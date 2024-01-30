Вендел останется в «Зените» до конца сезона (Фабио Алейшо)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Футбол

Вендел останется в «Зените» до конца сезона.

«Вся информация о возможном уходе Венделя из «Зенита» в это трансферное окно — слухи.

До конца этого сезона игрок останется в петербургском клубе», – написал журналист Фабио Алейшо в телеграм-канале. 

Ранее сообщалось, что Вендел может уйти в «Ботафого» на правах аренды.

В этом сезоне у 26-летнего футболиста 4 гола и 5 результативных передач в 18 матчах за «Зенит». Его статистику можно найти здесь.

«Globo? Наверно, это издание «Глупо». Новые слухи про уход Вендела ярко пресек босс «Зенита» Медведев

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28 комментариев
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Глупая история. Игрок стоит 20-30 млн на пике а его хотят взять в аренду. Заплати эти 30млн и забирай. А если нету 30млн зачем вообще разговор начинать не понимаю (
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Ответ dr. cage
Комментарий скрыт
ну а Зениту очевидно не интересны арендные предложения бразилов) а прежде чем уйдет бесплатно (если уйдет бесплатно), поможет еще парочку чемпионств взять, для чего его собственно и брали.
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Вендел только начал во время приезжать,а его уже забрать хотят.
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+13
Ответ dr. cage
Комментарий скрыт
Что за бред ты несешь? У него контракт не через полгода заканчивается.
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Ответ dr. cage
Комментарий скрыт
Как это он уйду бесплатно? Он в 22 году контракт продлил. Так что или за деньги уйдëт или останется
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И славно. Лучший на своей позиции в лиге.
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Никто особо и не сомневался.
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Ответ Zenith forever
Все, Зенит - чемпион!
Согласен. Вендел редкий экземпляр в нашем чемпионате. Буссуфа /Диарра на ум приходят только. Такой игрок решает.
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мотор зенита
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Лучший игрок РПЛ прямо сейчас. Потому что Зенит с ним и без него две совершенно разные команды. У Краснодара все таки больший упор в командную игру и таких ярких индивидуалов, делающих разницу в одиночку у них нет.
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Ожидаемо, сейчас бы ключевого игрока в аренду отдавать, при этом его даже некем заменить.
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Просто Вендел рассказал, что за ним приглядывает Алип, поэтому остаётся.
А так, отличная новость. Нужно вторую часть сезона прийти в лучшем составе.
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Ответ dr. cage
Ну или как Круговой посидит во в второй команде.. Только пару лет, а не полгода 👍
не вижу к этому никаких предпосылок) скорее он поведет Зенит к очередному чемпионству 👍
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Все, Зенит - чемпион!
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Зенит по старой схеме его обменяет на два вагона других бразильцев
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Прекрасная новость !
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Ответ Zenith forever
Все, Зенит - чемпион!
как будто были сомнения.
Ещё до начала чемпионата всё было понятно.
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Отличная новость!
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Ответ Всё знаю
как будто были сомнения. Ещё до начала чемпионата всё было понятно.
У меня до сих пор сомнения, Краснодар хорош.
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