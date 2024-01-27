Салах – лучший игрок АПЛ-2023/24 по версии FourFourTwo. Ван Дейк – 3-й, Холанд – 10-й, Сака – 11-й

Мохамед Салах назван FourFourTwo лучшим игроком текущего сезона в АПЛ.

Вингер « » возглавил список из 20 футболистов чемпионата Англии, выступающих лучше прочих на данный момент.

В рейтинг вошли:

1. («Ливерпуль»).

2. Родри («Манчестер Сити»).

3. Вирджил ван («Ливерпуль»).

4. Трент Александер- («Ливерпуль»).

5. Алиссон («Ливерпуль»).

6. («Арсенал»).

7. Деклан Райс («Арсенал»).

8. Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

9. Джон Макгинн («Астон Вилла»).

10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

11. Букайо Сака («Арсенал»).

12. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

13. Коул Палмер («Челси»).

14. Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

15. Энтони Гордон («Ньюкасл»).

16. Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

17. Доминик Соланке («Борнмут»).

18. Дуглас Луис («Астон Вилла»).

19. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

20. Джеррод Боуэн («Вест Хэм»).