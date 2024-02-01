Карпин о том, что россияне не едут в Европу: «Выбирают деньги, не осуждаю. 90% людей такие, и я тоже»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин деньги Футбол

Валерий Карпин не осуждает российских игроков, которые не едут в Европу из-за денег.

– Низкая интенсивность чемпионата – одна из причин, по которой наших футболистов практически не зовут в Европу?

– Не думаю. Просто большинство людей выбирают деньги.

– Это нормально?

– Естественно. Так и вы такой же. И я тоже! 90% людей такие. Если бы мне в Испании предложили столько же, сколько получал «Спартаке», я бы навряд ли уехал.

Самое главное, вы сейчас, наверное, удивитесь – в Европе игроки тоже выбирают деньги и комфорт! Если я звезда условного «Сосьедада», в котором получаю 1 миллион евро, зачем мне ехать в условную Англию за те же деньги, если я могу спокойно играть в своей стране, где у меня семья, близкие и друзья.

– Звучит логично.

– Не осуждаю тех футболистов, которые выбирают деньги и не уезжают из России в Европу. Каждый принимает решение из того, чего он хочет от этой жизни.

Кузяев заработал денег и может позволить себе поехать поиграть в «Гавр» даже за меньшие деньги. Перишич и Калинич будут играть за «Хайдук» за 1 евро в месяц – хотят отдать дань своему родному клубу. Но если бы они не заработали себе кучу денег, они бы поехали за 1 евро играть?

– Нет.

– Ну вот и все. Просто не нужно обманывать друг друга и разбрасываться популистскими лозунгами. Любой нормальный человек хочет получать как можно больше денег и как можно меньше работать.

– То есть если вас позовут тренировать в Ла Лигу на меньшие деньги, чем вы получаете в «Ростове» – откажетесь?

– В моем случае это уже вопрос не денег, а амбиций. Хочу ли я поехать соревноваться с Анчелотти, Клопом и Гвардиолой или мне и в России хорошо, и я типа в порядке.

– И какой ответ?

– Естественно, поехал бы, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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61 комментарий
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Валера, Валера... Адекватность у многих, увы, не в почете. Заклюют.
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Валера хоть иногда и перегибает палку на пресс-конференциях, но при АДЕКВАТНЫХ вопросах от АДЕКВАТНЫХ журналистов даёт АДЕКВАТНЫЕ ответы
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Всегда говорит, что думает. Уважение ему за это!
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Валера молодец в том, что уже не первый раз говорит, платили бы ему в Спартаке столько тоже сколько в Испании и он бы никуда не поехал. Но нашим детям это сложно понять.
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Я до сих пор не понимаю, почему Карпина так много критикуют обычные болельщики? Сомнительный тренер сборной? Ну да, не Ротенберг в хоккее, не кричит о том, как важен футбол, какой бы мы бой дали лучшим командам Европы, только допусти нас. А что, разве плохо, когда человек адекватно говорит о том, что матчи эти нужны кому угодно, только не футболистам. То, что отвечает порой грубо и хамски журналистам, а когда Карпин отличался вежливым красноречием? Никогда. Да и вопросы порой у журналистов провокационные или совсем неуместные. Карпин бросил Ростов или сборную? Нет, хотя что там работа, что там в нынешних реалиях очень трудная. В Ростов футболисты сильные ехать отказываются, сборная сейчас- сложная единица, которая откровенно отнимает нервы, ибо нужно мотивировать игроков, чтобы они выходили в ничего не значащих матчах (даже для рейтинга) и показывали футбол. Карпин фигура в российском футболе неоднозначная, но фальша в нем минимум. Как мне кажется...
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+24
Ответ Мирзоанис Якубов
Валера хоть иногда и перегибает палку на пресс-конференциях, но при АДЕКВАТНЫХ вопросах от АДЕКВАТНЫХ журналистов даёт АДЕКВАТНЫЕ ответы
После проигранного матча, зачастую, хамски отвечает на любые вопросы, АДЕКВАТНЫЕ и неадекватные.
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Жаль только, что обычным работягам у нас не платят больше, чем в Европе.
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Ответ Ебздрогыч
Просто не нужно обманывать друг друга и разбрасываться популистскими лозунгами. Валера, а чем же депутаты будут заниматься? Хочешь их куска хлеба лишить?
Честно говоря, депутатам можно только позавидовать. Патриотизм за деньги - где такое еще можно найти?
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Вспышку от возгорания булок депутата Терюшкова было видно из космоса
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Ответ igor.igorev
Валера молодец в том, что уже не первый раз говорит, платили бы ему в Спартаке столько тоже сколько в Испании и он бы никуда не поехал. Но нашим детям это сложно понять.
ну тут мало того что платили кратно больше, так еще уезжали из треша начала 90х в России, что бы просто пожить в нормальных условиях. так что не факт что даже если бы в Спартаке ему платили столько же, он бы не уехал. кстати во второй половине 90х в России уже стали платить нормально что бы топовые игроки не уезжали в команды уровня Израиля или Швеции и даже хихонского Спортинга, все звезды от Титова и Тихонова, до Есипова с Веретенниковым и Семаком с Куликом играли в России (пока были нужны в случае Тихонова и Веретенникова). с Семаком отдельная история он такой молодой начал, что застал все, начиная от первого чемпионата России и уехал уже после прихода в наш футбол больших денег
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В Испании нет дураков предлагать деревянным футболистам и картонным тренеришкам космические бабки из бюджета...
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Уважаю Валеру за честность и внутренний стержень. Ни под кого не прогнулся, в скандалах замечен не был, в провластных коридорах тоже. Валерим!
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Тут ещё надо понимать, что у нас текущее поколение, мягко говоря, не сильно талантливое. Уезжать на меньшие деньги в условный Витесс смысла нет. А кто уровня серьёзных команд, типа Захарян-Головин-Миранчук - те уехали. При этом у Миранчука скорее европейская карьера не получилась, чем получилась.
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БРАВО ТРЕНЕР...!!!
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Вот приятно было читать
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Хоть кто-то не ходит вокруг да около в этом вопросе, а то иногда наши паспортисты рассуждают так, как будто за ними выстроилась очередь из топ-клубов, и в условный чемп Бельгии или Нидерландов они не поедут, а подождут предложения от топов АПЛ или Примеры
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Чтож ты вытворяешь !местные эксперты слюнями подавятся.
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Уважение Валерию Георгиевичу, всегда правду говорит! Просто и логично
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Прав
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Красавчик по полочкам разложил
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ахахахаха, ну ладно, деньги понятно, за что их сегодня платят? раньше хоть еврокубками прикрывались , выходом в лч и тому подобное, сегодня для чего и почему такие ЗП у вас? будут ли платить врачу, учителю например деньги, не говорю даже про миллионы, которые особых знаний и умений не имеют? сомнительно))) позорище
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Просто не нужно обманывать друг друга и разбрасываться популистскими лозунгами.

Валера, а чем же депутаты будут заниматься? Хочешь их куска хлеба лишить?
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Ответ Russ Ivan
В Испании нет дураков предлагать деревянным футболистам и картонным тренеришкам космические бабки из бюджета...
Ну как видишь одни нашлись из Сосьедада
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Ответ Ебздрогыч
Просто не нужно обманывать друг друга и разбрасываться популистскими лозунгами. Валера, а чем же депутаты будут заниматься? Хочешь их куска хлеба лишить?
Более корректный вопрос, чем комментаторы на спортсе типа тебя будут заниматься? Ты даже комментируя популистские лозунги умудрился вставить популистский лозунг
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Миллион евро в год в России и не в России - это абсолютно разное. В России млн. он и есть млн., а там с миллиона уйдёт на налоги и прочие обязательные выплаты более 50%.
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короче, он уже заработал выше крыши, поэтому может и поехать
но не позовут )
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Вот это ключевое:

Просто не нужно обманывать друг друга и разбрасываться популистскими лозунгами.

А то как затянут со своим окружением басню, что лютые мастерюги видят смысл ехать исключительно в гранды 4-х топ-Лиг (Франция-то уже и не топ), то хоть стой, хоть падай.
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Всё правильно он сказал. Где больше платят, то туда мы стремимся.
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вот вот. Валерий Георгиевич, все так.
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Зарплата айтишников в России порой даже больше, чем в Европе. Но, как сказал мой бывший коллега, наши айтишники туда уезжают не из-за денег.
А из за чего
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