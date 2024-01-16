Пеп о Хави: «Лучший вариант для «Барсы» прямо сейчас. Обвинять тренера очень легко – играют футболисты, но об этом говорят только в случае победы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола назвал Хави лучшим тренером для «Барселоны».

«Очень легко обвинять тренера. Игроки должны собраться – играют именно они, это не секрет. Об этом говорят только в случае победы.

Мы все знаем, что они обладают мастерством, показывали это тысячу раз и будут делать это и дальше. Я говорил об этом с самого начала. Это они [игроки] играют и творят. Они очень хороши и добьются успеха.

Прямо сейчас Хави – лучший тренер для «Барсы». Я безоговорочно поддерживаю его. Думаю, обвинять тренера всегда легко», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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28 комментариев
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Там один переводчик освободился, между прочим
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+17
Перевожу: возвращаться в Барсу в ближайшее время не собираюсь
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Ответ gukmamop
Там один переводчик освободился, между прочим
Это был бы номер, конечно
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Сначала состав ему пусть предоставят, а то жопу мучает свою, без запасных крайних защитников, с одним опорником в лице никакущего Ромеу, Бускетса заменить сейчас практически нереально , Родри к нам не пойдет, Зубименди не факт, что вывезет, с одним ЦФ 35 летним. Куча проблем во всех линиях. Финансовая ситуация предполагает, что трясти еще Барсу будет около 3-4 сезонов. Нужно быть реалистами.
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Вряд ли Пеп вообще об этом думал, просто братская поддержка, не более.
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19 команд Ла-Лиги точно не против
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Пеп, надо показать кто лучший тренер, в Барсе тебя ждут. Ох блин, там же тебе никого не купят; но ты лучший Пеп, это точно Пеп.
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Он остаётся)
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Ответ Роберт Джексон
100% согласен с лучшим тренером за всю историю футбола
Бред
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Ответ Роберт Джексон
100% согласен с лучшим тренером за всю историю футбола
ну за всю историю футбола ты погорячился
а на данный момент ,наверное, да
хотя и тут есть варианты. Ему бюджеты нужны чтоб команду строить.
Не хочу умолять достоинств Гвардиола, но было бы интересно понаблюдать сможет ли он слепить команду с более скромными финансовыми возможностями
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Ответ gukmamop
Там один переводчик освободился, между прочим
)))
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Ответ gukmamop
Там один переводчик освободился, между прочим
а что, а вдруг
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Ответ Tun
Перевожу: возвращаться в Барсу в ближайшее время не собираюсь
а что ему там делать, ему и с горожанами хорошо
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Ответ Артём Степанов
а что ему там делать, ему и с горожанами хорошо
ничего, и я о том же
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Ответ Артём Степанов
а что ему там делать, ему и с горожанами хорошо
Пеп только с крутыми игроками может давать результат. В этой Барсе он опозорится, поэтому боится.
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Ответ cukken
Сначала состав ему пусть предоставят, а то жопу мучает свою, без запасных крайних защитников, с одним опорником в лице никакущего Ромеу, Бускетса заменить сейчас практически нереально , Родри к нам не пойдет, Зубименди не факт, что вывезет, с одним ЦФ 35 летним. Куча проблем во всех линиях. Финансовая ситуация предполагает, что трясти еще Барсу будет около 3-4 сезонов. Нужно быть реалистами.
" с одним ЦФ 35 летним."
То есть Роке за 40млн уже не ЦФ?Странно,вроде его как форварда подписывали)
Дровосек Ромеу это тоже креатура Хави,которого он везде пихает
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