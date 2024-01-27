«Локо» покупает Ньямси у «Страсбура» за 3,5 млн евро и бонусы. Защитник подпишет контракт на 3,5 года (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Страсбур Жерзино Ньямси Футбол

Жерзино Ньямси перейдет в «Локомотив».

Московский клуб и «Страсбур» согласовали трансфер 27-летнего защитника. Железнодорожники заплатят 3,5 миллиона евро и бонусы, сообщает инсайдер Иван Карпов. 

Футболист уже получил российскую визу и вскоре должен вылететь на медосмотр. Он подпишет контракт на 3,5 года. 

В текущем сезоне Лиги 1 Ньямси провел 13 матчей. Подробную статистику француза можно найти здесь

20 комментариев
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Отличная новость. Ждём в составе команды. Надеюсь, что усилит игру в защите.💪
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Дай Бог без травм! Статный опытный ЦЗ, надеюсь добавит уверенности и спокойствия в обороне!
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Отлично, в центр защиты по-любому нужен ещё один опытный игрок, ждём официального подтверждения теперь
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Ответ Зелёный гопник
Последнее время сидит на банке, хотя до этого часто играл в старте… Либо травма была или проиграл конкуренцию.
Transfermarkt пишет про травму мышц брюшного пресса
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Последнее время сидит на банке, хотя до этого часто играл в старте…
Либо травма была или проиграл конкуренцию.
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Бабаев!Учись,сцуко!)
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Кузьмичева в качестве кешбека туда отправьте. Хуже не будет
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Защитник неплохой и ценник адекватный.
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Ништяк, ждём
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195 рост 91 вес - внушительно
Новый Кристофер Самба пожаловал, с угловых должен прилично забивать
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Ответ Евгений Цыбулин
Бабаев!Учись,сцуко!)
Он как узнает про 3,5 ляма, так сразу давление подскочит. Если бы бесплатно…)
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