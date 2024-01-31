«Зенит» предлагал 7 млн евро за вингера Варелу, но «Портимоненсе» не продал своего второго бомбардира
Португальский клуб не продал «Зениту» молодого футболиста.
«Зенит» предлагал 7 миллионов евро за левого вингера Элио Варелу, однако «Портимоненсе» отказал петербуржцам, сообщает O Jogo.
В этом сезоне Варела забил 5 голов в 19 матчах чемпионата Португалии – он второй бомбардир клуба.
Подробная статистика выступлений 21-летнего футболиста сборной Кабо-Верде доступна здесь.
Отметим, что Transfermarkt оценивает Варелу в 700 тысяч евро.
А Зенит купил Скопинцева? Я что-то пропустил? Оо
Хотя, подождите.
А Главному сказать, что теперь Газпром-экспорт помимо газа в Китай еще и бразильцев в АОЭ будет реэкспортировать. Диверсификация называется.
И одобрили бы :)