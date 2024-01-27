«Карпин – настоящая легенда «Сосьедада», человек с душой лидера. Хотел бы посмотреть на него в качестве тренера клуба Ла Лиги». Экс-игрок сан-себастьянцев Прието о россиянине

Теги Ростов премьер-лига Россия Реал Сосьедад Хаби Прието Ла Лига Сборная России по футболу Валерий Карпин Иманоль Альгуасиль Футбол

Хаби Прието рассказал об игре с Валерием Карпиным за «Реал Сосьедад».

Карпин выступал за клуб из Сан-Себастьяна с 1994-го по 1996-й и с 2002-го по 2005-й. Прието провел в «Сосьедаде» всю карьеру – с 2003-го по 2018-й.

«Я вспоминаю Карпина с большой любовью. Валерий очень умный игрок, с большим характером победителя. Это человек с душой лидера, требовательный, подталкивающий других выкладываться на поле по максимуму. Не знаю даже, с какой звездой футбола его сравнить, но Карпин был очень хорошим игроком и одним из лучших легионеров того времени в Ла Лиге.

Конечно, Валера — настоящая легенда «Сосьедада», с ним мы собирались выиграть чемпионат в 2002–2003 годах, но не хватило всего двух очков до трофея. Хотелось бы посмотреть на него в качестве тренера клуба Ла Лиги, потому что последний раз я видел Валеру по российскому телевидению. Сейчас «Реал Сосьедад» очень силен под руководством Иманоля [Альгуасиля], но в будущем вариант с приглашением Карпина, безусловно, стоит принять во внимание», – сказал Прието.

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5 комментариев
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Вряд ли кто-то что-то подобное про Мостового скажет))
+7
0
+7
Царю серпом по яйкам эти слова
+5
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+5
Ответ Михаил Опякин
Царю серпом по яйкам эти слова
Да и не только Мостовому: хейтеров у Карпина навалом.
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+2
Интересно, как бы вел себя Карпин на интервью в другом чемпионате
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Ответ Михаил Опякин
Царю серпом по яйкам эти слова
Царю только лицензии не хватает, иначе Сельта бы назначила )
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