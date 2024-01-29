Артета не уйдет из «Арсенала» в «Барсу»: «Фэйковые новости, не знаю, откуда они берутся. Я в нужном месте, впереди еще долгий путь»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал Футбол

Микель Артета заявил, что не планирует покидать «Арсенал».

Ранее появилась информация, что Артета сообщил своему окружению о желании покинуть клуб по окончании сезона. Сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает его идеальным кандидатом на пост главного тренера «блауграны», несмотря на отсутствие контактов.

«Это абсолютно фэйковые новости. Я не знаю, откуда это берется, это все неправда, и меня это очень огорчает.

Я не мог в это поверить. Это беспочвенно. Вам стоит быть осторожнее, когда вы пишете такие вещи.

Я нахожусь в нужном месте, чувствую себя отлично. Я наслаждаюсь путешествием с этим клубом, и впереди еще долгий путь. У меня хорошие отношения с руководством», – сказал главный тренер «Арсенала».

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Из Арсенала в Барселону - это примерно как из Ман Сити в Шинник, на кой черт ему понижение
+79
-20
+59
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
другая барса и другой арсенал были
+49
-2
+47
понятно - у него успешный проект, развивайся и расти - зачем лезть в клуб, который сам не знает как хочет занимать везде первые места....
+25
-1
+24
В Арсенале бабла вооо сколько горы, трансфера пожалуйста любые, свобода полная во всем и уходить на кривые рычаги, долги и безнадегу надо отмороженным быть.
+21
-3
+18
в смысле откуда? из каталанской туалетной газетёнки. Благодаря ней мы знаем, что все мечтают играть за бчк (а если нет , то повелись на деньги) и тренера уже в ряд выстраиваются ради бчк.
+9
-1
+8
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
Ты еще вспомни времена динозавров.
+8
-2
+6
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
Все, кроме Ван Бронкхорста, так или иначе, свои лучшие годы провели в Арсенале. Это раз.

А два, всё это было в совсем другие времена, когда Барса реально была вершиной карьеры для большинства футболистов. Сейчас всё изменилось
+9
-3
+6
Ответ Пятая гайка Леброна
Из Арсенала в Барселону - это примерно как из Ман Сити в Шинник, на кой черт ему понижение
давно Арсенал снова топом стал ? 7 месяцев топом были только
+11
-7
+4
Ответ S. A.
Парик со своей токсичностью там и месяца не протянет
У барсы на зп больше чем на месяц для него не хватит, а ещё же неустойку потом платить)
+4
0
+4
Ответ Rio de Janeiro
Барса была в кризисе в начале нулевых а Арсенал на подъёме тем не менее игроки всё-равно уходили в одном направлении на повышение, причём все эти футболисты были иконами/лидерами/игроками основы канониров, а уходили просто потому что эти клубы не сопоставимы по своему статусу.Например, в Арсенал никогда не перейдёт звезда Барсы в каком бы состоянии она не была
когда они переходили Барса не была в кризисе . И тот Арсенал имел меньше денег чем Барса, сейчас ситуация изменилась. Барса для игроков остаётся очень привлекательной, но это не что-то данное на веки вечные. Если кризис затянется, новое поколение футболистов уже не будет так туда стремиться т.к. они не будут помнить Месси и ко.
+4
0
+4
Ответ S. A.
Комментарий удален модератором
Хорошо, фанат четвертого клуба Москвы, на заметку взяли
+6
-2
+4
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
А можно опростоволоситься как Хави, Куман и другие. Комфортные условия работы в Арсенале менять на жесть в Барсе - вряд ли.
+2
0
+2
От диареи спорт)
+2
0
+2
Ответ Rio de Janeiro
Барса была в кризисе в начале нулевых а Арсенал на подъёме тем не менее игроки всё-равно уходили в одном направлении на повышение, причём все эти футболисты были иконами/лидерами/игроками основы канониров, а уходили просто потому что эти клубы не сопоставимы по своему статусу.Например, в Арсенал никогда не перейдёт звезда Барсы в каком бы состоянии она не была
Давно Вермален, Сонг, Фабрегас стали игроками нулевых?
+2
0
+2
Коэффициенты на назначение Артеты снова выросли в 10 раз
+2
-1
+1
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
По твоему та барса и нынешняя находятся на одном уровне?
+4
-3
+1
Ответ xxx-xxx
Как по мне Артета сильно переоценен, что серьезного он выиграл как тренер ? Пока только на ум приходит как он слил гонку Сити, когда отрыв на экваторе был 9 очков, в этом году опережал Ливерпуль на 6 очков, уже отстает на 5
Вот зачем цифры с воздуха брать? Отрыв от Ливерпуля в этом сезоне был максимум 2 очка
+1
0
+1
Ответ Rio de Janeiro
Барса была в кризисе в начале нулевых а Арсенал на подъёме тем не менее игроки всё-равно уходили в одном направлении на повышение, причём все эти футболисты были иконами/лидерами/игроками основы канониров, а уходили просто потому что эти клубы не сопоставимы по своему статусу.Например, в Арсенал никогда не перейдёт звезда Барсы в каком бы состоянии она не была
Из перечисленных тобою только Овермарс и Пети перешли в начале нулевых. Ван Бронкхорст толком не заиграл в Арсенале. Остальные пошли за лёгкими трофеями, а в случае с Сонгом, за деньгами, когда кризис начался уже у канониров
0
0
0
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
Все уезжали на пенсию доигрывать
0
0
0
Ответ Пятая гайка Леброна
Из Арсенала в Барселону - это примерно как из Ман Сити в Шинник, на кой черт ему понижение
Арсенал который не может уже попасть в ЛЧ хз сколько лет
0
0
0
Ответ 9wkbc9rjcb
В Арсенале бабла вооо сколько горы, трансфера пожалуйста любые, свобода полная во всем и уходить на кривые рычаги, долги и безнадегу надо отмороженным быть.
Комментарий удален пользователем
Ответ xxx-xxx
Как по мне Артета сильно переоценен, что серьезного он выиграл как тренер ? Пока только на ум приходит как он слил гонку Сити, когда отрыв на экваторе был 9 очков, в этом году опережал Ливерпуль на 6 очков, уже отстает на 5
Артета еще не топ тренер, но авансы за прошлый сезон оправданы. Он поставил рисунок игры, он наладил атмосферу в раздевалке. Например, со всем этим сейчас борется ЭТХ, который уже имел позитивный опыт с Аяксом.
0
0
0
Ответ Football_legend
Будет смешно если Арсенал мимо лч в этом сезоне
Можешь не рассчитывать
+2
-2
0
Ответ football.in.kg
Правильно. Какой медиа шум сейчас из-за откровений Хави. Зачем Артете это? Вымажут слезливыми соплями, да и только.
если Арсенал с Артетой и в этом сезоне останутся у разбитого корыта(что более чем возможно),кредит доверия к нему со стороны руководство резко сократится,что вполне может вылиться в его увольнение.так что не исключено, ему не то что Барсой,а условным Валенсией руководит,будет за счастье
0
0
0
Ответ S. A.
Комментарий удален модератором
Правильно. Какой медиа шум сейчас из-за откровений Хави. Зачем Артете это? Вымажут слезливыми соплями, да и только.
+1
-1
0
смысл с Барсуками,тут он уже столько выстроил,и продолжает ,человеку дают работать,это сейчас редкость
0
0
0
Где Арсенал и где Барса?! никто в здравом уме не пойдет на понижение в каталонский середняк
0
0
0
А жаль…..
0
0
0
Зачем идти в Барсу, если можно возглавить Ливерпуль
0
0
0
Ну так в Арсенале результатов не будут требовать как в Барсе , зарплату больше дадут , еще и на трансферы , тут по моему очевидно же все
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий