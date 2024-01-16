Пеп о Хави: «Лучший вариант для «Барсы» прямо сейчас. Обвинять тренера очень легко – играют футболисты, но об этом говорят только в случае победы»

Пеп Гвардиола назвал Хави лучшим тренером для «Барселоны».

«Очень легко обвинять тренера. Игроки должны собраться – играют именно они, это не секрет. Об этом говорят только в случае победы.

Мы все знаем, что они обладают мастерством, показывали это тысячу раз и будут делать это и дальше. Я говорил об этом с самого начала. Это они [игроки] играют и творят. Они очень хороши и добьются успеха.

Прямо сейчас – лучший тренер для «Барсы». Я безоговорочно поддерживаю его. Думаю, обвинять тренера всегда легко», – сказал главный тренер « ».