Артета не уйдет из «Арсенала» в «Барсу»: «Фэйковые новости, не знаю, откуда они берутся. Я в нужном месте, впереди еще долгий путь»
Микель Артета заявил, что не планирует покидать «Арсенал».
Ранее появилась информация, что Артета сообщил своему окружению о желании покинуть клуб по окончании сезона. Сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает его идеальным кандидатом на пост главного тренера «блауграны», несмотря на отсутствие контактов.
«Это абсолютно фэйковые новости. Я не знаю, откуда это берется, это все неправда, и меня это очень огорчает.
Я не мог в это поверить. Это беспочвенно. Вам стоит быть осторожнее, когда вы пишете такие вещи.
Я нахожусь в нужном месте, чувствую себя отлично. Я наслаждаюсь путешествием с этим клубом, и впереди еще долгий путь. У меня хорошие отношения с руководством», – сказал главный тренер «Арсенала».
А два, всё это было в совсем другие времена, когда Барса реально была вершиной карьеры для большинства футболистов. Сейчас всё изменилось