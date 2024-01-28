Лапорта о сезоне «Барсы»: «Ожидания не оправдались. Нужно приложить все усилия для победы в ЛЧ, Ла Лига еще не проиграна»
Жоан Лапорта считает, что «Барселона» способна бороться за Ла Лигу и ЛЧ.
«Положение в Ла Лиге [3:5 от «Вильярреала»] – трудное, но она еще не проиграна. Нужно бороться за то, чтобы подняться как можно выше, и не исключено, что мы ее выиграем.
Но мы должны приложить все усилия, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. В плей-офф мы играем против «Наполи».
Мы будем двигаться шаг за шагом, с преданностью делу, с характером, не теряя концентрации. Если тренер и игроки полностью выложатся, мы можем достичь некоторых целей.
На спортивном уровне у нас все идет не так, как мы планировали. Мы выиграли Ла Лигу и Суперкубок, и у нас были хорошие ожидания после усиления состава, но они не оправдались. Ситуацию необходимо изменить», – сказал президент «Барселоны».
И естественно при столкновении с реальонстью весь удар пришелся по нему. А Лапорта будет триумфально менть ситуацию на полпути к величию. Не в первый раз, он уже раза два успешно Месси вернул.
2. Мы должны приложить все усилия, чтобы выиграть Лигу чемпионов.
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Найдите различия.
... фразы, вынесенные в заглавие напомнили старый анекдот:
Дикари притащили выжившего после кораблекрушения к вождю и решают как с ним поступить... и он понимает, что ему п..ц. Но внутренний голос говорит:
- Да нет, ещё не п...ц
- А что же мне делать?- вопрошает он у внутреннего голоса
- Да плюнь ему в морду.
Взял, да и плюнул...
Внутренний голос:
- А вот теперь точно п...ц.