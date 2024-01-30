Вендел останется в «Зените» до конца сезона (Фабио Алейшо)
Вендел останется в «Зените» до конца сезона.
«Вся информация о возможном уходе Венделя из «Зенита» в это трансферное окно — слухи.
До конца этого сезона игрок останется в петербургском клубе», – написал журналист Фабио Алейшо в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Вендел может уйти в «Ботафого» на правах аренды.
В этом сезоне у 26-летнего футболиста 4 гола и 5 результативных передач в 18 матчах за «Зенит». Его статистику можно найти здесь.
«Globo? Наверно, это издание «Глупо». Новые слухи про уход Вендела ярко пресек босс «Зенита» Медведев
А так, отличная новость. Нужно вторую часть сезона прийти в лучшем составе.
Ещё до начала чемпионата всё было понятно.