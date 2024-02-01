Абаскаль на вопрос об отставке из «Спартака»: «Если есть недовольство, обычно меняется пилот. Мы это принимаем»

Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака».

– Генеральный директор Олег Малышев сказал, что клуб оценивает результаты команды на данный момент как неудовлетворительные. Следовательно, вопрос к вам: а как вы оцениваете результаты?

И второй вопрос, вне контекста «Кадиса». Еще до «Кадиса» были слухи относительно вашей возможной отставки. Хотелось бы узнать, как они на вас влияют, и что вам об этом было известно?

– По первому вопросу скажу, что результаты оцениваются в конце сезона. Сейчас нет еще ни одной команды, которая выиграла титул или, наоборот, вылетела в низшую лигу. Сейчас, после этой долгой паузы, конкуренция в чемпионате может привести к разным результатам. Будем смотреть в конце сезона.

Что касается второго вопроса, то, как вы знаете, я год назад продлил контракт со « ». Мы работаем над проектом. Проект всегда нужно завершать. Понятное дело, это часть футбола, часть нашей профессии: если есть недовольство, то обычно меняется пилот. Мы это принимаем и понимаем.

Конечно, если есть возможность работать в этих условиях, с этими людьми, с этой поддержкой, то, естественно, мы сделаем это, – передает слова главного тренера «Спартака» корреспондент Sports.ru Александр Дорский с пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Абаскаль о слухах про уход из «Спартака»: «Я сконцентрирован на работе. Смотреть в сторону совершенно некорректно»