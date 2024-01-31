Де Брюйне вышел на 3-е место по ассистам в АПЛ, обойдя Руни – 104. До рекорда Гиггза – 58 пасов

Кевин де Брюйне вышел на 3-е место в голевым передачам в АПЛ.

Хавбек « » в игре с « » отметился ассистом, который стал для него 104-м в Премьер-лиге.

Де Брюйне обошел по этому показателю.

Лидеры АПЛ по голевым передачам:

1. – 162;

2. Сеск Фабрегас – 111;

3. Кевин де – 104;

4. Уэйн Руни – 103;

5. Фрэнк Лэмпард – 102.