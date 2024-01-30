Андрей Аршавин: «Угальде должен был за 6 млн евро поехать, а «Спартак» за 13 взял. Надбавка за Россию раньше была в 2 раза дороже, а теперь – в 2,5»

Андрей Аршавин заявил, что «Спартак» переплатил за Манфреда Угальде.

Ранее «Спартак» объявил о переходе 21‑летнего форварда из «Твенте». Угальде подписал контракт на четыре с половиной года.

«Спартаку» нужен был нападающий. Раз они сделали на него ставку, ну значит, это их выбор. Он должен был за 6 млн евро поехать, а «Спартак» за 13 взял (смеется). «Надбавка за Россию» раньше была в 2 раза дороже, а теперь – в 2,5», — сказал Аршавин в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Угальде в этом сезоне провел 25 матчей за нидерландский клуб, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.

«Спартак» наконец-то купил нападающего. Зачем нужен Угальде за 13 млн евро?