Анчелотти недоволен судьей игры с «Хетафе»: «Я сказал, что на Браиме был пенальти, а он показал мне желтую»

Карло Анчелотти остался недоволен судейством Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

После игры с « » (2:0) главный тренер «Реала» направился к арбитру и начал с ним спорить. Вероятно, одной из причин было решение не назначать пенальти после падения в конце матча 20-го тура .

«Я не хочу об этом говорить. Он показал мне желтую карточку. Я сказал, что, как мне кажется, там пенальти.

Мы провели хороший матч и лидируем в таблице. Если мы победим в следующих двух играх (против «Атлетико» и «Жироны» – прим. Sports.ru), у нас будет на шесть очков больше – будет здорово.

, думаю, быстро оправится от повреждения. У нас есть два дня на то, чтобы поставить его на ноги. Он получил сильный удар по бедру», – заявил главный тренер « ».