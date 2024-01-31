Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Осасуну», «Атлетико» против «Райо», «Реал» завтра сыграет с «Хетафе»

В Ла Лиге проходят перенесенные матчи 20-го тура.

В среду « » одолела «Осасуну» (1:0), « » играет с « ».

В четверг « » сыграет с « » на выезде.

20-й тур

Перенесенные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги