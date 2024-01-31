Де Брюйне вышел на 3-е место по ассистам в АПЛ, обойдя Руни – 104. До рекорда Гиггза – 58 пасов
Кевин де Брюйне вышел на 3-е место в голевым передачам в АПЛ.
Хавбек «Ман Сити» в игре с «Бернли» отметился ассистом, который стал для него 104-м в Премьер-лиге.
Де Брюйне обошел Уэйна Руни по этому показателю.
Лидеры АПЛ по голевым передачам:
1. Райан Гиггз – 162;
2. Сеск Фабрегас – 111;
3. Кевин де Брюйне – 104;
4. Уэйн Руни – 103;
5. Фрэнк Лэмпард – 102.
Но будем болеть, заслужил.
А вот Гиггза…
Ну незнаю…