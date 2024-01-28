Лапорта о сезоне «Барсы»: «Ожидания не оправдались. Нужно приложить все усилия для победы в ЛЧ, Ла Лига еще не проиграна»

Жоан Лапорта считает, что «Барселона» способна бороться за Ла Лигу и ЛЧ.

«Положение в [3:5 от «Вильярреала»] – трудное, но она еще не проиграна. Нужно бороться за то, чтобы подняться как можно выше, и не исключено, что мы ее выиграем.

Но мы должны приложить все усилия, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. В плей-офф мы играем против «Наполи».

Мы будем двигаться шаг за шагом, с преданностью делу, с характером, не теряя концентрации. Если тренер и игроки полностью выложатся, мы можем достичь некоторых целей.

На спортивном уровне у нас все идет не так, как мы планировали. Мы выиграли Ла Лигу и Суперкубок, и у нас были хорошие ожидания после усиления состава, но они не оправдались. Ситуацию необходимо изменить», – сказал президент «Барселоны».