Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Осасуну», «Атлетико» против «Райо», «Реал» завтра сыграет с «Хетафе»
В Ла Лиге проходят перенесенные матчи 20-го тура.
В среду «Барселона» одолела «Осасуну» (1:0), «Атлетико» играет с «Райо Вальекано».
В четверг «Реал» сыграет с «Хетафе» на выезде.
20-й тур
Перенесенные матчи
- Дата проведения
- 31 января, 21.00, «Олимпик Льюис Компанис»
- Гол:
- 1:0 – 63 Роке.
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Барселона –
Пенья, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри (Ромеу, 77), Ферран Торрес (Лопес, 7; Роке, 62), Ямаль, Левандовски.
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Осасуна –
Фернандес, Аресо, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Эррандо, Мохика, Торро (Ибаньес, 83), Монкайола (Барха, 83), Орос (Брашанац, 68), Арнаис (Рауль Гарсия, 68), Будимир (Рубен Гарсия, 68).
- Предупреждения:
- Унаи Гарсия (16), Педри (53).
- Удаление:
- Унаи Гарсия (67).
- Дата проведения
- 31 января, 23.00, «Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Эрмосо, Рейнилду, Витцель, Льоренте (Де Поль, 58), Рикельме (Лино, 58), Сауль (Коке, 69), Барриос, Вермерен (Молина, 46), Корреа (Гризманн, 58), Депай.
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Рациу (Балиу, 64), Лежен, Аридане, Эспино, Чаваррия, Трехо, Де Фрутос, Гарсия, Паласон, Кике Перес (Крешпу, 64), Оскар Валентин, Камельо.
- Предупреждения:
- Кике Перес (38), Паласон (60).
- Дата проведения
- 1 февраля, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.