«Локо» покупает Ньямси у «Страсбура» за 3,5 млн евро и бонусы. Защитник подпишет контракт на 3,5 года (Иван Карпов)
Жерзино Ньямси перейдет в «Локомотив».
Московский клуб и «Страсбур» согласовали трансфер 27-летнего защитника. Железнодорожники заплатят 3,5 миллиона евро и бонусы, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Футболист уже получил российскую визу и вскоре должен вылететь на медосмотр. Он подпишет контракт на 3,5 года.
В текущем сезоне Лиги 1 Ньямси провел 13 матчей. Подробную статистику француза можно найти здесь.
Либо травма была или проиграл конкуренцию.
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