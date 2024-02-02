Анчелотти недоволен судьей игры с «Хетафе»: «Я сказал, что на Браиме был пенальти, а он показал мне желтую»
Карло Анчелотти остался недоволен судейством Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.
После игры с «Хетафе» (2:0) главный тренер «Реала» направился к арбитру и начал с ним спорить. Вероятно, одной из причин было решение не назначать пенальти после падения Браима Диаса в конце матча 20-го тура Ла Лиги.
«Я не хочу об этом говорить. Он показал мне желтую карточку. Я сказал, что, как мне кажется, там пенальти.
Мы провели хороший матч и лидируем в таблице. Если мы победим в следующих двух играх (против «Атлетико» и «Жироны» – прим. Sports.ru), у нас будет на шесть очков больше – будет здорово.
Рюдигер, думаю, быстро оправится от повреждения. У нас есть два дня на то, чтобы поставить его на ноги. Он получил сильный удар по бедру», – заявил главный тренер «Реала».
Анчелотти учёл ошибки предыдущего матча. Полностью угадал с составом. Все свежие в прекрасной форме, особенно Хоселу. В воскресенье будет очень жарко на Бернабеу
Какие вопросы?
Барсаглоры к ответу, как так-то.
Незафиксированных фолов никак не меньше 10!
Реал: 5 фолов - 2 жёлтых+жёлтая Анчелотти. И жёлтую выдал Тчуамени, срезав самым его с матча с АТМ
+ непоставленный очередной 100% пенальти, но это же относится к незафиксированным фолам.
Это второй матч в сезоне, в котором исключительно только Бенгоэчеа нас жёстко засуживает, первый в Севильи закончился в ничью 1-1. И вы будете ещё что-то гнать после такой наглости, рассказывая, что кто-то помогает Реалу?
Но я боюсь Вы не смотрели последний матч Атлетико
У них состав 11 человек )
Вчера пока не вышла основа с Раей Пеликаном были большие проблемы .
Еще и Еврокубки не начинались , а сил уже нет никаких …
Свежий относительно только Мемфис , который и половины игр не отыграл .
Нет . Не сдюжить Атлетико - если только чудо
А если серьёзно, то много результативных ошибок допускают, но я бы не стал говорить что подсуживают Реалу или Барселоне. Ошибаются во всех матчах, но внимание лишь к ошибкам в матчах двух указанных клубов (особенно если в пользу Реала или Барсы).