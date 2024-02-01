Карпин о том, что россияне не едут в Европу: «Выбирают деньги, не осуждаю. 90% людей такие, и я тоже»

Валерий Карпин не осуждает российских игроков, которые не едут в Европу из-за денег.

– Низкая интенсивность чемпионата – одна из причин, по которой наших футболистов практически не зовут в Европу?

– Не думаю. Просто большинство людей выбирают деньги.

– Это нормально?

– Естественно. Так и вы такой же. И я тоже! 90% людей такие. Если бы мне в Испании предложили столько же, сколько получал «Спартаке», я бы навряд ли уехал.

Самое главное, вы сейчас, наверное, удивитесь – в Европе игроки тоже выбирают деньги и комфорт! Если я звезда условного «Сосьедада», в котором получаю 1 миллион евро, зачем мне ехать в условную Англию за те же деньги, если я могу спокойно играть в своей стране, где у меня семья, близкие и друзья.

– Звучит логично.

– Не осуждаю тех футболистов, которые выбирают деньги и не уезжают из России в Европу. Каждый принимает решение из того, чего он хочет от этой жизни.

Кузяев заработал денег и может позволить себе поехать поиграть в «Гавр» даже за меньшие деньги. Перишич и Калинич будут играть за «Хайдук» за 1 евро в месяц – хотят отдать дань своему родному клубу. Но если бы они не заработали себе кучу денег, они бы поехали за 1 евро играть?

– Нет.

– Ну вот и все. Просто не нужно обманывать друг друга и разбрасываться популистскими лозунгами. Любой нормальный человек хочет получать как можно больше денег и как можно меньше работать.

– То есть если вас позовут тренировать в Ла Лигу на меньшие деньги, чем вы получаете в « » – откажетесь?

– В моем случае это уже вопрос не денег, а амбиций. Хочу ли я поехать соревноваться с Анчелотти, Клопом и Гвардиолой или мне и в России хорошо, и я типа в порядке.

– И какой ответ?

– Естественно, поехал бы, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.