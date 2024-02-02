Анчелотти недоволен судьей игры с «Хетафе»: «Я сказал, что на Браиме был пенальти, а он показал мне желтую»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Хетафе Ла Лига судьи Антонио Рюдигер Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Браим Диас Футбол

Карло Анчелотти остался недоволен судейством Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

После игры с «Хетафе» (2:0) главный тренер «Реала» направился к арбитру и начал с ним спорить. Вероятно, одной из причин было решение не назначать пенальти после падения Браима Диаса в конце матча 20-го тура Ла Лиги.

«Я не хочу об этом говорить. Он показал мне желтую карточку. Я сказал, что, как мне кажется, там пенальти.

Мы провели хороший матч и лидируем в таблице. Если мы победим в следующих двух играх (против «Атлетико» и «Жироны» – прим. Sports.ru), у нас будет на шесть очков больше – будет здорово.

Рюдигер, думаю, быстро оправится от повреждения. У нас есть два дня на то, чтобы поставить его на ноги. Он получил сильный удар по бедру», – заявил главный тренер «Реала».

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36 комментариев
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Очевидное пенальти, не понимаю, почему ВАР не вмешался. С другой стороны, Бенгоэчеа и ВАР не указ. Отвратительное засуживание с его стороны в очередном матче. Реал сфолил в первые 40 минут 1 раз и получил столько же жёлтых, сколько и Хетафе, тут просто не хватает эпитетов по поводу произвола этого ручного свистка бчк.
+38
-4
+34
Пенальти 100%
Анчелотти учёл ошибки предыдущего матча. Полностью угадал с составом. Все свежие в прекрасной форме, особенно Хоселу. В воскресенье будет очень жарко на Бернабеу
+22
-2
+20
Долбанутие судье пошли нинче , почти в каждом чемпионате и в каждом туре какая то каша (без предвзятости к какой либо команде)
+15
-1
+14
Судья весь матч против Реала свистел.
+9
-4
+5
Бенгоэчеа же судил, фанат Барселоны, удаливший Роналду в Суперкубке 2017

Какие вопросы?
+8
-3
+5
Ответ Гномович!
Не смотрел матч, кто может подсказать как сыграл Интер Майами???
Они 6 голов смотрели в повторе как Ливерпуль разыгрывает угловой против барсы.
+5
-2
+3
А почему спортс не публикует новости, как не поставили пенальти? Или только когда на Реале ошибаются судьи только тогда удобно накидывать?))
+6
-3
+3
Ответ Гномович!
Не смотрел матч, кто может подсказать как сыграл Интер Майами???
Как еще может играть любительская команда из американской медиалиги?!
+3
-1
+2
Железный пенальти не поставил, угловой не дал, в первом тайме игроки Хетафе очень грубо играли против Хоселу, и не одной жёлтой за это не дал судья!
Барсаглоры к ответу, как так-то.
+5
-3
+2
Ух, Реал-Жирона огненно конечно будет 🔥🔥
+2
0
+2
Ответ OldRedWhite
Ателетико проиграет без шансов ! У них состав 11 человек ) Вчера пока не вышла основа с Раей Пеликаном были большие проблемы . Еще и Еврокубки не начинались , а сил уже нет никаких … Свежий относительно только Мемфис , который и половины игр не отыграл . Нет . Не сдюжить Атлетико - если только чудо
хз, от них же в кубке недавно отлетели и не сказать что не по игре, очень даже по игре
+2
-1
+1
Ответ OldRedWhite
Ателетико проиграет без шансов ! У них состав 11 человек ) Вчера пока не вышла основа с Раей Пеликаном были большие проблемы . Еще и Еврокубки не начинались , а сил уже нет никаких … Свежий относительно только Мемфис , который и половины игр не отыграл . Нет . Не сдюжить Атлетико - если только чудо
Ахахах. Реал и сам этот ,,Раййе Пеликан,, никак обыграть не может. То ничья то поражение
+1
0
+1
Ответ Эден Азаров
Спецом не поставили пенальти в матче, где Реал уже обеспечил себе результат, чтоб могли говорить, мол «видите, нас тоже засуживают, а вы ноете»
🤯
+2
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+1
Не смотрел матч, кто может подсказать как сыграл Интер Майами???
+3
-2
+1
Кажется в Испании уже даже судьи недовольны судьями
+2
-1
+1
Ответ Эден Азаров
Спецом не поставили пенальти в матче, где Реал уже обеспечил себе результат, чтоб могли говорить, мол «видите, нас тоже засуживают, а вы ноете»
Хетафе: 18 зафиксированных фолов - 1 жёлтая,

Незафиксированных фолов никак не меньше 10!

Реал: 5 фолов - 2 жёлтых+жёлтая Анчелотти. И жёлтую выдал Тчуамени, срезав самым его с матча с АТМ

+ непоставленный очередной 100% пенальти, но это же относится к незафиксированным фолам.

Это второй матч в сезоне, в котором исключительно только Бенгоэчеа нас жёстко засуживает, первый в Севильи закончился в ничью 1-1. И вы будете ещё что-то гнать после такой наглости, рассказывая, что кто-то помогает Реалу?
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Ответ Алекс Самойлов
Ахахах. Реал и сам этот ,,Раййе Пеликан,, никак обыграть не может. То ничья то поражение
Буду только рад ошибиться , поскольку скорее сочувствую Атлетико , нежели Реалу )
Но я боюсь Вы не смотрели последний матч Атлетико
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Ответ Гномович!
Не смотрел матч, кто может подсказать как сыграл Интер Майами???
Ты же сидел на лавке, сославшись на липовую травму, и всё сам видел
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Анчи включил режим Чапи?.. Зачем ты болтаешь с судьями?.. Можно и красную было влепить.. Не нравится - подавай протест..
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Ответ Cruel Snake
Пенальти 100% Анчелотти учёл ошибки предыдущего матча. Полностью угадал с составом. Все свежие в прекрасной форме, особенно Хоселу. В воскресенье будет очень жарко на Бернабеу
Ателетико проиграет без шансов !
У них состав 11 человек )
Вчера пока не вышла основа с Раей Пеликаном были большие проблемы .
Еще и Еврокубки не начинались , а сил уже нет никаких …
Свежий относительно только Мемфис , который и половины игр не отыграл .
Нет . Не сдюжить Атлетико - если только чудо
+2
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Ответ VuNePonimaete
Может им финансирование сократили? Вот и работают спустя рукава
Судьи ла лиги самые высокооплачиваемые судьи топ-5 с отрывом
0
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0
Ответ 2nq7wq95fh
Долбанутие судье пошли нинче , почти в каждом чемпионате и в каждом туре какая то каша (без предвзятости к какой либо команде)
Может им финансирование сократили? Вот и работают спустя рукава
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Боже, это судейство... История не закончится никогда, такое ощущение.
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Судейка откровенно поплыл, он думает, если Реал ведет можно не ставить очевидные пенали
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Я думаю, будь Браим поопытнее не пытался бы встать, тогда у судьи не было бы варианта не ставить, а так он продолжил атаку, думаю по этому и вар не вмешался
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Спецом не поставили пенальти в матче, где Реал уже обеспечил себе результат, чтоб могли говорить, мол «видите, нас тоже засуживают, а вы ноете»
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Первое место по ляпам судей АПЛ не даёт покоя испанским судьям. Изо всех сил стараются не отставать.
А если серьёзно, то много результативных ошибок допускают, но я бы не стал говорить что подсуживают Реалу или Барселоне. Ошибаются во всех матчах, но внимание лишь к ошибкам в матчах двух указанных клубов (особенно если в пользу Реала или Барсы).
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На клубном ТВ обсудят)
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