Карпин о том, что россияне не едут в Европу: «Выбирают деньги, не осуждаю. 90% людей такие, и я тоже»
Валерий Карпин не осуждает российских игроков, которые не едут в Европу из-за денег.
– Низкая интенсивность чемпионата – одна из причин, по которой наших футболистов практически не зовут в Европу?
– Не думаю. Просто большинство людей выбирают деньги.
– Это нормально?
– Естественно. Так и вы такой же. И я тоже! 90% людей такие. Если бы мне в Испании предложили столько же, сколько получал «Спартаке», я бы навряд ли уехал.
Самое главное, вы сейчас, наверное, удивитесь – в Европе игроки тоже выбирают деньги и комфорт! Если я звезда условного «Сосьедада», в котором получаю 1 миллион евро, зачем мне ехать в условную Англию за те же деньги, если я могу спокойно играть в своей стране, где у меня семья, близкие и друзья.
– Звучит логично.
– Не осуждаю тех футболистов, которые выбирают деньги и не уезжают из России в Европу. Каждый принимает решение из того, чего он хочет от этой жизни.
Кузяев заработал денег и может позволить себе поехать поиграть в «Гавр» даже за меньшие деньги. Перишич и Калинич будут играть за «Хайдук» за 1 евро в месяц – хотят отдать дань своему родному клубу. Но если бы они не заработали себе кучу денег, они бы поехали за 1 евро играть?
– Нет.
– Ну вот и все. Просто не нужно обманывать друг друга и разбрасываться популистскими лозунгами. Любой нормальный человек хочет получать как можно больше денег и как можно меньше работать.
– То есть если вас позовут тренировать в Ла Лигу на меньшие деньги, чем вы получаете в «Ростове» – откажетесь?
– В моем случае это уже вопрос не денег, а амбиций. Хочу ли я поехать соревноваться с Анчелотти, Клопом и Гвардиолой или мне и в России хорошо, и я типа в порядке.
– И какой ответ?
– Естественно, поехал бы, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
Валера, а чем же депутаты будут заниматься? Хочешь их куска хлеба лишить?
но не позовут )
Просто не нужно обманывать друг друга и разбрасываться популистскими лозунгами.
А то как затянут со своим окружением басню, что лютые мастерюги видят смысл ехать исключительно в гранды 4-х топ-Лиг (Франция-то уже и не топ), то хоть стой, хоть падай.