою очередь, подавали к Газизову встречный иск.