Андрей Аршавин: «Угальде должен был за 6 млн евро поехать, а «Спартак» за 13 взял. Надбавка за Россию раньше была в 2 раза дороже, а теперь – в 2,5»
Андрей Аршавин заявил, что «Спартак» переплатил за Манфреда Угальде.
Ранее «Спартак» объявил о переходе 21‑летнего форварда из «Твенте». Угальде подписал контракт на четыре с половиной года.
«Спартаку» нужен был нападающий. Раз они сделали на него ставку, ну значит, это их выбор. Он должен был за 6 млн евро поехать, а «Спартак» за 13 взял (смеется). «Надбавка за Россию» раньше была в 2 раза дороже, а теперь – в 2,5», — сказал Аршавин в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
Угальде в этом сезоне провел 25 матчей за нидерландский клуб, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.
«Спартак» наконец-то купил нападающего. Зачем нужен Угальде за 13 млн евро?
Пс Андрюша подтяни математику, или комплексы снова не позволяют
Брали его за 4.
21 год, лучший игрок команды, идущей на третьем месте.
На т.м. Стоит 5. За 9-10, да может бы отдали. Спартак взял за 11,8 по одним данным или за 13 по другим. Так что Максимум переплата 30%, а не в 2,5 раза.
Чтобы мотивировать игрока на переезд в Россию, "Зенит" перевёл ему ещё подписной бонус, а агенту — комиссию. Это обошлось петербургскому клубу ещё в 10 млн евро.
В "Барселоне" Малком зарабатывал 4 млн евро, в "Зените" перешёл на 6–6,5 млн (по сообщениям испанских сайтов). Если даже брать по нижней планке и умножить на три сезона — получится 18 млн евро без учётов налогов, которые уплачивает работодатель.
Летом 2022 года, на фоне массового исхода легионеров из России, "Зенит" продлил договоры с Клаудиньо и Малкомом. По сведениям "ДП", по новому контракту последний получал уже 8 млн евро, то есть всего за время пребывания в Северной столице на его карточку упало 26 млн евро.
Следуем дальше: в договоре "Зенита" и "Барселоны" был пункт и о проценте с перепродажи Малкома, который должен поступить на счёт каталонцев. Речь о 7,5% от разницы между суммой трансфера–2019 и суммой будущей перепродажи, то есть ещё 1,5 млн евро.
А значит, в сумме на латиноамериканца клуб потратил не менее 80 млн евро. С отчислениями во все фонды затраты взлетают до 88 млн.
Ну вот,узнаю москопартнеров,сразу на 1984 год переврдить...Ты же сам сказал примеры привести,ну вот тебе яркий пример.
А про кого Аршавин,будучи в совете директоров мог сказать,что переплатили?
При нем пришли Нино,Артур,Изидор,Марио, Ахметов....
Он вошёл в состав правления 23.07.23 если что.
Как понимаю это цитата из передачи на матч ТВ, и в ней вероятно обсуждали трансфер Спартака. Он что, в момент обсуждения Угальде должен был внезапно переключиться и начать говорить про трансферы Зенита?!)
По поводу его должности - он занимается молодежкой и успешно (об этом говорят пока что результаты этих юношеских команд).