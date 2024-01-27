Защитник «Зенита» Нино: «Изучаю теологию и могу выбрать стезю священника в Бразилии в будущем»

Теги Зенит Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Игор Жулиао Матч ТВ Нино Мота религия Футбол

Защитник «Зенита» Нино рассказал об изучении теологии.

– Просьба прокомментировать выдержку заметки о вас. «В интервью Trivela Нино заявил, что после завершения карьеры может стать священником. Забавно, что одним из лучших друзей Нино в «Флуминенсе» стал Игор Жулиао – убежденный атеист».

– Не вижу тут никаких противоречий. Игор – действительно человек очень убежденных взглядов. Очень уважаю в нем это и ценю.

Но в этой истории работают две стороны. Он очень часто задает и задавал такие вопросы, ответы на которые для него понятны. Однако, когда я отвечаю на них для себя, это только укрепляет веру.

Сейчас действительно изучаю теологию и рассматриваю это как одну из возможностей в будущем выбрать стезю священника в Бразилии. Мне это близко, – сказал 26-летний бразилец Нино Мота.

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6 комментариев
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Религиозный? Это очень хорошо! Значит с дисциплиной на поле и за полем будет нормально, как у Дугласа Сантоса.
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Ответ Михаил Опякин
В РПЦ прямая дорога
РПЦЛ.
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В РПЦ прямая дорога
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Ответ Фут.Боль
РПЦЛ.
Ну или так👍
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