Тикнизян о «Зените»: «Есть небольшая злость на то, как все раздули, не зная подробностей и нюансов. Не вижу смысла что-то объяснять»

Наир Тикнизян прокомментировал ситуацию с возможным переходом в «Зенит».

– Не могу не спросить: насколько на тебя повлияла шумиха, связанная с возможным переходом в « »?

– На меня она абсолютно никак не повлияла.

Я думаю, что есть много людей, которые очень часто читают какие-то спортивные новости, издания, смотрят ютуберов, блогеров, которые абсолютно не знакомы с ситуацией.

Есть небольшая злость на то, как все раздули, не зная подробностей и нюансов. Но опять же меня это не касается. Я выхожу на поле и делаю свою работу. Это для меня самое главное.

Рад, что большая часть людей, наших болельщиков, с адекватной точки зрения смотрит на ситуацию. Не вижу смысла здесь что-то объяснять, вдаваться в подробности.

Важно, что я здесь, на футбольном поле. Слава Богу, здоров, могу тренироваться со своей командой, играть контрольные матчи и готовиться к сезону, – сказал футболист « » .

Переход Тикнизяна в «Зенит» не нужен никому, кроме «Локо». Вам не показалось