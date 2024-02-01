Абаскаль на вопрос об отставке из «Спартака»: «Если есть недовольство, обычно меняется пилот. Мы это принимаем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака».

– Генеральный директор Олег Малышев сказал, что клуб оценивает результаты команды на данный момент как неудовлетворительные. Следовательно, вопрос к вам: а как вы оцениваете результаты?

И второй вопрос, вне контекста «Кадиса». Еще до «Кадиса» были слухи относительно вашей возможной отставки. Хотелось бы узнать, как они на вас влияют, и что вам об этом было известно?

– По первому вопросу скажу, что результаты оцениваются в конце сезона. Сейчас нет еще ни одной команды, которая выиграла титул или, наоборот, вылетела в низшую лигу. Сейчас, после этой долгой паузы, конкуренция в чемпионате может привести к разным результатам. Будем смотреть в конце сезона.

Что касается второго вопроса, то, как вы знаете, я год назад продлил контракт со «Спартаком». Мы работаем над проектом. Проект всегда нужно завершать. Понятное дело, это часть футбола, часть нашей профессии: если есть недовольство, то обычно меняется пилот. Мы это принимаем и понимаем.

Конечно, если есть возможность работать в этих условиях, с этими людьми, с этой поддержкой, то, естественно, мы сделаем это, – передает слова главного тренера «Спартака» корреспондент Sports.ru Александр Дорский с пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Абаскаль о слухах про уход из «Спартака»: «Я сконцентрирован на работе. Смотреть в сторону совершенно некорректно»

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41 комментарий
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Если Абаскаль - пилот, то Промес - голландский штурвал?
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Ещё не возобновился чемпионат, а журналюги начали нагнетать ситуацию в Спартаке.
Надо залесть на ветки Зенита, ЦСКА и др., посмотреть были ли подобные вопросы тренерам других команд
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Все правильно сказал, в конце сезона будет видно, коней на переправе не меняют...
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Журналюги уже начали создавать давление на клуб и тренера.
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Ответ Spartakus1984
Журналюги уже начали создавать давление на клуб и тренера.
На Спартак давление всегда было, есть и будет, главный раздражитель для всех на все времена ....
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почему в других клуба ветераны, бывшие руководители почти никак не комментируют тренеров? в Спартаке прям сумасшествие, давление постоянное, этого Абаскаля уже все пнули
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В наших традициях менять пилота непосредственно в полете, причем сменщика выбирать рандомно из числа пассажиров :)))
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Если есть недовольство, то сначала вызывают стюардессу.
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Когда дела идут плохо надо не мебель двигать, надо девочек менять...
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А потом добавил- если в публичном доме идут дела плохо, то меняют не кровати, а девочек...
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Была у нас в руководстве недавно одна пилотка...
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Спартак ещё не отошёл от пилотки Арнольдыча
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Ответ Алешка Терминатор
Странно. Дети со спортса так сильно недовольны Путиным, что кушать не могут. А он баллотируется в президенты РФ на следующий срок и является фаворитом предвыборной гонки. Это что же получается - на мнение детей со спортса всем пофигу?
Сейчас тебя на большой перемене как раз заминусуют)
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Ответ Ярослав Филипченко
Если Абаскаль - пилот, то Промес - голландский штурвал?
а филипченко-балласт
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Ответ Пользователь Huawei
Ещё не возобновился чемпионат, а журналюги начали нагнетать ситуацию в Спартаке. Надо залесть на ветки Зенита, ЦСКА и др., посмотреть были ли подобные вопросы тренерам других команд
Не знаю что по Зениту, но в ЦСКА и журналюги не нужны. Тут «болелы» сами Федотова увольняют каждый день.
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Ответ rusik krasav4ik
почему в других клуба ветераны, бывшие руководители почти никак не комментируют тренеров? в Спартаке прям сумасшествие, давление постоянное, этого Абаскаля уже все пнули
Потому что , мнение ветеранов других клубов никому ненужно
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Ответ Алексей Ненахов
Потому что , мнение ветеранов других клубов никому ненужно
А ещё потому что нагнетать истерику вокруг Спартака кому то выгодно
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