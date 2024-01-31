Де Брюйне вышел на 3-е место по ассистам в АПЛ, обойдя Руни – 104. До рекорда Гиггза – 58 пасов

Теги Райан Гиггз Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард Франсеск Фабрегас Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Бернли Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне вышел на 3-е место в голевым передачам в АПЛ.

Хавбек «Ман Сити» в игре с «Бернли» отметился ассистом, который стал для него 104-м в Премьер-лиге.

Де Брюйне обошел Уэйна Руни по этому показателю.

Лидеры АПЛ по голевым передачам:

1. Райан Гиггз – 162;

2. Сеск Фабрегас – 111;

3. Кевин де Брюйне – 104;

4. Уэйн Руни – 103;

5. Фрэнк Лэмпард – 102.

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11 комментариев
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Ну второе место точно заберет, но вот догнать Гиггза будет тяжело. Все таки КДБ уже 32, если делать по 15 штук за сезон то только в 36 лет догонит. Не факт ,что столько протянет и не факт что через пару лет несядет на банку .
Но будем болеть, заслужил.
+14
0
+14
Редактор новости пьян
+6
0
+6
Может ассистов, дебилы ?!
+4
-4
0
Фабрегаса обгонит в этом сезоне.
А вот Гиггза…
Ну незнаю…
+2
-2
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До рекорда кикза -одна жена брата
+1
-1
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За 3-4 сезона может обогнать Гигза . Но вряд ли он столько будет в Сити ещё играть .
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На поле вышел настоящий дядька, всё умеет, всем руководит.
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Ответ Senator_rz
Ну второе место точно заберет, но вот догнать Гиггза будет тяжело. Все таки КДБ уже 32, если делать по 15 штук за сезон то только в 36 лет догонит. Не факт ,что столько протянет и не факт что через пару лет несядет на банку . Но будем болеть, заслужил.
да понятно что не побьет рекорд, сам он наверное тоже не особо горит идеей быть именно первым
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