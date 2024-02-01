Мбаппе должен в феврале объявить, что не продлит контракт с «ПСЖ» (Marca)

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе должен в этом месяце объявить, что покинет «ПСЖ».

Как пишет Marca, в феврале форвард должен объявить, что не продлит контракт с французским клубом.

«Реал» работает над переходом Мбаппе и считает, что сможет себе позволить трех самых дорогих игроков мира – Килиана, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Кроме того, «Мадрид» полагает, что возможность подписать Мбаппе у клуба будет только сейчас.

На встречах руководства «Реала» о возможном трансфере Килиана не говорили до прошлой недели. Теперь ситуация изменилась.

В этом сезоне 25-летний нападающий забил 28 голов и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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57 комментариев
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Мбаппе в феврале объявит выход 4 сезона телесериала Слово черепашки: бабло в ПСЖ
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Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Ты конечно же каждую новость на спортсе считаешь официальным предложением?
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Ответ wshnmn
Интересно, что же он выберет, капусту шейхов или борьбу за золотой мяч и наследие?
У него к 23 годам два финала ЧМ, в одном из них - победа, в другом - хет-трик
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Странно, Марка писала, что Мбаппе уже подписал контракт с Реалом. Я думал уже два года как игрок Реала. Будет смешно если его завалят деньгами и он останется, Марка в очередной раз пробьет дно)
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Ответ ElkElmo
Не уживутся они с Вини
да по чёрной теме смогут!
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Не уживутся они с Вини
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В этом месяце, 29 дней. А если вспомнить что в каждом дне 24 часа, то ого сколько новостей можно прочитать про него.
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Ответ Танцуй Вини
Ты конечно же каждую новость на спортсе считаешь официальным предложением?
Человек планировал плюсов сорвать, а тут не зашло
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Ответ Tristan...
А вот зря вы недооцениваете влияние спортса. Местные клоуны (мамкины детективы) провели собственное расследование, по итогам которого выяснилось, что Барса подкупает судей, и на всех ветках кричат об этом. В тоже время органы, ведущие расследование, отрицают спортивную составляющую в этом деле
дело в том, что кто-то не понимает разницы между отрицанием и тем что в данный момент обстоятельства не выявлены, это раз. а вот то что расследование идёт не с "бухты-барахты" это уже что-то значит хотя бы. а вот то что, как ты выризлся "мамкины сынки" из вашего общества бегают и кричат что Реал это судейский клуб, не предоставляя никаких аргументов это вообще треш.
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Ответ Геннадий Чеботарев
Если мбаппе придет,то винисиуса перец продаст.
В МЮ лямов за 160. И зто будет просто идеально, во первых нго место займет Родриго, лично по моему мнению игрок боле домтойный чем Вини. Во вторых эти деньги Реал может потратить на Холланда, только представь этот состав, с этой схемой, только пара напов будут Мбаппе и Холланд. По мойму идеально дополнят друг друга. А если допучтить, что и Джвиса придёт на левый фланг, то надобность в Вини сосем отпадает.
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Ответ Moscwow
И даже это не помогло ему получить признание за пределами Франции. Все равно все угарают и стебут за псг, а новости набирают хайп, только когда дело касается его контракта или перехода/не перехода в Реал
Ну, вообще-то "все" скорее признают его одним из двух-трёх лучших игроков мира, никто не угарает, кроме тебе подобных комментаторов, но это пшик.
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Ответ kaka10
Реалу больше подошёл Холланд, который забивает 9 из 10 моментов Забивать каждый второй момент будет убийством для соперника
в этом сезоне у Холланда процент упущенных моментов больше, чем у Нуньеса
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Интересно, что же он выберет, капусту шейхов или борьбу за золотой мяч и наследие?
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Ответ Aleksey Dolmatov
У него к 23 годам два финала ЧМ, в одном из них - победа, в другом - хет-трик
И даже это не помогло ему получить признание за пределами Франции. Все равно все угарают и стебут за псг, а новости набирают хайп, только когда дело касается его контракта или перехода/не перехода в Реал
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30 февраля объявит
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Ответ Блуждающий странник
Странно, Марка писала, что Мбаппе уже подписал контракт с Реалом. Я думал уже два года как игрок Реала. Будет смешно если его завалят деньгами и он останется, Марка в очередной раз пробьет дно)
Марка никогда не писала такое не ссылаясь на другое издание. Хитропопик в этом плане.
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Шла 598-я серия. Как и 597 предыдущих, она называлась "Мбаппе вот-вот покинет ПСЖ"...
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Ответ kaka10
Реалу больше подошёл Холланд, который забивает 9 из 10 моментов Забивать каждый второй момент будет убийством для соперника
Реалу бы больше подошел Холланд просто по позиции.
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Ответ kaka10
Реалу больше подошёл Холланд, который забивает 9 из 10 моментов Забивать каждый второй момент будет убийством для соперника
Холланд - бревно. И нет у него убийственной реализации, не ври.

Мбаппе - МЕГАтоп!
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Ответ Moscwow
Да-да, очень удобно в сми «ходить» каждые полгода, учитывая, что Реал вообще молчит с того момента, когда он продлил контракт несколько лет назад и ни единого официального комментария не давал. Играет-то он круто, спору нет, но не его вина, что псж клуб, который не особо уважают
То есть, если сми пишут про Мбаппе, то это всё правда, а если про Реал, то "ниафициальна"?
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Ответ Vadim Medvedev
у большинства сборной франции (в том числе у лавочников) сейчас 2 финала ЧМ, в одном из которых победа. и что?
Вы не понимаете разницу между лавочниками и всё ещё очень молодым парнем, выходившим оба раза в старте и забившим 4 гола? Можно по-разному относиться к Мбаппе, но это очевидно жирнейший плюс для резюме. Таких игроков в истории просто больше нет! И это круто даже с учётом всех понятных оговорок.
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Ответ Aleksey Dolmatov
У него к 23 годам два финала ЧМ, в одном из них - победа, в другом - хет-трик
Выбрав ПСЖ, он так и останется двукратным финалистом чемпионата мира и никакого золотого мяча.
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Ответ LightWithin
И что, к 23 годам можно заканчивать? Понятно, что речь идёт о мотивации спортсмена добиваться всё больших и больших успехов, тем более с такими данными, что у Мбаппе. На клубном уровне, он стал "легендой" ПСЖ, но кто об этом вспомнит сколько-то лет спустя. Очевидно (и это было уже не раз), что вместо игры в одном из лучших клубов мира он предпочитает деньги, и...быть примадонной, так как ему это дозволено в Париже, а вот в Мадриде вряд ли прокатит.
Причём тут "заканчивать"? Это скорее речь о "то ли ещё будет". Ну уйдёт он в реал, станет частью нового галактикос. Останется - перепишет на себя все рекорды псж. И если бы он предпочитал деньги - что ж к Саудитам за 0,7 ярда в год не поехал? Такой примой там был бы...
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Ответ Станислав Л
и ни одного личного трофея
Если у него нет ЗМ - это не значит, что Мбаппе не получил ни одного личного трофея)
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Ответ Moscwow
Да-да, очень удобно в сми «ходить» каждые полгода, учитывая, что Реал вообще молчит с того момента, когда он продлил контракт несколько лет назад и ни единого официального комментария не давал. Играет-то он круто, спору нет, но не его вина, что псж клуб, который не особо уважают
Официальных комментариев нет, зато слухов и инсайдов каждые полгода пруд пруди. Вон марка успокоиться не может. Мне, как человеку, который не болеет ни за реал, ни за псж, все равно, куда он уйдёт, я приму любое его решение, просто удивительно, что каждое ТО его сватают в Реал, разбавляя Ливерпулем, Саудитами и Челси
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Ответ Aleksey Dolmatov
У него к 23 годам два финала ЧМ, в одном из них - победа, в другом - хет-трик
у большинства сборной франции (в том числе у лавочников) сейчас 2 финала ЧМ, в одном из которых победа. и что?
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Ответ Vadim Medvedev
у большинства сборной франции (в том числе у лавочников) сейчас 2 финала ЧМ, в одном из которых победа. и что?
Хорошо, я уточню. На победном Мундиале в России он забирает приз лучшему молодому игроку ЧМ. Будучи основным игроком становится чемпионом мира в 19. Через 4 года он кладёт трёшку Аргентине в финале уже в Катаре. Если это не серьёзная заявка на наследие во французском футболе - я тогда не знаю, что ещё он должен сделать.
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Ответ Исмаилгаджи Хачалов
Ждём переобувки фанатов Реала
Не жди.
Мбаппе нам и ##### не нужон...
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Ответ Блуждающий странник
Странно, Марка писала, что Мбаппе уже подписал контракт с Реалом. Я думал уже два года как игрок Реала. Будет смешно если его завалят деньгами и он останется, Марка в очередной раз пробьет дно)
Именно так все и будет. Футболист у которого на 1 месте деньги вдруг возьмёт и пойдет на сокращение зп в 2, а то и более раз? Абсолютно нереалистичный сценарий. Да и большая часть фанатов этого игрока здесь не ждет
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Ответ Артём Поддубный
теперь уже Марса взялась за выпуски фейков по Мбаппе. не поверю ниодной новости, пока не будет официальной информации или же хотя бы информации от Романо. кормите барсоглоров этой инфой.
Я уже даже словам Романо не поверю...
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