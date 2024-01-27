Защитник «Зенита» Нино: «Изучаю теологию и могу выбрать стезю священника в Бразилии в будущем»
Защитник «Зенита» Нино рассказал об изучении теологии.
– Просьба прокомментировать выдержку заметки о вас. «В интервью Trivela Нино заявил, что после завершения карьеры может стать священником. Забавно, что одним из лучших друзей Нино в «Флуминенсе» стал Игор Жулиао – убежденный атеист».
– Не вижу тут никаких противоречий. Игор – действительно человек очень убежденных взглядов. Очень уважаю в нем это и ценю.
Но в этой истории работают две стороны. Он очень часто задает и задавал такие вопросы, ответы на которые для него понятны. Однако, когда я отвечаю на них для себя, это только укрепляет веру.
Сейчас действительно изучаю теологию и рассматриваю это как одну из возможностей в будущем выбрать стезю священника в Бразилии. Мне это близко, – сказал 26-летний бразилец Нино Мота.