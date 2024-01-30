Андрей Аршавин: «Угальде должен был за 6 млн евро поехать, а «Спартак» за 13 взял. Надбавка за Россию раньше была в 2 раза дороже, а теперь – в 2,5»

Теги Спартак Андрей Аршавин премьер-лига Россия Матч ТВ Манфред Угальде деньги Футбол

Андрей Аршавин заявил, что «Спартак» переплатил за Манфреда Угальде.

Ранее «Спартак» объявил о переходе 21‑летнего форварда из «Твенте». Угальде подписал контракт на четыре с половиной года. 

«Спартаку» нужен был нападающий. Раз они сделали на него ставку, ну значит, это их выбор. Он должен был за 6 млн евро поехать, а «Спартак» за 13 взял (смеется). «Надбавка за Россию» раньше была в 2 раза дороже, а теперь – в 2,5», — сказал Аршавин в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ». 

Угальде в этом сезоне провел 25 матчей за нидерландский клуб, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.

«Спартак» наконец-то купил нападающего. Зачем нужен Угальде за 13 млн евро?

Материалы по теме

98 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аршавину бы из Зенита уйти ( тем более, что все равно не дадут никакой должности высокой), тогда его слова имели бы вес. А троллить Спартак за то, что Зенит делает лет так десять уже, странно
+199
-35
+164
Ответ Александр Коларов
Комментарий скрыт
Но почему он так не высказался про любой трансфер Зенита?
+128
-22
+106
Он два года был в аренде в Твенте и потом перешёл за 4. Думаю, это была заранее прописанная сумма. С чего бы Твенте отдавать лучшего бомбардира, которого они три года развивали, с надбавкой в 2 миллиона? Думаю, его цена 8-10, остальное - надбавка для России.
+100
-5
+95
Толи дело наши бразильцы добавил андрюша)
Пс Андрюша подтяни математику, или комплексы снова не позволяют
+68
-26
+42
Никогда в жизни его бы за 6 не отдали.
Брали его за 4.
21 год, лучший игрок команды, идущей на третьем месте.
На т.м. Стоит 5. За 9-10, да может бы отдали. Спартак взял за 11,8 по одним данным или за 13 по другим. Так что Максимум переплата 30%, а не в 2,5 раза.
+40
-5
+35
а Зенит со скидкой берет
+28
-8
+20
Ответ ErZh
а Зенит со скидкой берет
Они больше 50к не платят за игроков
+24
-7
+17
Ответ Александр Коларов
Читай больше его. Он всех гасит по фактам
Пример приведи, пожалуйста, где он загасил руководство Зенита за трансфер? Медведева, или Миллера
+24
-12
+12
Кому должен? С чего Аршавин решил, что он лучше всех знает цены на рынке игроков? Более раскрученные игроки из более именитых клубов, чтобы играть у нас без еврокубков, в очередь не выстраиваются
+13
-5
+8
Какая разница за сколько взяли? Я понимаю если б ему было 35+ то можно о чем то говорить ! А тут молодой парень, с перспективой , да это Спартак, который уже не раз промахммался с трансферами, но новый спортдир наверное вёл этого игрока, он же не приехал и сидит такой :- А КОГО БЫ КУПИТЬ?
+10
-2
+8
Ответ ErZh
а Зенит со скидкой берет
По акции, в сетевых бразильских супермаркетах.
+11
-5
+6
Ответ Дмитрий9779
Он вообще-то в совете директоров Зенита.О какой высокой должности речь?
Вы, питерские, сами не следите же за своими героями. Вчера же сам Аршавин смеялся над фактом, что он в "совете директоров" Зенита.
+15
-9
+6
Ответ ДМ-1чемпион
Бред! Здесь просто коррупционная схема. Половину распилят. Динамо Чавеса (основной игрок сборной Мексики) купил за 6 лямов!
Не стоит с утра упоминать Динаму.
+5
0
+5
Кто бы говорил какие надбавки Зенит платит за бразильцев, туда сюда разменивая их как товар, не подошедшую одежду... наверняка ещё мимо кассы налом через агентов и других посредников, включая менеджмент титульного спонсора и бразильских функционеров...
+7
-3
+4
Ответ ДМ-1чемпион
Бред! Здесь просто коррупционная схема. Половину распилят. Динамо Чавеса (основной игрок сборной Мексики) купил за 6 лямов!
Чавес на 7 лет старше и вероятность его выгодной перепродажи в дальнейшем близка к нулю
+3
0
+3
А что в комментариях то на Андрея набросились. По факту же сказал. Он нигде не указал что это плохо. Это просто объективная реальность. Чтобы в нынешней ситуации заманить футболиста в нашу лигу, нужно переплатить.
+3
0
+3
Шесть на два с половиной - 15)
+4
-1
+3
Ответ Zenith forever
Зенит покупает исключительно игроков победителей. Это чемпионы ОИ, молодежного ЧМ, кубка Либертадорес и т.п. Насчет ноунеймов - это к Спартаку и другим московским клубам.
А что, победитель и лучший молодой игрок Лиги КОНКАКАФ по разряду "победителей" не проходит? )))
+2
0
+2
Ответ Caniball
Никогда в жизни его бы за 6 не отдали. Брали его за 4. 21 год, лучший игрок команды, идущей на третьем месте. На т.м. Стоит 5. За 9-10, да может бы отдали. Спартак взял за 11,8 по одним данным или за 13 по другим. Так что Максимум переплата 30%, а не в 2,5 раза.
по фактам разложил, Андрей тут совсем-совсем неправ
+3
-1
+2
Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
Теперь о тратах на бразильца. Футболист перешёл в "Зенит" летом 2019 года. Сделка обошлась петербуржцам в 40 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов, если верить официальному сайту "Барселоны".
Чтобы мотивировать игрока на переезд в Россию, "Зенит" перевёл ему ещё подписной бонус, а агенту — комиссию. Это обошлось петербургскому клубу ещё в 10 млн евро.
В "Барселоне" Малком зарабатывал 4 млн евро, в "Зените" перешёл на 6–6,5 млн (по сообщениям испанских сайтов). Если даже брать по нижней планке и умножить на три сезона — получится 18 млн евро без учётов налогов, которые уплачивает работодатель.
Летом 2022 года, на фоне массового исхода легионеров из России, "Зенит" продлил договоры с Клаудиньо и Малкомом. По сведениям "ДП", по новому контракту последний получал уже 8 млн евро, то есть всего за время пребывания в Северной столице на его карточку упало 26 млн евро.
Следуем дальше: в договоре "Зенита" и "Барселоны" был пункт и о проценте с перепродажи Малкома, который должен поступить на счёт каталонцев. Речь о 7,5% от разницы между суммой трансфера–2019 и суммой будущей перепродажи, то есть ещё 1,5 млн евро.
А значит, в сумме на латиноамериканца клуб потратил не менее 80 млн евро. С отчислениями во все фонды затраты взлетают до 88 млн.
+5
-3
+2
Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
Юри Альберто, напомни, сколько стоит? Кстати, где он?
+4
-2
+2
€5.00m на трансфермаркете. Но непонятен повод для насмешек. "Надбавка за Россию" на Зенит не распространяется? Дополнительные надбавки, кажется - "за Газпром" и "за "северную столицу".))
+7
-6
+1
Ответ selso99
Аршавину бы из Зенита уйти ( тем более, что все равно не дадут никакой должности высокой), тогда его слова имели бы вес. А троллить Спартак за то, что Зенит делает лет так десять уже, странно
А в каком именно месте он троллит Спартак? Вроде бы высказал очевидные факты про надбавку
+1
0
+1
Ага, газпром то не переплачивает
+3
-2
+1
Ответ selso99
Высказывания Аршавина от 1984 года Толе будешь приводить???
А что не так,в Зените он работал,должность хорошая,пропесочил за переплату...

Ну вот,узнаю москопартнеров,сразу на 1984 год переврдить...Ты же сам сказал примеры привести,ну вот тебе яркий пример.
А про кого Аршавин,будучи в совете директоров мог сказать,что переплатили?
При нем пришли Нино,Артур,Изидор,Марио, Ахметов....
Он вошёл в состав правления 23.07.23 если что.
+1
0
+1
Если назвать цифры по зарплате бразилам в газовике, волосы дыбом встанут
+2
-1
+1
Ответ selso99
Аршавину бы из Зенита уйти ( тем более, что все равно не дадут никакой должности высокой), тогда его слова имели бы вес. А троллить Спартак за то, что Зенит делает лет так десять уже, странно
Андрею пора бы уже заткнуться, мне кажется
+1
0
+1
Ответ selso99
Но почему он так не высказался про любой трансфер Зенита?
А как должно было быть?!
Как понимаю это цитата из передачи на матч ТВ, и в ней вероятно обсуждали трансфер Спартака. Он что, в момент обсуждения Угальде должен был внезапно переключиться и начать говорить про трансферы Зенита?!)
+1
0
+1
Ответ selso99
Но почему он так не высказался про любой трансфер Зенита?
Он уже давно высказывается достаточно остро. И троллит Зенит.

По поводу его должности - он занимается молодежкой и успешно (об этом говорят пока что результаты этих юношеских команд).
+1
0
+1
Ответ Александр Воронин
Чтож в Зенит ноунеймы за 6 не едут?
Зенит покупает исключительно игроков победителей. Это чемпионы ОИ, молодежного ЧМ, кубка Либертадорес и т.п. Насчет ноунеймов - это к Спартаку и другим московским клубам.
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий