Защитник «Зенита» Нино: «Изучаю теологию и могу выбрать стезю священника в Бразилии в будущем»

Защитник «Зенита» Нино рассказал об изучении теологии.

– Просьба прокомментировать выдержку заметки о вас. «В интервью Trivela Нино заявил, что после завершения карьеры может стать священником. Забавно, что одним из лучших друзей Нино в « » стал – убежденный атеист».

– Не вижу тут никаких противоречий. Игор – действительно человек очень убежденных взглядов. Очень уважаю в нем это и ценю.

Но в этой истории работают две стороны. Он очень часто задает и задавал такие вопросы, ответы на которые для него понятны. Однако, когда я отвечаю на них для себя, это только укрепляет веру.

Сейчас действительно изучаю теологию и рассматриваю это как одну из возможностей в будущем выбрать стезю священника в Бразилии. Мне это близко, – сказал 26-летний бразилец .