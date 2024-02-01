Мбаппе должен в феврале объявить, что не продлит контракт с «ПСЖ» (Marca)
Килиан Мбаппе должен в этом месяце объявить, что покинет «ПСЖ».
Как пишет Marca, в феврале форвард должен объявить, что не продлит контракт с французским клубом.
«Реал» работает над переходом Мбаппе и считает, что сможет себе позволить трех самых дорогих игроков мира – Килиана, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.
Кроме того, «Мадрид» полагает, что возможность подписать Мбаппе у клуба будет только сейчас.
На встречах руководства «Реала» о возможном трансфере Килиана не говорили до прошлой недели. Теперь ситуация изменилась.
В этом сезоне 25-летний нападающий забил 28 голов и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
Мбаппе - МЕГАтоп!
Мбаппе нам и ##### не нужон...