Лапорта о сезоне «Барсы»: «Ожидания не оправдались. Нужно приложить все усилия для победы в ЛЧ, Ла Лига еще не проиграна»

Теги Барселона Вильярреал Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта считает, что «Барселона» способна бороться за Ла Лигу и ЛЧ.

«Положение в Ла Лиге [3:5 от «Вильярреала»] – трудное, но она еще не проиграна. Нужно бороться за то, чтобы подняться как можно выше, и не исключено, что мы ее выиграем.

Но мы должны приложить все усилия, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. В плей-офф мы играем против «Наполи».

Мы будем двигаться шаг за шагом, с преданностью делу, с характером, не теряя концентрации. Если тренер и игроки полностью выложатся, мы можем достичь некоторых целей.

На спортивном уровне у нас все идет не так, как мы планировали. Мы выиграли Ла Лигу и Суперкубок, и у нас были хорошие ожидания после усиления состава, но они не оправдались. Ситуацию необходимо изменить», – сказал президент «Барселоны».

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24 комментария
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На самом деле проблема Хави во многом в том была , что он вторил вот этой безумной популистской риторике, которая еще понятно зачем Лапорте, как политику, но тренеру вообще ни к чему.
И естественно при столкновении с реальонстью весь удар пришелся по нему. А Лапорта будет триумфально менть ситуацию на полпути к величию. Не в первый раз, он уже раза два успешно Месси вернул.
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Товарищ оторван от реальности
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чем меньше слов тем лучше, лапотра и хави не умолкают
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Ответ ta-tosha
Лапорте Необходимо срочно организовать какой то отдельный турнир в Нью Васюках - хоть какой то трофей нужно зацепить
Давно уже. Кубок Бампера же есть.
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ЛЧ уже у вас в кармане.
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Полпути к величию так и выглядят. Где-то во-о-он там.
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А что ещё должен сказать президент Барселоны ребят? Опустить руки? Спорт очень резко ,быстро меняется, ла лига действительно же не проиграна, может Барселоне станет легче играть,без напряга после заявления Хави, да и Хави будет остаток сезона руководить спокойнее, время покажет, даже интересно.
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Победа в ЛЧ, ну что за бред. Поэтому вас с хави и считают лжецами. Ну или идиотами, если вы не врёте
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Ну ЛЧ, считай в кармане. В ЛЛ, нужно больше истерик и обвинений Реала, тогда может получится
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Да остановись ты уже, клоун🤡 из-за таких как ты над Барсой уже пол света смеётся!
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Честно , игры нет , но может быть сейчас игроки поймут что надо бегать . К сожалению травмы бьют Барселону больше всех , так как нет скамейки . Начало сезона и вроде думаешь - первый раз за последнее время и есть выбор защитников - в итоге ...... . Полузащита - потеря Гави это самый большой удар . Спасибо Гюндогану , который ы АПЛ часто травмировался , сейчас просто монстр по сравнению другими игроками . Нападение- каждый может , но только в отдельной игре . Хави спасибо за Чемпионство и за игру в Великой Барселоне .
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Лапорте лучше жевать, чем говорить...
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1. Мы должны приложить все усилия, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов.
2. Мы должны приложить все усилия, чтобы выиграть Лигу чемпионов.
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Найдите различия.
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Лапорта живет в каком тоисвоем мини мирке.
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Врача, врача!
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Скоро никаких шансов не останется.
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Лапорте Необходимо срочно организовать какой то отдельный турнир в Нью Васюках - хоть какой то трофей нужно зацепить
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Да что ж вы там курите….. Вас сейчас любой Лейпциг под орех разнесёт)))) попытаться выиграть ЛЧ)))) это Реалу прийдется попытаться или Баварии. Надо же реально оценивать свои силы.
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Требл ожидали? Чел выиграл чемпионат у всего из себя великого Анчелотти, а его уже через полгода плющат
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Подозреваю, что высказывания такого рода, приписываемые Лапорте, скорее являются или следствием трудности перевода, или же утками испанских журналистов.
... фразы, вынесенные в заглавие напомнили старый анекдот:
Дикари притащили выжившего после кораблекрушения к вождю и решают как с ним поступить... и он понимает, что ему п..ц. Но внутренний голос говорит:
- Да нет, ещё не п...ц
- А что же мне делать?- вопрошает он у внутреннего голоса
- Да плюнь ему в морду.
Взял, да и плюнул...
Внутренний голос:
- А вот теперь точно п...ц.
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Лапорта в своем уме вообще? Какая ЛЧ. Больно наблюдать за тем, что с Барсой происходит.
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От наполи не отлетишь хоть, нигде не проигравший?
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Ответ U
На самом деле проблема Хави во многом в том была , что он вторил вот этой безумной популистской риторике, которая еще понятно зачем Лапорте, как политику, но тренеру вообще ни к чему. И естественно при столкновении с реальонстью весь удар пришелся по нему. А Лапорта будет триумфально менть ситуацию на полпути к величию. Не в первый раз, он уже раза два успешно Месси вернул.
Проблема была в том что клубу был нужен результат любой ценой, здесь и сейчас, в прошлом году добились результатов, но саму команду не построил Хави и даже щас Лапорта говорит только о трофеях, ведь он уже все рычаги заложил под результат и этим создавал давление на Хави, ни один нормальный тренер на такое бы не подписался
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