Вендел останется в «Зените» до конца сезона (Фабио Алейшо)

Вендел останется в «Зените» до конца сезона.

«Вся информация о возможном уходе Венделя из «Зенита» в это трансферное окно — слухи.

До конца этого сезона игрок останется в петербургском клубе», – написал журналист Фабио Алейшо в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Вендел может уйти в «Ботафого» на правах аренды.

В этом сезоне у 26-летнего футболиста 4 гола и 5 результативных передач в 18 матчах за «Зенит». Его статистику можно найти здесь.

«Globo? Наверно, это издание «Глупо». Новые слухи про уход Вендела ярко пресек босс «Зенита» Медведев