Мбаппе должен в феврале объявить, что не продлит контракт с «ПСЖ» (Marca)

Килиан Мбаппе должен в этом месяце объявить, что покинет «ПСЖ».

Как пишет Marca, в феврале форвард должен объявить, что не продлит контракт с французским клубом.

« » работает над переходом Мбаппе и считает, что сможет себе позволить трех самых дорогих игроков мира – , Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Кроме того, «Мадрид» полагает, что возможность подписать Мбаппе у клуба будет только сейчас.

На встречах руководства «Реала» о возможном трансфере Килиана не говорили до прошлой недели. Теперь ситуация изменилась.

В этом сезоне 25-летний нападающий забил 28 голов и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за « » во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.