«Карпин – настоящая легенда «Сосьедада», человек с душой лидера. Хотел бы посмотреть на него в качестве тренера клуба Ла Лиги». Экс-игрок сан-себастьянцев Прието о россиянине

Хаби Прието рассказал об игре с Валерием Карпиным за «Реал Сосьедад».

Карпин выступал за клуб из с 1994-го по 1996-й и с 2002-го по 2005-й. провел в «Сосьедаде» всю карьеру – с 2003-го по 2018-й.

«Я вспоминаю Карпина с большой любовью. Валерий очень умный игрок, с большим характером победителя. Это человек с душой лидера, требовательный, подталкивающий других выкладываться на поле по максимуму. Не знаю даже, с какой звездой футбола его сравнить, но Карпин был очень хорошим игроком и одним из лучших легионеров того времени в .

Конечно, — настоящая легенда «Сосьедада», с ним мы собирались выиграть чемпионат в 2002–2003 годах, но не хватило всего двух очков до трофея. Хотелось бы посмотреть на него в качестве тренера клуба Ла Лиги, потому что последний раз я видел Валеру по российскому телевидению. Сейчас «Реал Сосьедад» очень силен под руководством Иманоля [ ], но в будущем вариант с приглашением Карпина, безусловно, стоит принять во внимание», – сказал Прието.