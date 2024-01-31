«Зенит» предлагал 7 млн евро за вингера Варелу, но «Портимоненсе» не продал своего второго бомбардира

Португальский клуб не продал «Зениту» молодого футболиста.

« » предлагал 7 миллионов евро за левого вингера Элио Варелу, однако « » отказал петербуржцам, сообщает O Jogo.

В этом сезоне Варела забил 5 голов в 19 матчах чемпионата – он второй бомбардир клуба.

Подробная статистика выступлений 21-летнего футболиста сборной доступна здесь.

Отметим, что Transfermarkt оценивает Варелу в 700 тысяч евро.