Тикнизян о «Зените»: «Есть небольшая злость на то, как все раздули, не зная подробностей и нюансов. Не вижу смысла что-то объяснять»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян прокомментировал ситуацию с возможным переходом в «Зенит».

– Не могу не спросить: насколько на тебя повлияла шумиха, связанная с возможным переходом в «Зенит»?

– На меня она абсолютно никак не повлияла.

Я думаю, что есть много людей, которые очень часто читают какие-то спортивные новости, издания, смотрят ютуберов, блогеров, которые абсолютно не знакомы с ситуацией.

Есть небольшая злость на то, как все раздули, не зная подробностей и нюансов. Но опять же меня это не касается. Я выхожу на поле и делаю свою работу. Это для меня самое главное.

Рад, что большая часть людей, наших болельщиков, с адекватной точки зрения смотрит на ситуацию. Не вижу смысла здесь что-то объяснять, вдаваться в подробности.

Важно, что я здесь, на футбольном поле. Слава Богу, здоров, могу тренироваться со своей командой, играть контрольные матчи и готовиться к сезону, – сказал футболист «Локомотива» Наир Тикнизян.

Переход Тикнизяна в «Зенит» не нужен никому, кроме «Локо». Вам не показалось

36 комментариев
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Тикнизян и сам с женой нормально раздувал
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Не удалось нагнуть Зенит, они его оценили по достоинству.
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Ответ uchiyamada
как же нам узнать подробности, если ты не хочешь в них вдаваться?
"Да как же тебя понять, коли ты ничего не говоришь?" ©
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как же нам узнать подробности, если ты не хочешь в них вдаваться?
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Так это утка твоя тупая раздула
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Ответ Bergkamp007
Отказать Зениту = иметь яйца
И не иметь амбиций.
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Тикнизян о «Зените»: «Есть небольшая злость на то, что каких-то два ляма пожалели. Барыги!»
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«На меня это никак не повлияло, но есть небольшая злость».
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А какие подробности? Хотел раздуть контракт на 2 мульта, обломался. Конечно злость
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Так жена господина Тикнизяна сама все в интервью и раздула)
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Ответ Bergkamp007
Отказать Зениту = иметь яйца
"Отказать Зениту" - это не попытаться выторговать себе неадекватно высокую зарплату, которую не стали платить ;)
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Да чего уж,удачи в дальнейшей карьере и надо перевернуть этот лист для всех.
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Ответ ZarvuR2020
Тикнизян и сам с женой нормально раздувал
Это другое😄
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Ответ [ADO]
Несешь ерунду. То, что Наир сознательно завысил личку свидетельствует лишь об одном, что он не хотел переходить в Зенит, а переход был инициативой Локо. Хотели срубить денег. В такой ситуации парень просто решил, если и садиться на лавку и ставить крест на карьере, то тогда уже на исключительных условиях. А не получится и хорошо. Не особенно и хотелось.
Воу, воу, так ерунда то моя в чём? )) Локо готов был его продать - факт. Тикнизян - запросил личку, которую не стал платить Зенит - факт. Может ли он оказаться в Зените в следующие ТО - да весьма вероятно.
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Ответ SPB Patriot
Так жена господина Тикнизяна сама все в интервью и раздула)
Каком интервью?
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Ответ MAXIMum1
И не иметь амбиций.
Апхахахахахаха!
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Ответ Кирилл Демченко
а можно узнать какая точка зрения адекватная ?
Конечно наша! (∩ ͡° ͜ʖ ͡°)⊃━☆ﾟ
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Ответ uchiyamada
как же нам узнать подробности, если ты не хочешь в них вдаваться?
да на кой, ты ком/му нужен, подробности тебе рассказывать))
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а можно узнать какая точка зрения адекватная ?
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Ответ Максим Столбов
Не удалось нагнуть Зенит, они его оценили по достоинству.
Артур ваш, с лавки в Бразилии, за 15 млн$ - очень достойно )))))))
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Ответ Максим Столбов
Не удалось нагнуть Зенит, они его оценили по достоинству.
Был бы Тикнизиньо, дали бы 4 ляма
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Наир Такнильзян
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Ответ Антон Огурцов
Комментарий скрыт
Комментарий удален пользователем
Так и сказал бы что бабу свою Медведеву проиграл!
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А может быть ТИКНИЗЯНУ лучше на МАТЧ ТВ перейти к супруге??? За эти две недели информации набралось на целый фильм.
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Заголовок провокационный и несколько искажающий содержание. Всё же он высказался не о Зените, а о "шумихе вокруг перехода в Зенит". А вообще слишком много внимания Наиру. Парень попробовал прогнуть Зенит на дополнительные полляма - не получилось. Возможно, к лету умерит аппетиты и всё-таки перейдёт. Не перейдет - сможет рассказывать о верности и счастье игры за Локо.
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Что в нем особенного?
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Я выхожу на пляж и делаю свое дело...
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Кто тут что раздул, Ромашкину раздули???
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Все было вроде хорошо, но тут прилетела птица обломинго )
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