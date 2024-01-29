Микель Артета заявил, что не планирует покидать «Арсенал».

Ранее появилась информация, что сообщил своему окружению о желании покинуть клуб по окончании сезона. Сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает его идеальным кандидатом на пост главного тренера «блауграны», несмотря на отсутствие контактов.

«Это абсолютно фэйковые новости. Я не знаю, откуда это берется, это все неправда, и меня это очень огорчает.

Я не мог в это поверить. Это беспочвенно. Вам стоит быть осторожнее, когда вы пишете такие вещи.

Я нахожусь в нужном месте, чувствую себя отлично. Я наслаждаюсь путешествием с этим клубом, и впереди еще долгий путь. У меня хорошие отношения с руководством», – сказал главный тренер « ».