Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Осасуну», «Атлетико» против «Райо», «Реал» завтра сыграет с «Хетафе»

Теги Барселона Реал Мадрид Осасуна Хетафе Атлетико Ла Лига результаты Райо Вальекано Футбол

В Ла Лиге проходят перенесенные матчи 20-го тура.

В среду «Барселона» одолела «Осасуну» (1:0), «Атлетико» играет с «Райо Вальекано». 

В четверг «Реал» сыграет с «Хетафе» на выезде.

Чемпионат Испании

20-й тур

Перенесенные матчи

Барселона – Осасуна 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
31 января, 21.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 63 Роке.
БарселонаПенья, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри (Ромеу, 77), Ферран Торрес (Лопес, 7; Роке, 62), Ямаль, Левандовски.
ОсасунаФернандес, Аресо, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Эррандо, Мохика, Торро (Ибаньес, 83), Монкайола (Барха, 83), Орос (Брашанац, 68), Арнаис (Рауль Гарсия, 68), Будимир (Рубен Гарсия, 68).
Предупреждения:
Унаи Гарсия (16), Педри (53).
Удаление:
Унаи Гарсия (67).

 

Атлетико – Райо Вальекано 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
31 января, 23.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 35 Рейнилду, 1:1 – 42 Гарсия.
АтлетикоОблак, Эрмосо, Рейнилду, Витцель, Льоренте (Де Поль, 58), Рикельме (Лино, 58), Сауль (Коке, 69), Барриос, Вермерен (Молина, 46), Корреа (Гризманн, 58), Депай.
Райо ВальеканоДимитриевски, Рациу (Балиу, 64), Лежен, Аридане, Эспино, Чаваррия, Трехо, Де Фрутос, Гарсия, Паласон, Кике Перес (Крешпу, 64), Оскар Валентин, Камельо.
Предупреждения:
Кике Перес (38), Паласон (60).

Хетафе – Реал Мадрид
Дата проведения
1 февраля, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

31 комментарий
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Судьи включились - уже две пенки не дали Осасуне.
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Ух какой шикарный пас и красивый гол!
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с победой родная Барселона! буду как истинный фанат верить в тебя в этом сезоне!
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Никогда такого не было и вот опять. Судья опять не ставит 100% пенальти в ворота бчк. Все по конспектам эвребе.
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Позор Осасуне,уже 25 минут играют и до сих пор не воткнули середняку)
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Как там Борса. Снова ее возят?
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ооо, снова прощают мастера рукопашного боя, с каких пор не ставят пенальти за игру рукой, да ногой не коснулся, а рука то было )))
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Будет смешно, если Хави уволят еще до конца сезона 🤣
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эх Ямал ....
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Ответ predMBAPPE
Привет всем. Уже не знаю чего запасаться, чипсов или валидола на матч Барсы...
Запасайся 4 от Осасуны)
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Интересно какая из Осасун победит))
+5
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у Реала очень сложный февраль месяц, у Барселоны легче. Ох как может все резко изменится
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Ответ FINT\REDONDO
Витор Нырке
Роке с почином.Надеемся , что у него получится в барсе и он станет монстром.
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Ответ Boni R
Мне кажется Барселона будет играть лучше, когда Хави объявил о своём уходе летом, то есть и с Хави груз ушёл,и с игроков, игра будет абсолютно другой, уверен в этом.
Ну как? Лучше? Даже уход такого физрухави не позволит этому сброду показывать внятный футбол
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Ответ Boni R
тебе не привыкать)
Комментарий удален модератором
Ответ войд
Запасайся 4 от Осасуны)
на телефоне автовыключение экрана убрал, 103 приготовил набрать, если совсем плохо будет дело)
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Ответ войд
Запасайся 4 от Осасуны)
тебе не привыкать)
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рела в гостях у хетафе. будет очень сложно реалу
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Витор Нырке
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Во что играет Барса,как это называется?
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Мне кажется Барселона будет играть лучше, когда Хави объявил о своём уходе летом, то есть и с Хави груз ушёл,и с игроков, игра будет абсолютно другой, уверен в этом.
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