«Спартак» и Газизов урегулировали конфликт по судебным спорам: «Любой мир лучше войны. Условия соглашения не будут разглашены»
Юрист «Спартака» рассказала об урегулировании конфликта с Шамилем Газизовым.
Газизов занимал пост гендиректора красно-белых с июля по декабрь 2020 года.
«Спартак» и Шамиль Газизов по всем искам договорились о мирном урегулировании конфликтов. Условия соглашения не будут разглашены, это конфиденциальная информация. Но стороны пришли к определенным соглашениям и условиям, соглашение пока не подписано, оно находится в обсуждении сторон, но все идет к тому, что стороны заключат соглашение по всем судебным спорам.
Устная договоренность об урегулировании всех споров между «Спартаком» и Шамилем Газизовым есть, они будут решены путем медиативного соглашения. С человеческой точки зрения, любой мир лучше войны», – сказала Татьяна Завьялова.
Судебные разбирательства между «Спартаком» и Газизовым идут с 2021 года. Функционер требовал взыскать с клуба задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. Красно-белые, в свою очередь, подавали к Газизову встречный иск.
То бишь Газизов конечно не получил полную сумму того на что претендовал ранее, но и и в накладе явно не остался и Спартаку таки пришлось раскошелиться, а обещали что этому шарлатану ни копейки не заплатят)
Спартак Башкортостан