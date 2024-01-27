Салах – лучший игрок АПЛ-2023/24 по версии FourFourTwo. Ван Дейк – 3-й, Холанд – 10-й, Сака – 11-й

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Мохамед Салах назван FourFourTwo лучшим игроком текущего сезона в АПЛ.

Вингер «Ливерпуля» возглавил список из 20 футболистов чемпионата Англии, выступающих лучше прочих на данный момент.

В рейтинг вошли:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»).

2. Родри («Манчестер Сити»).

3. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

4. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»).

5. Алиссон («Ливерпуль»).

6. Вильям Салиба («Арсенал»).

7. Деклан Райс («Арсенал»).

8. Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

9. Джон Макгинн («Астон Вилла»).

10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

11. Букайо Сака («Арсенал»).

12. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

13. Коул Палмер («Челси»).

14. Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

15. Энтони Гордон («Ньюкасл»).

16. Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

17. Доминик Соланке («Борнмут»).

18. Дуглас Луис («Астон Вилла»).

19. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

20. Джеррод Боуэн («Вест Хэм»).

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25 комментариев
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а как же Месси?
+43
-13
+30
когда уже рейтинг лучших рейтингов выкатят
+14
-3
+11
У Салаха и Холанна по 14 голов. Только один возглавляет список, а другой замыкает десятку.
+18
-7
+11
Ответ Илья Мурашов
У Салаха и Холанна по 14 голов. Только один возглавляет список, а другой замыкает десятку.
только у Салаха 8 ассистов, у Холланда 4
+8
-3
+5
Какой смысл в этом рейтинге, если ещё половина сезона впереди?
+4
0
+4
У Салаха 4 с пенальти.У Сона 1 пенальти.почему он так низко?
+2
0
+2
Ответ Человек из футбола
только у Салаха 8 ассистов, у Холланда 4
только у Салаха 20 игр, а у Холланда 15
+5
-3
+2
Ответ Илья Мурашов
У Салаха и Холанна по 14 голов. Только один возглавляет список, а другой замыкает десятку.
Ну я думаю это из-за того что Клопп объявил об уходе 😃
+2
0
+2
Повезло конечно Челси с Палмером, честно, я изначально считал это бессмысленным трансфером, а он выстрелил нормально, статистика намного лучше, чем у того же Хавертца в Челси.
+1
0
+1
У Салаха еще 8 гп, он лучший по г+п в апл этого сезона.
+1
0
+1
Ответ Under
а как же Месси?
Месси - Легенда
Всё просто
+3
-2
+1
Кто-то должен сказать этим безумным рейтингаторам всего сущего, что сезон АПЛ закончится в мае.
+1
-1
0
Рапунцель низковато, я считаю
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Ответ Человек из футбола
только у Салаха 8 ассистов, у Холланда 4
Только вот Холланд не играет с декабря.
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Ответ AF007
Тонко они этого бездаря с кочичкой трольнули выходит
Знатно набрасываешь)
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