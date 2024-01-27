«Локо» покупает Ньямси у «Страсбура» за 3,5 млн евро и бонусы. Защитник подпишет контракт на 3,5 года (Иван Карпов)

Жерзино Ньямси перейдет в «Локомотив».

Московский клуб и « » согласовали трансфер 27-летнего защитника. Железнодорожники заплатят 3,5 миллиона евро и бонусы, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Футболист уже получил российскую визу и вскоре должен вылететь на медосмотр. Он подпишет контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне Лиги 1 провел 13 матчей. Подробную статистику француза можно найти здесь.