«Зенит» предлагал 7 млн евро за вингера Варелу, но «Портимоненсе» не продал своего второго бомбардира

Теги Зенит Сборная Португалии по футболу премьер-лига Россия возможные трансферы сборная Кабо-Верде Портимоненсе Элио Варела Футбол

Португальский клуб не продал «Зениту» молодого футболиста.

«Зенит» предлагал 7 миллионов евро за левого вингера Элио Варелу, однако «Портимоненсе» отказал петербуржцам, сообщает O Jogo.

В этом сезоне Варела забил 5 голов в 19 матчах чемпионата Португалии – он второй бомбардир клуба.

Подробная статистика выступлений 21-летнего футболиста сборной Кабо-Верде доступна здесь.

Отметим, что Transfermarkt оценивает Варелу в 700 тысяч евро.

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30 комментариев
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Ответ ARCAN
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он с Кабо-Верде
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Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Только Твенте продаёт подельника наркобарону.
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Варела к нам не поедет (с) Валера
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий скрыт
Да, за Угальде со Спартака содрали втройне.
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Ответ фанат Карпеначчо
Комментарий скрыт
>всего лишь в 10 раз переплачивают
А Зенит купил Скопинцева? Я что-то пропустил? Оо
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+5
Ответ ARCAN
Комментарий скрыт
он. не бразилец
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Чет Зенит пожадничал, всего 7 предложил. Вот предложил бы 13+2, дело бы пошло лучше. Все равно деньги народные, че их считать.
Хотя, подождите.
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В 2 раза дешевле Скопинцева или Тикнизяна. Газпром стал сильно экономить, это вам не Лукойл, который непонятно за кого, в 2 раза переплачивает.
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Ответ soldat2212
Но язык тот же. В раздевалке скоро по-русски будет говорить только Семак
Миллер и Дюков не знают русского?
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Надо было продать Малкома и на 60 мультов подмазать, чтобы отменили лимит :)

А Главному сказать, что теперь Газпром-экспорт помимо газа в Китай еще и бразильцев в АОЭ будет реэкспортировать. Диверсификация называется.

И одобрили бы :)
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Ответ Celsius
Да, за Угальде со Спартака содрали втройне.
Комментарий удален модератором
Ответ Zenith forever
В 2 раза дешевле Скопинцева или Тикнизяна. Газпром стал сильно экономить, это вам не Лукойл, который непонятно за кого, в 2 раза переплачивает.
Как можно утверждать про 2 раза дешевле, если эти оба трансфера не были совершены?
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Ответ Anthony Wrynn
Как можно утверждать про 2 раза дешевле, если эти оба трансфера не были совершены?
Так и с Варелой трансфер не совершен. Сравниваю все несовершенные трансферы, что не так?
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Ответ дима кушов
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Если распродать спартак с аукциона, пол-страны можно в премьер лигу вывести.
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Ответ forzen
он. не бразилец
Бразилец не он
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